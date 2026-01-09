Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
«В заповедных местах вам откроются дивные панорамы, дикие водопады, яркие фасады скал»
7 мар в 10:00
8 мар в 16:00
9350 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Групповая прогулка на катере по Ладоге
Насладитесь незабываемой прогулкой по Ладожскому озеру. Откройте для себя исторические и природные достопримечательности в компании опытного гида
Начало: На причале в Сортавала
«А во время остановки вы оцените панорамы окрестностей с высоты»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
20 апр в 12:00
21 апр в 12:00
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
Места силы Карелии: прогулка по Ладожским шхерам из Сортавалы
Увидеть сокровенные уголки озера и подняться на «крышу Ладоги»
Начало: В районе ул. Ленина
«Вас ждут скалистые острова, северная природа и атмосферные панорамы озера»
1 мая в 14:45
2 мая в 14:45
2900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий9 января 2026Спасибо большое за экскурсию. Это было великолепно. Поездили по всяким не попсовым точкам, посмотрели водопады, поднялись на небольшую вершинку горы, были в карьерах, посмотрели на открытую Ладогу. Настоящая Карелия. Спасибо Светлане за такую экскурсию. Обязательно вернемся. 🤩
- ААндрей4 января 2026В нашу уже не первую поездку в Республику Карелия,мы хотели поездить по таким местам, которые в тишине и в уединении.
- ЕЕлена14 октября 2025Комфортный красивый катер, уверенный капитан, солнечная погода - все сложилось👌 Это был третий день нашей поездки и мы уже прилично
- ЕЕкатерина9 октября 2025Потрясающая экскурсия. Спасибо Евгению за такой чудесный досуг. Все четко, по таймингу, ухоженный чистенький катер. Евгений постоянно спрашивал комфортно ли на волнах, предупреждал когда и какие впереди будут волны. Рассказывал интересные факты о Карелии и островах. А какие виды😍
- ААнна27 сентября 2025С дочкой махнули на выходные в Карелию. Ну а какая Карелия без озера и шхер?) Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию! Формат мини-группы супер! Успели всё без спешки. Время пролетело как 1 миг!
- ААлексей13 сентября 2025Светлане, спасибо! Было интересно, очень красиво! Посетили места, в которых нет туристических групп, и которые сам вряд ли найдешь сразу. Ещё раз спасибо!
- ЕЕлена24 августа 2025Прогулка на катере по шхерам понравилась. И покатались и полазали по скалам на острове. По дороге туда нам наш капитан
- ЕЕкатерина19 августа 2025Экскурсия была интересной и безопасной. Получили много положительных эмоций. Очень красивые виды. Сказочная природа. Спасибо.
- ООльга16 августа 2025Были с сыном подростком. Катер небольшой, 6 человек плюс капитан. Мы сидели на двойном диванчике сбоку. Четверо на диване сзади.
- ЕЕлена15 августа 2025Мне кажется подниматься с летом на каменный остров опасно, об этом надо предупредить заранее.
