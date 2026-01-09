Д Дмитрий Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто) Спасибо большое за экскурсию. Это было великолепно. Поездили по всяким не попсовым точкам, посмотрели водопады, поднялись на небольшую вершинку горы, были в карьерах, посмотрели на открытую Ладогу. Настоящая Карелия. Спасибо Светлане за такую экскурсию. Обязательно вернемся. 🤩

А Андрей Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто) читать дальше Спасибо огромное нашему гиду Светлане за прекрасно проведенную экскурсию по как раз таким интересным и прекрасным местам. Было интересно, душевно,мы никуда не спешили,наслаждаясь природой. Повезло и с погодой, было снежно и нам даже удалось поймать солнце. Мы поднимались на гору, спускались к Ладоге, наслаждались водопадом. Светлана очень интересно рассказывает,с ней комфортно. В нашу уже не первую поездку в Республику Карелия,мы хотели поездить по таким местам, которые в тишине и в уединении.

Е Елена Групповая прогулка на катере по Ладоге читать дальше знали интересные факты и места, поэтому мы ехали именно посмотреть 😻, а не послушать экскурсию. Евгений прокатил по Ладожским шхерам, рассказал о Ладоге, был очень к нам внимателен, всё понравилось! Советую! В следующий раз обязательно повторим! Комфортный красивый катер, уверенный капитан, солнечная погода - все сложилось👌 Это был третий день нашей поездки и мы уже прилично

Е Екатерина Групповая прогулка на катере по Ладоге Потрясающая экскурсия. Спасибо Евгению за такой чудесный досуг. Все четко, по таймингу, ухоженный чистенький катер. Евгений постоянно спрашивал комфортно ли на волнах, предупреждал когда и какие впереди будут волны. Рассказывал интересные факты о Карелии и островах. А какие виды😍

А Анна Групповая прогулка на катере по Ладоге С дочкой махнули на выходные в Карелию. Ну а какая Карелия без озера и шхер?) Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию! Формат мини-группы супер! Успели всё без спешки. Время пролетело как 1 миг!

А Алексей Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто) Светлане, спасибо! Было интересно, очень красиво! Посетили места, в которых нет туристических групп, и которые сам вряд ли найдешь сразу. Ещё раз спасибо!

Е Елена Групповая прогулка на катере по Ладоге читать дальше рассказывал. Но честно мы почти ничего не услышали, т. к сидели сзади возле мотора. Думаю, что приобретение микрофончика было бы супер. Было бы конечно интереснее. А так спасибо большое за экскурсию! Всем советую! Прогулка на катере по шхерам понравилась. И покатались и полазали по скалам на острове. По дороге туда нам наш капитан

Е Екатерина Групповая прогулка на катере по Ладоге Экскурсия была интересной и безопасной. Получили много положительных эмоций. Очень красивые виды. Сказочная природа. Спасибо.

О Ольга Групповая прогулка на катере по Ладоге читать дальше Катер быстрый, удобный, современный. Капитан открывая и закрывая тент обеспечил нам максимальный комфорт. Все рассказал. Маршрут стандартный, наверное все возят по одному маршруту. Виды красивые. Пешая прогулка по острову легкая. Было сухо, обувь не скользила, а вот после дождя,наверное, будет скользко на камнях. Рекомендую этого капитана и катер. Были с сыном подростком. Катер небольшой, 6 человек плюс капитан. Мы сидели на двойном диванчике сбоку. Четверо на диване сзади.