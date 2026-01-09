Мои заказы

Красивые виды и панорамы Сортавалы

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Сортавале, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
6 часов
71 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
Погрузитесь в мир карельской природы с экскурсией по нетуристическим местам Сортавалы, Питкярантского и Лахденпохского районов
Начало: В Сортавала или Питкяранта
«В заповедных местах вам откроются дивные панорамы, дикие водопады, яркие фасады скал»
7 мар в 10:00
8 мар в 16:00
9350 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая прогулка на катере по Ладоге
На катере
Сплавы и рафтинг
На Валаам на катере
2 часа
19 отзывов
Водная прогулка
Групповая прогулка на катере по Ладоге
Насладитесь незабываемой прогулкой по Ладожскому озеру. Откройте для себя исторические и природные достопримечательности в компании опытного гида
Начало: На причале в Сортавала
«А во время остановки вы оцените панорамы окрестностей с высоты»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
20 апр в 12:00
21 апр в 12:00
3000 ₽ за человека
Места силы Карелии: прогулка по Ладожским шхерам из Сортавалы
На катере
По Ладожским шхерам на катере
2.5 часа
Водная прогулка
Места силы Карелии: прогулка по Ладожским шхерам из Сортавалы
Увидеть сокровенные уголки озера и подняться на «крышу Ладоги»
Начало: В районе ул. Ленина
«Вас ждут скалистые острова, северная природа и атмосферные панорамы озера»
1 мая в 14:45
2 мая в 14:45
2900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    9 января 2026
    Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
    Спасибо большое за экскурсию. Это было великолепно. Поездили по всяким не попсовым точкам, посмотрели водопады, поднялись на небольшую вершинку горы, были в карьерах, посмотрели на открытую Ладогу. Настоящая Карелия. Спасибо Светлане за такую экскурсию. Обязательно вернемся. 🤩
    Спасибо большое за экскурсию. Это было великолепно. Поездили по всяким не попсовым точкам, посмотрели водопады, поднялись на небольшую вершинку горы, были в карьерах, посмотрели на открытую Ладогу. Настоящая Карелия. Спасибо Светлане за такую экскурсию. Обязательно вернемся. 🤩
  • А
    Андрей
    4 января 2026
    Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
    В нашу уже не первую поездку в Республику Карелия,мы хотели поездить по таким местам, которые в тишине и в уединении.
    Спасибо огромное нашему гиду Светлане за прекрасно проведенную экскурсию по как раз таким интересным и прекрасным местам. Было интересно, душевно,мы никуда не спешили,наслаждаясь природой. Повезло и с погодой, было снежно и нам даже удалось поймать солнце. Мы поднимались на гору, спускались к Ладоге, наслаждались водопадом. Светлана очень интересно рассказывает,с ней комфортно.

  • Е
    Елена
    14 октября 2025
    Групповая прогулка на катере по Ладоге
    Комфортный красивый катер, уверенный капитан, солнечная погода - все сложилось👌 Это был третий день нашей поездки и мы уже прилично
    знали интересные факты и места, поэтому мы ехали именно посмотреть 😻, а не послушать экскурсию. Евгений прокатил по Ладожским шхерам, рассказал о Ладоге, был очень к нам внимателен, всё понравилось! Советую! В следующий раз обязательно повторим!

    знали интересные факты и места, поэтому мы ехали именно посмотреть 😻, а не послушать экскурсию. Евгений прокатил по Ладожским шхерам, рассказал о Ладоге, был очень к нам внимателен, всё понравилось! Советую! В следующий раз обязательно повторим!
  • Е
    Екатерина
    9 октября 2025
    Групповая прогулка на катере по Ладоге
    Потрясающая экскурсия. Спасибо Евгению за такой чудесный досуг. Все четко, по таймингу, ухоженный чистенький катер. Евгений постоянно спрашивал комфортно ли на волнах, предупреждал когда и какие впереди будут волны. Рассказывал интересные факты о Карелии и островах. А какие виды😍
    Потрясающая экскурсия. Спасибо Евгению за такой чудесный досуг. Все четко, по таймингу, ухоженный чистенький катер. Евгений постоянно спрашивал комфортно ли на волнах, предупреждал когда и какие впереди будут волны. Рассказывал интересные факты о Карелии и островах. А какие виды😍
  • А
    Анна
    27 сентября 2025
    Групповая прогулка на катере по Ладоге
    С дочкой махнули на выходные в Карелию. Ну а какая Карелия без озера и шхер?) Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию! Формат мини-группы супер! Успели всё без спешки. Время пролетело как 1 миг!
    С дочкой махнули на выходные в Карелию. Ну а какая Карелия без озера и шхер?) Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию! Формат мини-группы супер! Успели всё без спешки. Время пролетело как 1 миг!
  • А
    Алексей
    13 сентября 2025
    Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто)
    Светлане, спасибо! Было интересно, очень красиво! Посетили места, в которых нет туристических групп, и которые сам вряд ли найдешь сразу. Ещё раз спасибо!
  • Е
    Елена
    24 августа 2025
    Групповая прогулка на катере по Ладоге
    Прогулка на катере по шхерам понравилась. И покатались и полазали по скалам на острове. По дороге туда нам наш капитан
    рассказывал. Но честно мы почти ничего не услышали, т. к сидели сзади возле мотора. Думаю, что приобретение микрофончика было бы супер. Было бы конечно интереснее. А так спасибо большое за экскурсию! Всем советую!

  • Е
    Екатерина
    19 августа 2025
    Групповая прогулка на катере по Ладоге
    Экскурсия была интересной и безопасной. Получили много положительных эмоций. Очень красивые виды. Сказочная природа. Спасибо.
  • О
    Ольга
    16 августа 2025
    Групповая прогулка на катере по Ладоге
    Были с сыном подростком. Катер небольшой, 6 человек плюс капитан. Мы сидели на двойном диванчике сбоку. Четверо на диване сзади.
    Катер быстрый, удобный, современный. Капитан открывая и закрывая тент обеспечил нам максимальный комфорт. Все рассказал. Маршрут стандартный, наверное все возят по одному маршруту. Виды красивые. Пешая прогулка по острову легкая. Было сухо, обувь не скользила, а вот после дождя,наверное, будет скользко на камнях. Рекомендую этого капитана и катер.

  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    Групповая прогулка на катере по Ладоге
    Мне кажется подниматься с летом на каменный остров опасно, об этом надо предупредить заранее.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Нетуристическое Приладожье: красота первозданности (на вашем авто);
  2. Групповая прогулка на катере по Ладоге;
  3. Места силы Карелии: прогулка по Ладожским шхерам из Сортавалы.
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ладожское озеро;
  2. Ладожские шхеры;
  3. Остров Хонкасало;
  4. Остров Валаам;
  5. Парк Ваккосалми;
  6. Самое главное;
  7. Дача Винтера;
  8. Сортавальская ратуша;
  9. Памятник рунопевцу;
  10. Камень желаний.
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в марте 2026
Сейчас в Сортавале в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 9350. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
