Вы отправитесь в небольшое путешествие на катере по одному из самых живописных уголков края. Вас ждут скалистые острова, северная природа и атмосферные панорамы озера. Это поездка для тех, кто хочет проникнуться спокойствием и красотой суровых пейзажей.
Описание экскурсии
14:45 — посадка на катер в Сортавале
15:00 — водная прогулка по Ладожским шхерам
Вы проплывёте вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги:
- остров Хавус и его высокий обрыв, который назвают Ястребиной скалой
- остров Каарнетсаари
- Падающую скалу
Высадитесь на необитаемом острове Хонкасало и с его вершины, «крыши Ладоги», полюбуетесь невероятной панорамой вокруг.
17:00 — возвращение в Сортавалу
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в нацпарк «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел. (оплата на сайте парка или на месте). Рекомендуем взять с собой наличные деньги, так как на островах часто отсутствует интернет для оплаты картой
- Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|2900 ₽
|Дети до 7 лет
|2800 ₽
|Школьники
|2800 ₽
|Студенты
|2800 ₽
|Люди 60+ лет
|2800 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
