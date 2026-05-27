Места силы Карелии: прогулка по Ладожским шхерам из Сортавалы

Увидеть сокровенные уголки озера и подняться на «крышу Ладоги»
Вы отправитесь в небольшое путешествие на катере по одному из самых живописных уголков края. Вас ждут скалистые острова, северная природа и атмосферные панорамы озера. Это поездка для тех, кто хочет проникнуться спокойствием и красотой суровых пейзажей.
Описание экскурсии

14:45 — посадка на катер в Сортавале

15:00 — водная прогулка по Ладожским шхерам

Вы проплывёте вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги:

  • остров Хавус и его высокий обрыв, который назвают Ястребиной скалой
  • остров Каарнетсаари
  • Падающую скалу

Высадитесь на необитаемом острове Хонкасало и с его вершины, «крыши Ладоги», полюбуетесь невероятной панорамой вокруг.

17:00 — возвращение в Сортавалу

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в нацпарк «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел. (оплата на сайте парка или на месте). Рекомендуем взять с собой наличные деньги, так как на островах часто отсутствует интернет для оплаты картой
  • Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях
  • С вами будет один из капитанов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые2900 ₽
Дети до 7 лет2800 ₽
Школьники2800 ₽
Студенты2800 ₽
Люди 60+ лет2800 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

