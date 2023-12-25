Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»

Индивидуальная экскурсия в Сортавале

Послушать истории о коренных жителях Сортавалы среди волшебных пейзажей

Отправляемся в парк «Ваккосалми», где не только насладимся видами на город и северные дали, но и оглянемся в далёкое и недавнее прошлое.

Я расскажу, как жили в условиях сурового климата, во что верили и как видели создание мира древние жители. Обращу ваше внимание на простые вещи, хитрые и не очень секреты деревенской жизни. Так у вас сложится более цельный образ Сортавалы!
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Мифы и легенды финно-угорских народов - в парке «Ваккосалми»
Ближайшие даты:
25
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Парк «Ваккосалми», по которому мы будем гулять, находится в черте города Сортавала. На его Певческом поле я расскажу о песенных фестивалях и рунопевцах, принимавших участие в праздниках.
  • Посетим беседку у озера, а с высоты птичьего полёта, на горе Куха, полюбуемся великолепными пейзажами и расшифруем варианты происхождения названий увиденных мест. Со смотровой площадки открывается один из самых удачных видов на город, со всех сторон окружённый возвышенностями, заливами, реками и озёрами. О самом городе тоже поговорим: сколько у него было имён и дат рождения, как он терял свой статус и вновь возрождался.
  • Завершится наша прогулка у подножия горы, где вы увидите посадки хвойных деревьев.

Организационные детали

Это пешеходный маршрут без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в парк «Ваккосалми»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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