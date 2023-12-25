Послушать истории о коренных жителях Сортавалы среди волшебных пейзажей
Отправляемся в парк «Ваккосалми», где не только насладимся видами на город и северные дали, но и оглянемся в далёкое и недавнее прошлое.
Я расскажу, как жили в условиях сурового климата, во что верили и как видели создание мира древние жители. Обращу ваше внимание на простые вещи, хитрые и не очень секреты деревенской жизни. Так у вас сложится более цельный образ Сортавалы!
Я расскажу, как жили в условиях сурового климата, во что верили и как видели создание мира древние жители. Обращу ваше внимание на простые вещи, хитрые и не очень секреты деревенской жизни. Так у вас сложится более цельный образ Сортавалы!
Ближайшие даты:
25
дек
дек
26
дек
дек
27
дек
дек
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
31
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Парк «Ваккосалми», по которому мы будем гулять, находится в черте города Сортавала. На его Певческом поле я расскажу о песенных фестивалях и рунопевцах, принимавших участие в праздниках.
- Посетим беседку у озера, а с высоты птичьего полёта, на горе Куха, полюбуемся великолепными пейзажами и расшифруем варианты происхождения названий увиденных мест. Со смотровой площадки открывается один из самых удачных видов на город, со всех сторон окружённый возвышенностями, заливами, реками и озёрами. О самом городе тоже поговорим: сколько у него было имён и дат рождения, как он терял свой статус и вновь возрождался.
- Завершится наша прогулка у подножия горы, где вы увидите посадки хвойных деревьев.
Организационные детали
Это пешеходный маршрут без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в парк «Ваккосалми»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Сортавале
Провела экскурсии для 735 туристов
Рада познакомиться! Я — местный экскурсовод, люблю свой край и хочу рассказать о нем всем желающим. Буду рада показать красоты северного края, познакомить с его богатой историей и национальными традициями. Стремлюсь к тому, чтобы гости получили яркие и позитивные эмоции во время наших путешествий. До встречи в Карелии!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы
Похожие туры из Сортавалы
Групповая
8 часов
Горный парк Рускеала и деревня викингов
ж/д вокзал г. Сортавала
20 дек
23 дек
27 дек
29 дек
от 1 590₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
История Сортавалы: факты и легенды
Познакомиться с удивительной историей и архитектурой столицы Северного Приладожья
на площади Кирова
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
2 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Сортавале
Увидеть памятники, которыми гордится город, узнать о его прошлом и насладиться карельскими пейзажами
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
5 000₽ за всё до 5 чел.