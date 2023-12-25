Отправляемся в парк «Ваккосалми», где не только насладимся видами на город и северные дали, но и оглянемся в далёкое и недавнее прошлое.



Я расскажу, как жили в условиях сурового климата, во что верили и как видели создание мира древние жители. Обращу ваше внимание на простые вещи, хитрые и не очень секреты деревенской жизни. Так у вас сложится более цельный образ Сортавалы!