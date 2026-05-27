Приглашаем вас на вечернюю прогулку по Ладоге, когда скалистые острова мерцают золотом. Это время тишины и самых красивых кадров.
Мы пройдём на катере по узким проливам среди карельских фьордов, высадимся на диком берегу и проводим солнце с вершины, откуда открывается лучший панорамный вид на шхеры.
Мы пройдём на катере по узким проливам среди карельских фьордов, высадимся на диком берегу и проводим солнце с вершины, откуда открывается лучший панорамный вид на шхеры.
Описание экскурсии
Водное путешествие по карельским фьордам
На комфортабельном катере вы проплывёте вдоль гряды островов, визитной карточки Карелии. Увидите острова Хавус с его величественной Ястребиной скалой и Каарнетсаари, а также загадочную Падающую скалу. В это время дня здесь царит особая атмосфера умиротворения, а свет идеально подходит для съёмки.
Высадка на необитаемом острове Хонкасало
Мы сделаем остановку на острове, который называют крышей Ладоги. Вы сможете подняться на его самую высокую точку, чтобы окинуть взглядом бескрайнюю озёрную гладь и россыпь мелких островов, подсвеченных закатным солнцем. Это место силы и лучшая смотровая площадка региона.
Тайминг программы
20:45 — посадка на катер (Сортавала, причал №2)
21:00 — старт водной прогулки по Ладожским шхерам
23:00 — возвращение в Сортавалу
Организационные детали
- Водная прогулка проходит на комфортабельном катере. На борту есть спасательные жилеты
- До начала поездки вам нужно оплатить обязательный сбор на сайте нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽
- Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий
- С вами будет капитан-сопровождающий нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|16 300 ₽
|Дети до 7 лет
|16 200 ₽
|Школьники
|16 200 ₽
|Студенты
|16 200 ₽
|Люди 60+ лет
|16 200 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|16 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
Входит в следующие категории Сортавалы
Похожие экскурсии на «Золотой закат в Ладожских шхерах: прогулка на катере»
Групповая
до 24 чел.
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Погрузитесь в атмосферу Карелии на катере, наслаждаясь видами Ладожских шхер и уникальной природой, создающей незабываемые впечатления
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: в будние дни в 09:00, 12:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 11 чел.
В трендеВалаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало - на катере из Сортавалы
Полюбоваться природой скалистого архипелага и монастырём и высадиться на необитаемом острове
Начало: На ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5605 ₽
5900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре города Сортавала
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
К Ладожским шхерам - на катере
С воды полюбоваться карельскими островами и покорить «крышу Ладоги»
Начало: На ул. Ладожской Флотилии, д. 2
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
16 300 ₽ за человека