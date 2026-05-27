Золотой закат в Ладожских шхерах: прогулка на катере

Увидеть крышу Ладоги, скалистые фьорды и необитаемые острова в лучах уходящего солнца
Приглашаем вас на вечернюю прогулку по Ладоге, когда скалистые острова мерцают золотом. Это время тишины и самых красивых кадров.

Мы пройдём на катере по узким проливам среди карельских фьордов, высадимся на диком берегу и проводим солнце с вершины, откуда открывается лучший панорамный вид на шхеры.
Описание экскурсии

Водное путешествие по карельским фьордам

На комфортабельном катере вы проплывёте вдоль гряды островов, визитной карточки Карелии. Увидите острова Хавус с его величественной Ястребиной скалой и Каарнетсаари, а также загадочную Падающую скалу. В это время дня здесь царит особая атмосфера умиротворения, а свет идеально подходит для съёмки.

Высадка на необитаемом острове Хонкасало

Мы сделаем остановку на острове, который называют крышей Ладоги. Вы сможете подняться на его самую высокую точку, чтобы окинуть взглядом бескрайнюю озёрную гладь и россыпь мелких островов, подсвеченных закатным солнцем. Это место силы и лучшая смотровая площадка региона.

Тайминг программы

20:45 — посадка на катер (Сортавала, причал №2)
21:00 — старт водной прогулки по Ладожским шхерам
23:00 — возвращение в Сортавалу

Организационные детали

  • Водная прогулка проходит на комфортабельном катере. На борту есть спасательные жилеты
  • До начала поездки вам нужно оплатить обязательный сбор на сайте нацпарка «Ладожские шхеры» — 350 ₽
  • Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий
  • С вами будет капитан-сопровождающий нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые16 300 ₽
Дети до 7 лет16 200 ₽
Школьники16 200 ₽
Студенты16 200 ₽
Люди 60+ лет16 200 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды16 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

