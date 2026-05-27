Приглашаем вас на вечернюю прогулку по Ладоге, когда скалистые острова мерцают золотом. Это время тишины и самых красивых кадров. Мы пройдём на катере по узким проливам среди карельских фьордов, высадимся на диком берегу и проводим солнце с вершины, откуда открывается лучший панорамный вид на шхеры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Водное путешествие по карельским фьордам

На комфортабельном катере вы проплывёте вдоль гряды островов, визитной карточки Карелии. Увидите острова Хавус с его величественной Ястребиной скалой и Каарнетсаари, а также загадочную Падающую скалу. В это время дня здесь царит особая атмосфера умиротворения, а свет идеально подходит для съёмки.

Высадка на необитаемом острове Хонкасало

Мы сделаем остановку на острове, который называют крышей Ладоги. Вы сможете подняться на его самую высокую точку, чтобы окинуть взглядом бескрайнюю озёрную гладь и россыпь мелких островов, подсвеченных закатным солнцем. Это место силы и лучшая смотровая площадка региона.

Тайминг программы

20:45 — посадка на катер (Сортавала, причал №2)

21:00 — старт водной прогулки по Ладожским шхерам

23:00 — возвращение в Сортавалу

Организационные детали