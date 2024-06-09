На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
Добраться до легендарного острова, где у вас будет свободное время, и насладиться пейзажами Ладоги
Это не просто видовая поездка с остановкой на Валааме.
Наш капитан прокатит вас по Ладоге, параллельно рассказывая про местность, природу и сам остров, на котором у вас будет 3 часа свободного времени — вы успеете исследовать Валаамский монастырь и территорию вокруг.
После чего вернётесь на катер, чтобы продолжить прогулку по Ладоге к шхерам и островам с остановками.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путь до Валаама
Стартуем с личного причала в центре города. По пути мы будем проходить дачу известного нейрохирурга Густава Йоханнеса Винтера, отвесные скалы острова Хавус, а также, если повезёт, встретим кольчатую ладожскую нерпу, которая занесена в Красную книгу. По прибытии на Валаамский архипелаг капитан расскажет вам много интересных фактов про святой остров.
Валаам
На острове у вас будет 3 часа для самостоятельной прогулки (капитан подскажет, как можно провести это время). При желании вы закажете экскурсию с гидом по острову, арендуете гольфкар либо электровелосипед. Вы успеете посетить центральную усадьбу, Спасо-Преображенский собор, Певческое поле, Торговую площадь, Никольский скит.
Ладожские шхеры
Продолжим водную прогулку. Зайдём в бухту отвесных скал — очень красивое место для фотографий, где капитан расскажет вам, что же это такое, ладожские шхеры, и откуда взялось это название. На очереди остров Хонкасало с главной смотровой площадкой на горе Вяхтимяки. У вас будет 30–40 минут, чтобы подняться, полюбоваться видами и при желании искупаться. После чего капитан доставит вас обратно на пристань города Сортавалы.
Организационные детали
Катер оснащён всем необходимым оборудованием (спасательные жилеты, круги, плоты)
Из соображений безопасности в случае плохой погоды прогулка может быть перенесена или отменена
В стоимость включена страховка для каждого пассажира
В открытом Ладожском озере могут возникать сильные волны. Поэтому рекомендуется воздержаться от прогулки тем, у кого есть медицинские противопоказания, включая людей с проблемами позвоночника и беременных женщин.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Сортавале
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Мы занимаемся пассажирскими перевозками на маломерных суднах уже более 5 лет, имеем много опыта и с радостью покажем вам все красоты нашего края, расскажем много интересных историй. У нас есть лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом, а наши капитаны — сертифицированные специалисты своего дела.