На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)

Добраться до легендарного острова, где у вас будет свободное время, и насладиться пейзажами Ладоги
Это не просто видовая поездка с остановкой на Валааме.

Наш капитан прокатит вас по Ладоге, параллельно рассказывая про местность, природу и сам остров, на котором у вас будет 3 часа свободного времени — вы успеете исследовать Валаамский монастырь и территорию вокруг.

После чего вернётесь на катер, чтобы продолжить прогулку по Ладоге к шхерам и островам с остановками.
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
На катере - на Валаам и к Ладожским шхерам (мини-группа)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь до Валаама

Стартуем с личного причала в центре города. По пути мы будем проходить дачу известного нейрохирурга Густава Йоханнеса Винтера, отвесные скалы острова Хавус, а также, если повезёт, встретим кольчатую ладожскую нерпу, которая занесена в Красную книгу. По прибытии на Валаамский архипелаг капитан расскажет вам много интересных фактов про святой остров.

Валаам

На острове у вас будет 3 часа для самостоятельной прогулки (капитан подскажет, как можно провести это время). При желании вы закажете экскурсию с гидом по острову, арендуете гольфкар либо электровелосипед. Вы успеете посетить центральную усадьбу, Спасо-Преображенский собор, Певческое поле, Торговую площадь, Никольский скит.

Ладожские шхеры

Продолжим водную прогулку. Зайдём в бухту отвесных скал — очень красивое место для фотографий, где капитан расскажет вам, что же это такое, ладожские шхеры, и откуда взялось это название. На очереди остров Хонкасало с главной смотровой площадкой на горе Вяхтимяки. У вас будет 30–40 минут, чтобы подняться, полюбоваться видами и при желании искупаться. После чего капитан доставит вас обратно на пристань города Сортавалы.

Организационные детали

  • Катер оснащён всем необходимым оборудованием (спасательные жилеты, круги, плоты)
  • Из соображений безопасности в случае плохой погоды прогулка может быть перенесена или отменена
  • В стоимость включена страховка для каждого пассажира
  • В открытом Ладожском озере могут возникать сильные волны. Поэтому рекомендуется воздержаться от прогулки тем, у кого есть медицинские противопоказания, включая людей с проблемами позвоночника и беременных женщин.

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4 740 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 4 до 9 лет3 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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