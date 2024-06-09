🚤 На катере

Это не просто видовая поездка с остановкой на Валааме. Наш капитан прокатит вас по Ладоге, параллельно рассказывая про местность, природу и сам остров, на котором у вас будет 3 часа свободного времени — вы успеете исследовать Валаамский монастырь и территорию вокруг. После чего вернётесь на катер, чтобы продолжить прогулку по Ладоге к шхерам и островам с остановками.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь до Валаама

Стартуем с личного причала в центре города. По пути мы будем проходить дачу известного нейрохирурга Густава Йоханнеса Винтера, отвесные скалы острова Хавус, а также, если повезёт, встретим кольчатую ладожскую нерпу, которая занесена в Красную книгу. По прибытии на Валаамский архипелаг капитан расскажет вам много интересных фактов про святой остров.

Валаам

На острове у вас будет 3 часа для самостоятельной прогулки (капитан подскажет, как можно провести это время). При желании вы закажете экскурсию с гидом по острову, арендуете гольфкар либо электровелосипед. Вы успеете посетить центральную усадьбу, Спасо-Преображенский собор, Певческое поле, Торговую площадь, Никольский скит.

Ладожские шхеры

Продолжим водную прогулку. Зайдём в бухту отвесных скал — очень красивое место для фотографий, где капитан расскажет вам, что же это такое, ладожские шхеры, и откуда взялось это название. На очереди остров Хонкасало с главной смотровой площадкой на горе Вяхтимяки. У вас будет 30–40 минут, чтобы подняться, полюбоваться видами и при желании искупаться. После чего капитан доставит вас обратно на пристань города Сортавалы.

Организационные детали