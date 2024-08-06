Остров Валаам — уникальное место, место силы и духовности, красоты северной скандинавской природы.
На остров Валаам вы отправитесь на удобном катере, проходя через Ладожские шхеры, любуясь природой, а на острове сможете погулять по карельским тропам, зайти в Спасо-Преображенский собор, увидеть монашеские скиты, почувствовать атмосферу спокойствия и умиротворения.
На остров Валаам вы отправитесь на удобном катере, проходя через Ладожские шхеры, любуясь природой, а на острове сможете погулять по карельским тропам, зайти в Спасо-Преображенский собор, увидеть монашеские скиты, почувствовать атмосферу спокойствия и умиротворения.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает:Отправимся на о. Валаам из Сортавала. Пройдем вдоль гранитных островов — Ладожских шхер, по пути увидим скалистые обрывистые склоны о. Хавус и гору Хауккариутта с деревьями, растущими практически без почвы. Время в пути — около 1 часа. На острове Валаам вы проведёте примерно 3 часа. Полюбуетесь аскетичной красотой острова и сможете посетить православные храмы, в том числе Спасо-Преображенский собор — он считается одним из древнейших в стране. Заглянете в монашеские скиты — места, где живут и молятся монахи. - Никольский скит, Торговую площадь, Певческое поле. Дороги и тропинки острова, весьма живописны, и прогулка по ним будет интересна даже далёким от христианства людям. Для комфортного передвижения по острову, предлагаются электровелосипеды или гольф-кары(за дополнительную плату). На обратном пути вновь насладитесь масштабом водных просторов Ладожского озера, свежим воздухом и ветром. Остановимся на о. Хонкасало на 30 минут - заберетесь по тропинке на верхушку скалы, называемой "крыша Ладоги". Пройдете мимо дачи доктора Густава Винтера и Никольской церкви А если очень повезет, во время путешествия заметим ладожских нерп! Важная информация:
- Катер снабжён всеми необходимыми спасательными средствами (жилеты, круги) • В открытом Ладожском озере бывают сильные волны. Прогулка не рекомендуется путешественникам с противопоказаниями по здоровью и беременным.
- В плохую погоду, из соображений безопасности, прогулка может быть перенесена/отменена.
- Перенос/отмена бронирования (по личным причинам) возможна за 2 дня до даты экскурсии.
- На точку проката необходимо прибыть за 10 минут до начала экскурсии. В стоимость билета не включены расходы: 1. Посещение о. Валаам - билет 150руб/чел - приобретается на острове 2. Посещение нац. парка Ладожские шхеры - 200руб. /чел - приобретается заранее онлайн или при посадке в катер 3. Услуги гида 4. Транспорт на острове Валаам: (за доп. плату можно воспользоваться гольфкарами или электровелосипедами).
Ежедневно в 09:00, в 11:00, в 15:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4 590 ₽
|Детский до 10 лет
|2 300 ₽
|Пенсионный
|4 000 ₽
|Участники СВО
|4 000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дача доктора Густава Винтера
- Гора Хауккариутта с деревьями, цепляющимися за камни
- О. Хавус с его отвесными, обрывистыми берегами
- О. Валаам - высадка для прогулки с возможностью увидеть Спасо-Преображенский собор, Торговую площадь, Певческое поле, Никольский скит или множество других храмов, церквей, скитов
- О. Хепосаари - последний рубеж на выходе в открытую Ладогу
- Никольская церковь
Место начала и завершения?
Сортавала, Промышленная 44 причал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, в 11:00, в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Организационные детали:
- В плохую погоду, из соображений безопасности, прогулка может быть перенесена/отменена
- Перенос/отмена бронирования (по личным причинам) возможна за 2 дня до даты экскурсии
- На точку проката необходимо прибыть за 10 минут до начала экскурсии
- Во время путешествия аудиогид расскажет об интересных фактах и местах острова Валаам, истории происхождения и природе Ладожских шхер. Поездка проходит без гида
- Обязательные дополнительные расходы:
- Входной билет на Валаамский архипелаг - 150 руб. /чел
- Посещение национального парка «Ладожские шхеры» - 200 руб. /чел
- По желанию на о. Валаам:
- Аренда гольф-кара - от 3500 руб. /час
- Аренда электровелосипеда - 500 руб. /час
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
6 авг 2024
Не предупредили, что за Ладожские шхеры нужено еще отдельно заплатить (об этом нам сказал только Капитан перед поездкой). Прекрасный вид Ладоги. Кругом скалистые острова. Оочень красиво. Про платный вход на
С
Светлана
11 июл 2024
Красивые места
А
Анатолий
25 мая 2024
Отличный катер. Капитан Андрей. С погодой повезло. От Сортавала до Валаама штиль.
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