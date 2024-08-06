Катер снабжён всеми необходимыми спасательными средствами (жилеты, круги) • В открытом Ладожском озере бывают сильные волны. Прогулка не рекомендуется путешественникам с противопоказаниями по здоровью и беременным.

В плохую погоду, из соображений безопасности, прогулка может быть перенесена/отменена.

Перенос/отмена бронирования (по личным причинам) возможна за 2 дня до даты экскурсии.

На точку проката необходимо прибыть за 10 минут до начала экскурсии. В стоимость билета не включены расходы: 1. Посещение о. Валаам - билет 150руб/чел - приобретается на острове 2. Посещение нац. парка Ладожские шхеры - 200руб. /чел - приобретается заранее онлайн или при посадке в катер 3. Услуги гида 4. Транспорт на острове Валаам: (за доп. плату можно воспользоваться гольфкарами или электровелосипедами).

Что вас ожидает:Отправимся на о. Валаам из Сортавала. Пройдем вдоль гранитных островов — Ладожских шхер, по пути увидим скалистые обрывистые склоны о. Хавус и гору Хауккариутта с деревьями, растущими практически без почвы. Время в пути — около 1 часа. На острове Валаам вы проведёте примерно 3 часа. Полюбуетесь аскетичной красотой острова и сможете посетить православные храмы, в том числе Спасо-Преображенский собор — он считается одним из древнейших в стране. Заглянете в монашеские скиты — места, где живут и молятся монахи. - Никольский скит, Торговую площадь, Певческое поле. Дороги и тропинки острова, весьма живописны, и прогулка по ним будет интересна даже далёким от христианства людям. Для комфортного передвижения по острову, предлагаются электровелосипеды или гольф-кары(за дополнительную плату). На обратном пути вновь насладитесь масштабом водных просторов Ладожского озера, свежим воздухом и ветром. Остановимся на о. Хонкасало на 30 минут - заберетесь по тропинке на верхушку скалы, называемой "крыша Ладоги". Пройдете мимо дачи доктора Густава Винтера и Никольской церкви А если очень повезет, во время путешествия заметим ладожских нерп! Важная информация: