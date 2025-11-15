Путешествие на остров Валаам и Ладожские шхеры - это уникальная возможность увидеть две стороны Карелии.
На водной прогулке из Сортавалы вы насладитесь величественными ландшафтами, ощутите ветер Ладоги и посетите древний монастырь на Валааме. Погружение в северную природу и духовное наследие оставит незабываемые впечатления.
В программе - прогулка по национальному парку, остановки на живописных островах и знакомство с историческими святынями
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные виды Ладожских шхер
- 🏞️ Прогулка по национальному парку
- 🕌 Посещение монастыря на Валааме
- 🚤 Комфортабельный катер с капитаном
- 🌿 Погружение в природу Карелии
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Никольская церковь
- Часовня Ксении Петербургской
- Смоленский скит
Описание водной прогулки
Водная дорога сквозь шхеры и открытую Ладогу (1 час)
- Отправление из центра Сортавалы: пройдём залив Ляппяярви и увидим город с воды
- Пройдём вдоль скалистого острова Хавус и других островов
- Выйдем в открытую Ладогу — почувствуете ветер, простор и свободу
Остров Валаам — духовный центр севера (самостоятельная прогулка 3 часа)
- Высадка в Монастырской бухте
- В свободное время — прогулка к Спасо-Преображенскому собору, Никольской церкви, часовне Ксении Петербургской, Смоленскому скиту
Можно заказать экскурсию с гидом (на электрокаре или в минивэне) — заранее или с нашей помощью. А также арендовать электровелосипед или пообедать в монастырской трапезной
Возвращение через заповедные шхеры (около 2 часов)
- На обратном пути мы окажемся в самом сердце национального парка «Ладожские шхеры»
- Сделаем остановку на острове Хонкасало или другом заповедном участке (30–40 мин.): прогуляемся по древним гранитам и поднимемся на обзорную вершину с панорамой шхер
- Вернёмся в Сортавалу, лавируя между островами
Обратите внимание! Мы не рекомендуем эту поездку людям с проблемами позвоночника (грыжи, протрузии, после операций). Ладога не всегда бывает спокойной, при волнениях катер слегка потряхивает.
Организационные детали
- Прогулка проходит на лицензированном комфортабельном катере с кабиной, обзорными окнами и всеми необходимыми средствами безопасности. Вместительность 11 человек. Если группа будет больше, отправим два катера
- Выбирайте подходящие для прогулки по лесу одежду и обувь
- Вас будет сопровождать дипломированный капитан из нашей команды
Дополнительно
- Остановку на Валааме или заповедном острове можно продлить за дополнительную плату — уточните в переписке заранее
- Поможем организовать экскурсии и трапезу на Валааме — обсудите это заранее
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5500 ₽
|Дети до 9 лет
|2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 157 туристов
Дорогие гости нашего города, приглашаю вас на незабываемую прогулку на катере по Ладожским шхерам и на святой о. Валаам. Путешествуя с нами, вы получаете безопасность, комфорт и море незабываемых эмоций!
Входит в следующие категории Сортавалы
