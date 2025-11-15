Мои заказы

На святой остров Валаам и к Ладожским шхерам из Сортавалы

Путешествие к Валааму и Ладожским шхерам - это встреча с природой и историей Карелии. Откройте для себя удивительные пейзажи и духовные места
Путешествие на остров Валаам и Ладожские шхеры - это уникальная возможность увидеть две стороны Карелии.

На водной прогулке из Сортавалы вы насладитесь величественными ландшафтами, ощутите ветер Ладоги и посетите древний монастырь на Валааме. Погружение в северную природу и духовное наследие оставит незабываемые впечатления.

В программе - прогулка по национальному парку, остановки на живописных островах и знакомство с историческими святынями

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные виды Ладожских шхер
  • 🏞️ Прогулка по национальному парку
  • 🕌 Посещение монастыря на Валааме
  • 🚤 Комфортабельный катер с капитаном
  • 🌿 Погружение в природу Карелии
На святой остров Валаам и к Ладожским шхерам из Сортавалы© Андрей
Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский собор
  • Никольская церковь
  • Часовня Ксении Петербургской
  • Смоленский скит

Описание водной прогулки

Водная дорога сквозь шхеры и открытую Ладогу (1 час)

  • Отправление из центра Сортавалы: пройдём залив Ляппяярви и увидим город с воды
  • Пройдём вдоль скалистого острова Хавус и других островов
  • Выйдем в открытую Ладогу — почувствуете ветер, простор и свободу

Остров Валаам — духовный центр севера (самостоятельная прогулка 3 часа)

  • Высадка в Монастырской бухте
  • В свободное время — прогулка к Спасо-Преображенскому собору, Никольской церкви, часовне Ксении Петербургской, Смоленскому скиту
    Можно заказать экскурсию с гидом (на электрокаре или в минивэне) — заранее или с нашей помощью. А также арендовать электровелосипед или пообедать в монастырской трапезной

Возвращение через заповедные шхеры (около 2 часов)

  • На обратном пути мы окажемся в самом сердце национального парка «Ладожские шхеры»
  • Сделаем остановку на острове Хонкасало или другом заповедном участке (30–40 мин.): прогуляемся по древним гранитам и поднимемся на обзорную вершину с панорамой шхер
  • Вернёмся в Сортавалу, лавируя между островами

Обратите внимание! Мы не рекомендуем эту поездку людям с проблемами позвоночника (грыжи, протрузии, после операций). Ладога не всегда бывает спокойной, при волнениях катер слегка потряхивает.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на лицензированном комфортабельном катере с кабиной, обзорными окнами и всеми необходимыми средствами безопасности. Вместительность 11 человек. Если группа будет больше, отправим два катера
  • Выбирайте подходящие для прогулки по лесу одежду и обувь
  • Вас будет сопровождать дипломированный капитан из нашей команды

Дополнительно

  • Остановку на Валааме или заповедном острове можно продлить за дополнительную плату — уточните в переписке заранее
  • Поможем организовать экскурсии и трапезу на Валааме — обсудите это заранее

ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный5500 ₽
Дети до 9 лет2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 157 туристов
Дорогие гости нашего города, приглашаю вас на незабываемую прогулку на катере по Ладожским шхерам и на святой о. Валаам. Путешествуя с нами, вы получаете безопасность, комфорт и море незабываемых эмоций!

Входит в следующие категории Сортавалы

