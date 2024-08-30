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экскурсия. Видно, что Наталья любит свой город и гордится им и его историей. А еще один час пролетел в Музее Кронида Гоголева, где для нас, благодаря Наталье было забронировано время. Спасибо за замечательно проведенное время, новые знания и полученное удовольствие от увиденного.