Церковь Иоанна Богослова – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Иоанна Богослова» в Сортавале, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пешком по Сортавале
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
5 200 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
от 6 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Пешком по Сортавале
    Экскурсия очень информативна, охватывает периоды жизни Саамских и Карельских племен, с плавным переходом к современности. Отдельно хочется отметить архитектуру горда Сортавала. Огромное спасибо, порекомендуем друзьям и знакомым.
  • Д
    Дмитрий
    12 августа 2024
    Пешком по Сортавале
    Наталье огромное спасибо! Материал от жителя города - не сухие даты из Википедии, а живая и доступная подача, 2 часа пролетели незаметно, однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    12 августа 2024
    Пешком по Сортавале
    Большое спасибо Наталье за экскурсию, было очень интересно и познавательно, время прошло незаметно)
  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
    Были на экскурсии по Сортавале с гидом Натальей. Получили полную информацию о месте начиная с древних времён (племена) до сегодняшнего дня. Было интересно.
  • Л
    Лариса
    17 июля 2024
    Пешеходная экскурсия по Сортавале
    Всё очень понравилось. Огромное спасибо.
  • I
    Irina
    12 июля 2024
    Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
    Были на обзорной экскурсии по Сартавала с Натальей. 2 часа пролетели не заметно, настолько интересна, познавательна и хорошо продумана была
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    экскурсия. Видно, что Наталья любит свой город и гордится им и его историей. А еще один час пролетел в Музее Кронида Гоголева, где для нас, благодаря Наталье было забронировано время. Спасибо за замечательно проведенное время, новые знания и полученное удовольствие от увиденного.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Церковь Иоанна Богослова»

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Сколько стоит экскурсия по Сортавале в сентябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Церковь Иоанна Богослова" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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