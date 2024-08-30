2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектура и природа Сортавалы
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сортавалы, пройдясь по историческим улицам и насладившись природными красотами
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 августа 2024Экскурсия очень информативна, охватывает периоды жизни Саамских и Карельских племен, с плавным переходом к современности. Отдельно хочется отметить архитектуру горда Сортавала. Огромное спасибо, порекомендуем друзьям и знакомым.
- ДДмитрий12 августа 2024Наталье огромное спасибо! Материал от жителя города - не сухие даты из Википедии, а живая и доступная подача, 2 часа пролетели незаметно, однозначно рекомендую!
- ААнна12 августа 2024Большое спасибо Наталье за экскурсию, было очень интересно и познавательно, время прошло незаметно)
- ЕЕлена22 июля 2024Были на экскурсии по Сортавале с гидом Натальей. Получили полную информацию о месте начиная с древних времён (племена) до сегодняшнего дня. Было интересно.
- ЛЛариса17 июля 2024Всё очень понравилось. Огромное спасибо.
- IIrina12 июля 2024Были на обзорной экскурсии по Сартавала с Натальей. 2 часа пролетели не заметно, настолько интересна, познавательна и хорошо продумана была
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Церковь Иоанна Богослова»
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