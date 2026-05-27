Представьте: быстрый катер рассекает воды Ладоги, впереди — Валаам с его мощной энергетикой и три часа среди древних стен и сосен. На обратном пути мы остановимся на острове Хонкасало, где вы насладитесь суровой и прекрасной природой Карелии. А в пути я расскажу, что сделало Ладогу такой особенной.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Священный остров

По пути к крупнейшему острову Валаамского архипелага вы узнаете о его истории и памятниках, а прибыв на место, исследуете территорию в своём темпе без сопровождения гида. Посетите Спасо-Преображенский монастырь, рассмотрите аутентичные старинные фрески в Никольском ските. Увидите три часовни в Монастырской бухте: Покровскую, Благовещенскую и иконы Божией Матери.

Ладожские шхеры

Познакомитесь с ландшафтами национального парка Ладоги. Капитан расскажет историю происхождения Ладожского озера и островов, что встретятся по пути. Покажет, как двигался ледник в течение 20 тысяч лет и преображал природу края. А во время остановки на острове Хонкасало вы полюбуетесь панорамами шхер с высоты карельских скал.

Организационные детали

Катер снабжён необходимыми спасательными средствами (жилеты, круги, плоты)

В плохую погоду из соображений безопасности прогулка может быть перенесена/отменена

В стоимость включена страховка на каждого пассажира

С вами буду я или один из капитанов нашей команды. Все имеют лицензию на перевозку пассажиров внутренним водным и морским транспортом

Дополнительные расходы