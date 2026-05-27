Представьте: быстрый катер рассекает воды Ладоги, впереди — Валаам с его мощной энергетикой и три часа среди древних стен и сосен.
На обратном пути мы остановимся на острове Хонкасало, где вы насладитесь суровой и прекрасной природой Карелии. А в пути я расскажу, что сделало Ладогу такой особенной.
Описание экскурсии
Священный остров
По пути к крупнейшему острову Валаамского архипелага вы узнаете о его истории и памятниках, а прибыв на место, исследуете территорию в своём темпе без сопровождения гида. Посетите Спасо-Преображенский монастырь, рассмотрите аутентичные старинные фрески в Никольском ските. Увидите три часовни в Монастырской бухте: Покровскую, Благовещенскую и иконы Божией Матери.
Ладожские шхеры
Познакомитесь с ландшафтами национального парка Ладоги. Капитан расскажет историю происхождения Ладожского озера и островов, что встретятся по пути. Покажет, как двигался ледник в течение 20 тысяч лет и преображал природу края. А во время остановки на острове Хонкасало вы полюбуетесь панорамами шхер с высоты карельских скал.
Организационные детали
- Катер снабжён необходимыми спасательными средствами (жилеты, круги, плоты)
- В плохую погоду из соображений безопасности прогулка может быть перенесена/отменена
- В стоимость включена страховка на каждого пассажира
- С вами буду я или один из капитанов нашей команды. Все имеют лицензию на перевозку пассажиров внутренним водным и морским транспортом
Дополнительные расходы
- Входной билет на Валаамский архипелаг — 150 ₽/чел.
- Посещение национального парка «Ладожские шхеры» — 200 ₽/чел.
- Аренда гольф-кара (по желанию) — от 3500 ₽/ч
- Аренда электровелосипеда (по желанию) — 500 ₽/ч
ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Валаамской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 181 туриста
Я — коренной житель города Сортавала. Занимаюсь водными прогулками на катере с 2019 года. Вместе со своей командой расскажу и покажу всё, что знаю о Ладожском озере и их уголках. Имею лицензию капитана катера, который оборудован всем необходимым для безопасного и комфортабельного путешествия.
