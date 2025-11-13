Ладожские шхеры представляют собой уникальный природный ландшафт с величественными скалами и кристально чистыми водами. Путешествие начинается с острова Хонкасало, где можно насладиться захватывающими видами. Далее маршрут ведет к Даче Винтера, которая хранит в себе частичку истории. Впечатляющие скалы острова Хавус не оставят равнодушными даже опытных путешественников. Капитан оживит эти места увлекательными историями, которые сделают прогулку незабываемой
Что можно увидеть
- Остров Хонкасало
- Дача Винтера
- Скалы острова Хавус
Описание водной прогулки
Наши капитаны знают здесь каждый поворот и проведут вас по самым зрелищным маршрутам, где Ладога раскрывается во всей своей красе. Вот что вы увидите:
- Остров Хонкасало (с высадкой) — уютный зелёный уголок, откуда открываются потрясающие виды
- Дача Винтера — кусочек истории среди дикой природы
- Скалы острова Хавус — мощные каменные исполины, которые впечатляют даже бывалых путешественников!
Наш капитан не просто покажет красоты Ладожских шхер — он оживит их историями! А какими — узнаете на нашей увлекательной экскурсии;)
Организационные детали
- Перед началом прогулки мы проведём для вас инструктаж по безопасности. С вами будет опытный капитан, на борту есть спасательные жилеты
- Пожалуйста, приходите минимум за полчаса до начала прогулки
- Обратите внимание: посещение национального парка «Ладожские шхеры» оплачивается дополнительно — 350 ₽ за чел.
ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Детский билет (до 3 лет)
|Бесплатно
|Детский билет (от 3 до 10 лет)
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ладожской Флотилии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 30 туристов
Друзья! Добро пожаловать в Карелию! Мы живем в этих прекрасных местах и знаем их как свои пять пальцев. С 2010 года мы занимается экскурсиями и знаем все пожелания наших гостей!
