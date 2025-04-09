Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: У молодёжного центра «Сердоболь»
14 апр в 09:00
16 апр в 09:00
от 3300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном
Начало: В районе станции Сортавала-Центр
Завтра в 11:00
14 апр в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛара9 апреля 2025Вчера побывали на экскурсии с Даниилом по Сортавала. Были на экскурсии втроем без детей, что важно, потому что экскурсия пешеходная,
- ККсения7 апреля 2025Прекрасная экскурсия с Еленой. Она рассказала об исторических событиях, о современности города. Ответила на наши вопросы. И просто приятный экскурсовод. Очень рекомендую Елену!
- ССветлана16 марта 2025Все очень понравилось, спасибо
- ММария14 марта 2025Очень интересная экскурсия! Татьяна так заинтересованно и грамотно построила свой рассказ, что город стал для нас гораздо понятнее и более
- ППавел10 марта 2025Спасибо Елене за интересную экскурсию, а также отдельное спасибо за организацию доставки группы с маленьким ребенком до места экскурсии.
- ССветлана28 февраля 2025Выражаем огромную благодарность нашему экскурсоводу Татьяне за проведение экскурсии по городу Сортавала. Получили полную информацию, все было доступно и понятно. Рассказывала с душой.
- ААлександра28 февраля 2025Благодарю Татьяну за прекрасно организованную экскурсию по Сортавала! У города интересная, необычная, захватывающая история, которую Татьяна сумела поэтично, наглядно рассказать
- ИИрина2 октября 2024Просто восторг! Спасибо большое, за интересную экскурсию. Даниил очень начитанный и знающий экскурсовод. Материал был подан прекрасно, маршрут был выбран таким образом, что сам город открылся нам совершенно с другой стороны. Это потрясающе. в планах прогулка с Даниилом по Выборгу.
- ССтанислава19 апреля 2024Совместное времяпрепровождение оказалось комфортным и размеренным. Мы гуляли по городу, пока Даниил в легкой и дружеской форме, не прерываясь, рассказывал
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Памятник рунопевцу»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сортавале
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в апреле 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Памятник рунопевцу" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 7000. Туристы уже оставили гидам 541 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сортавале на 2025 год по теме «Памятник рунопевцу», 541 ⭐ отзыв, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь