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насыщенная и нужно много слушать, чтобы понять суть мест и событий, благодаря которым мы сегодня имеем возможность пожить в этом прекрасном месте. Отличная структура материала на экскурсии, мы собирали рассыпавшиеся бусины истории города Сортавала, которой мы не только не сильно интересовались, но и в принципе, не особо не знали о том, что вот так и здесь начинались и развивались наши отношения с финнами. Восхитили знания и подача информации от Даниила, за что особый респект. Если нужно заглянуть в каждый важный уголок города и узнать о том, как воообще выглядела эволюция Карелии, населяющих ее народов, великих людей, мест, архитектурных объектов, то однозначно вам к Даниилу. Отдельное спасибо за волшебное кафе, за почту и подъезд. Мы получили массу удовольствий.