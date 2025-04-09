Памятник рунопевцу – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник рунопевцу» в Сортавале, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сортавала - самый финский город России
Пешая
2.5 часа
242 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала - путешествие сквозь время в самом финском городе России
Погрузитесь в историю и культуру Сортавалы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: У молодёжного центра «Сердоболь»
14 апр в 09:00
16 апр в 09:00
от 3300 ₽ за всё до 10 чел.
История Сортавалы: факты и легенды
Пешая
1.5 часа
294 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
История Сортавалы: путешествие по следам трех стран
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Сортавале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Кирова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Пешая
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сортавала - раскрытая книга финской культуры
Поразиться наследию города на большой пешеходной экскурсии с этническим финном
Начало: В районе станции Сортавала-Центр
Завтра в 11:00
14 апр в 11:00
от 7000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лара
    9 апреля 2025
    Сортавала - раскрытая книга финской культуры
    Вчера побывали на экскурсии с Даниилом по Сортавала. Были на экскурсии втроем без детей, что важно, потому что экскурсия пешеходная,
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    насыщенная и нужно много слушать, чтобы понять суть мест и событий, благодаря которым мы сегодня имеем возможность пожить в этом прекрасном месте. Отличная структура материала на экскурсии, мы собирали рассыпавшиеся бусины истории города Сортавала, которой мы не только не сильно интересовались, но и в принципе, не особо не знали о том, что вот так и здесь начинались и развивались наши отношения с финнами. Восхитили знания и подача информации от Даниила, за что особый респект. Если нужно заглянуть в каждый важный уголок города и узнать о том, как воообще выглядела эволюция Карелии, населяющих ее народов, великих людей, мест, архитектурных объектов, то однозначно вам к Даниилу. Отдельное спасибо за волшебное кафе, за почту и подъезд. Мы получили массу удовольствий.

  • К
    Ксения
    7 апреля 2025
    История Сортавалы: факты и легенды
    Прекрасная экскурсия с Еленой. Она рассказала об исторических событиях, о современности города. Ответила на наши вопросы. И просто приятный экскурсовод. Очень рекомендую Елену!
  • С
    Светлана
    16 марта 2025
    История Сортавалы: факты и легенды
    Все очень понравилось, спасибо
  • М
    Мария
    14 марта 2025
    Сортавала - самый финский город России
    Очень интересная экскурсия! Татьяна так заинтересованно и грамотно построила свой рассказ, что город стал для нас гораздо понятнее и более
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    родным. Мы уже несколько раз бывали в Сортавале, но только после этой экскурсии мы смогли по настоящему понять историю и архитектуру города. Маршрут был построен очень хорошо и, хотя мне довольно тяжело ходить, но Татьяна так организовала маршрут, что я совсем не устала. Спасибо огромное за интересный рассказ и за проявленное к нам внимание. Рекомендую Татьяну тем, кто приезжает в Сортавалу и хочет понять этот город!

    Очень интересная экскурсия! Татьяна так заинтересованно и грамотно построила свой рассказ, что город стал для насОчень интересная экскурсия! Татьяна так заинтересованно и грамотно построила свой рассказ, что город стал для насОчень интересная экскурсия! Татьяна так заинтересованно и грамотно построила свой рассказ, что город стал для нас
  • П
    Павел
    10 марта 2025
    История Сортавалы: факты и легенды
    Спасибо Елене за интересную экскурсию, а также отдельное спасибо за организацию доставки группы с маленьким ребенком до места экскурсии.
  • С
    Светлана
    28 февраля 2025
    Сортавала - самый финский город России
    Выражаем огромную благодарность нашему экскурсоводу Татьяне за проведение экскурсии по городу Сортавала. Получили полную информацию, все было доступно и понятно. Рассказывала с душой.
  • А
    Александра
    28 февраля 2025
    Сортавала - самый финский город России
    Благодарю Татьяну за прекрасно организованную экскурсию по Сортавала! У города интересная, необычная, захватывающая история, которую Татьяна сумела поэтично, наглядно рассказать
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    нам:) мы погрузились в мир финской культуры, эпоса и архитектуры, а также узнали место, где можно отведать финский шоколад) Рекомендую всем путешественникам!

    Благодарю Татьяну за прекрасно организованную экскурсию по Сортавала! У города интересная, необычная, захватывающая история, которую Татьяна
  • И
    Ирина
    2 октября 2024
    Сортавала - раскрытая книга финской культуры
    Просто восторг! Спасибо большое, за интересную экскурсию. Даниил очень начитанный и знающий экскурсовод. Материал был подан прекрасно, маршрут был выбран таким образом, что сам город открылся нам совершенно с другой стороны. Это потрясающе. в планах прогулка с Даниилом по Выборгу.
  • С
    Станислава
    19 апреля 2024
    Сортавала - раскрытая книга финской культуры
    Совместное времяпрепровождение оказалось комфортным и размеренным. Мы гуляли по городу, пока Даниил в легкой и дружеской форме, не прерываясь, рассказывал
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    о всех возможных интересных местах, личностях, особенностях архитектуры и исторических фактах. Экскурсия была в форме дружеской прогулки с перерывом на обед и кофе/чай. Мне очень понравилось, как я провела этот день, с удовольствием поделилась впечатлениями с друзьями и близкими.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Памятник рунопевцу»

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Сколько стоит экскурсия по Сортавале в апреле 2025
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