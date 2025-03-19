Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших городов Новгородчины. Вас ждут легенды, архитектура и история, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
13 дек в 14:30
20 дек в 14:30
1400 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 15:00
16 дек в 15:00
23 дек в 15:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Начало: Г. Старая Русса ул. Минеральная дом 62, ступеньки ...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4600 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 марта 2025Старая Русса - по местам ДостоевскогоДата посещения: 18 марта 2025Прекрасная пешеходная экскурсия длительностью 2 часа, которые пролетают незаметно. Экскурсовод О.Прокофьева в высшей степени профессионально и эмоционально смогла сформировать целостный образ как самого писателя и его семьи, так и образ прекрасного старинного русского города.
- ИИрина7 декабря 2025Для меня это был второй приезд в Старую Руссу, а для моих детей - первый. Я переживала, не будет ли
- ААлла16 ноября 2025Экскурсия прошла великолепно! Всё очень чётко, интересно, динамично.
Отличная подача материала, в каждом слове чувствуется любовь к своему городу и
- ЛЛюбовь5 октября 2025Здравствуйте! Прекрасная экскурсия по Старой Руссе! Экскурсовод Нина содержательно и эмоционально рассказала о значимых местах города, поделилась знаниями о жизни
- РРоман12 мая 2025Интересная экскурсия.
Хорошо, что автобусная (ибо холодно было). Можно рекомендовать.
- ИИрина23 февраля 2025Очень понравилась экскурсия, замечательный гид Людмила! Познавательно и интересно!
- ООльга5 января 2025Супер!
- ККирилл30 ноября 2024Отличная экскурсия, спасибо!
Посетили Императорский источник сверх программы)
- ААлександра10 ноября 2024Экскурсия была индивидуальная. Включала в себя посещение дома-музея Достоевского и обзорную по городу. Очень удобно, что организаторы сами обо всем
- ААндрей23 сентября 2024Всё очень понравилось. Маршрут выбран удачно, экскурсовод Ольга всё доходчиво и интересно рассказала. Спасибо.
- ЕЕлена16 августа 2024В отличие от другого экскурсовода, с которым пошли ранее, впечатление осталось хорошее. Пожелания, почему не "5" - было бы отлично
- ЮЮлия19 мая 2024Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
- ДДмитрий23 апреля 2024Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
- ЕЕлена10 апреля 2024Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
- ООльга27 февраля 2024Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
- ЕЕлена7 января 2024Замечательная экскурсия! Ходили компанией 6 взрослых, кроме нас было ещё 4 человека, очень понравилось, что был небольшой автобус, не было
- ННина14 ноября 2023Экскурсия в городе заняла три часа. Это была необычная поездка- поездка в День рождения писателя Ф. М. Достоевского. Умелый водитель
- ЕЕлена13 августа 2023Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Нина познакомила с историей Старой Руссы, рассказала про обычаи древних рушан. Удобно построен маршрут, экскурсия проходила
- ЕЕлизавета13 июля 2023Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге!
Очень рекомендуем!
- ООльга9 июля 2023Огромная благодарность экскурсоводу Нине за содержательный, эмоциональный рассказ истории Старой Руссы. Мы влюбились в этот городок, надеемся на новые встречи! Спасибо!
