Мои заказы

Церковь святой Живоначальной Троицы – экскурсии в Старой Руссе

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь святой Живоначальной Троицы» в Старой Руссе, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Старая Русса
На автобусе
3 часа
32 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Знакомьтесь, Старая Русса
Погрузитесь в атмосферу одного из старейших городов Новгородчины. Вас ждут легенды, архитектура и история, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: На ул. Минеральная, 62
Расписание: в субботу в 14:30
13 дек в 14:30
20 дек в 14:30
1400 ₽ за человека
Старая Русса - по местам Достоевского
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Старая Русса - по местам Достоевского
"Бесы", "Братья Карамазовы", "Дневник писателя" - все это было написано в Старой Руссе. Узнайте о жизни и творчестве Достоевского
Начало: Центральные ворота курорта «Старая Русса»
Расписание: во вторник в 15:00
16 дек в 15:00
23 дек в 15:00
800 ₽ за человека
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Русса: любовь с первого взгляда
Путешествие по Старой Руссе - это возможность узнать город Достоевского, насладиться архитектурой и историей. Окунитесь в атмосферу древнего курорта
Начало: Г. Старая Русса ул. Минеральная дом 62, ступеньки ...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4600 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 марта 2025
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Дата посещения: 18 марта 2025
    Прекрасная пешеходная экскурсия длительностью 2 часа, которые пролетают незаметно. Экскурсовод О.Прокофьева в высшей степени профессионально и эмоционально смогла сформировать целостный образ как самого писателя и его семьи, так и образ прекрасного старинного русского города.
  • И
    Ирина
    7 декабря 2025
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Для меня это был второй приезд в Старую Руссу, а для моих детей - первый. Я переживала, не будет ли
    читать дальше

    тяжеловато 3,5 часа. Но нет, все прошло отлично. Гид Ирина - настоящий профессионал, истинный знаток, подаривший нам это путешествие через века по небольшому провинциальному городу с трагической судьбой. Уезжаем, чтобы приехать ещё. Спасибо!

  • А
    Алла
    16 ноября 2025
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия прошла великолепно! Всё очень чётко, интересно, динамично.
    Отличная подача материала, в каждом слове чувствуется любовь к своему городу и
    читать дальше

    к своей профессии. Старая Русса - город с огромной историей.
    Уже было достаточно холодно, и нас очень заботливо отправляли обратно в автобус, чтобы продолжить рассказ там, если экскурсовод Нина видела, что мы замёрзли)))
    Огромное спасибо)))

  • Л
    Любовь
    5 октября 2025
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Здравствуйте! Прекрасная экскурсия по Старой Руссе! Экскурсовод Нина содержательно и эмоционально рассказала о значимых местах города, поделилась знаниями о жизни
    читать дальше

    Достоевского. 3 часа пролетели незаметно. Хочется вернуться в этот город еще и еще раз. Такие люди, как Нина, носители важных человеческих ценностей.

  • Р
    Роман
    12 мая 2025
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Интересная экскурсия.
    Хорошо, что автобусная (ибо холодно было). Можно рекомендовать.
  • И
    Ирина
    23 февраля 2025
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Очень понравилась экскурсия, замечательный гид Людмила! Познавательно и интересно!
  • О
    Ольга
    5 января 2025
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Супер!
  • К
    Кирилл
    30 ноября 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Отличная экскурсия, спасибо!
    Посетили Императорский источник сверх программы)
  • А
    Александра
    10 ноября 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия была индивидуальная. Включала в себя посещение дома-музея Достоевского и обзорную по городу. Очень удобно, что организаторы сами обо всем
    читать дальше

    договорились с музеем. В назначенный час наш ждал гид в музее. Наталья Анатольевна провела нам замечательную экскурсию по дому писателя. Затем мы отправились осматривать Старую Руссу. После часовой экскурсии по дому-музею еще 2 часа ушло на осмотр города. С детьми это далось тяжело. Часть по городу можно было сократить. Многое было очень подробно, но не столь увлекательно для нашей смешанной вросло-детской аудитории и не слишком запоминающимся. В целом, все понравилось. Обязательно вернемся, когда дети будут старше, чтобы сходить в музей Братьев Карамазовых. Спасибо!

  • А
    Андрей
    23 сентября 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Всё очень понравилось. Маршрут выбран удачно, экскурсовод Ольга всё доходчиво и интересно рассказала. Спасибо.
  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    Старая Русса - по местам Достоевского
    В отличие от другого экскурсовода, с которым пошли ранее, впечатление осталось хорошее. Пожелания, почему не "5" - было бы отлично
    читать дальше

    раздавать аудиогиды, чтобы не толпиться и сквозь шум машин и мотоциклов без глушителей (здесь прямо беда с ними) пытаться расслышать слова, выдать планшет со слайдами, а также сместить время на рабочее время храмов и выделять возможность зайти на 10 минут.

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия выше всяких похвал. Экскурсовод Людмила- профессионал. Все очень понравилось. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    23 апреля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план для самостоятельного, более углубленного посещения всех заинтересовавших мест. Гид профессионал и хороший рассказчик.
    Большое спасибо! Очень интересно, насыщенно. Формат с автобусом позволил посетить все основные локации и составить план
  • Е
    Елена
    10 апреля 2024
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Очень понравилась экскурсия! Обожаю когда на улицах оживает история буквально. Очень ждём открытия «лавки Плотникова»
  • О
    Ольга
    27 февраля 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Итак, отзыв. Поехали на экскурсию по Старой Руссе. У нас экскурсоводом была Людмила. Очень хорошее знание своего города и наша
    читать дальше

    группа из четырех человек оценили грамотную речь, доброжелательность. Сама экскурсия на 5+++++. Теперь по организации: Мы сидели на местах 15, 16, 17, 18. Это в самом конце микроавтобуса. Места, где ничего не видно в окно от слова совсем. Про словах "посмотрите направо, посмотрите налево" мы поворачивали головы и снова видели тех, кто сидели на местах 15, 16, 17, 18, то бишь сами себя. Выручало то, что время от времени выходили из автобуса и прогуливались по городу. Сколько лет пользовались экскурсионными программами, в том числе и автобусными, в такой ситуации оказались впервые. Опять подчеркну, что это именно экскурсионная перевозка, а не пассажирская. Для тех, кто приехал в первый раз познакомиться с вашим городом, эти места крайне неудобны. Кто-то фотографировал в окно местные красоты, мы это сделать не могли. Предложение: или поменяйте автобус, чтобы все пассажиры могли любоваться городом или просто не продавайте билеты на эти места. С уважением, Ольга.

  • Е
    Елена
    7 января 2024
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Замечательная экскурсия! Ходили компанией 6 взрослых, кроме нас было ещё 4 человека, очень понравилось, что был небольшой автобус, не было
    читать дальше

    толпы от этого восприятие информации совсем другое. За 3 часа узнали много интересного о городе. Если приедем ещё в Старую Руссу, обязательно поедем ещё на другие экскурсии. Экскурсовод Людмила душевная женщина, сразу видно, как она любит и боллет своим городом, это классно!

  • Н
    Нина
    14 ноября 2023
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия в городе заняла три часа. Это была необычная поездка- поездка в День рождения писателя Ф. М. Достоевского. Умелый водитель
    читать дальше

    провез нас по самым интересным местам города, а экскурсовод сопроводил посещение знаковых мест города увлекательным рассказом. Очень запомнилось посещение приходской церкви семьи Достоевских и рассказ об иконе Старорусской Божьей Матери. Рекомендую всём желающим для ознакомления с достопримечательностями города.

  • Е
    Елена
    13 августа 2023
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Нина познакомила с историей Старой Руссы, рассказала про обычаи древних рушан. Удобно построен маршрут, экскурсия проходила
    читать дальше

    на комфортном миниавтобусе. Увидели все знаковые места города: соборы, храмы, водонапорная башня, дом Достоевского. Впечатлил рассказ про жизнь и творчество Достоевского. Всем рекомендую.

    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Нина познакомила с историей Старой Руссы, рассказала про обычаи древних рушан. УдобноЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод Нина познакомила с историей Старой Руссы, рассказала про обычаи древних рушан. УдобноЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод Нина познакомила с историей Старой Руссы, рассказала про обычаи древних рушан. УдобноЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод Нина познакомила с историей Старой Руссы, рассказала про обычаи древних рушан. УдобноЭкскурсия очень понравилась. Экскурсовод Нина познакомила с историей Старой Руссы, рассказала про обычаи древних рушан. Удобно
  • Е
    Елизавета
    13 июля 2023
    Старая Русса - по местам Достоевского
    Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были дети: сын 13 лет и дочь 16 лет. Все в восторге!
    Очень рекомендуем!
    Экскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами былиЭкскурсовод замечательная. Очень грамотно, ярко, захватывающе рассказа о местах Достоевского в Старой Руссе. С нами были
  • О
    Ольга
    9 июля 2023
    Знакомьтесь, Старая Русса
    Огромная благодарность экскурсоводу Нине за содержательный, эмоциональный рассказ истории Старой Руссы. Мы влюбились в этот городок, надеемся на новые встречи! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «Церковь святой Живоначальной Троицы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Старой Руссе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Старая Русса
  2. Старая Русса - по местам Достоевского
  3. Старая Русса: любовь с первого взгляда
Какие места ещё посмотреть в Старой Руссе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Набережная Достоевского
  2. Воскресенский собор
  3. Церковь Георгия Победоносца
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Водонапорная башня
  7. Муравьёвский фонтан
  8. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  9. Набережная
  10. Церковь святой Живоначальной Троицы
Сколько стоит экскурсия по Старой Руссе в декабре 2025
Сейчас в Старой Руссе в категории "Церковь святой Живоначальной Троицы" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4600. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Забронируйте экскурсию в Старой Руссе на 2025 год по теме «Церковь святой Живоначальной Троицы», 116 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль