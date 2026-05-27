Эта экскурсия — сочетание красивых видов Суздаля, интересных рассказов о его прошлом, простой подачи и доступного объяснения сложных исторических тем. А ещё — это диалог с гостями. И обязательно незасмотренные туристами места и тропы. Всё легко и с юмором. Обещаю, вам понравится!
Описание экскурсии
- Суздаль — город небольшой, но очень колоритный. Он был столицей княжества. И мы изучим княжеский кремль и великокняжеский собор
- Также это один из важнейших центров русского православия. И мы увидим множество церквей, мощь и великолепие древнерусских монастырей
- Суздаль — город купцов, мещан и заезжих дворян. И мы рассмотрим простые уличные храмы, купеческие дома с резными фасадами и объекты благотворительности
- А ещё это значимый туристический центр России. Я расскажу о медовухе и сбитне. И конечно, где поесть и что купить на память
Начало маршрута — на Торговой площади. Завершение — возле Александровского монастыря.
в четверг и пятницу в 17:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Суздале
Провёл экскурсии для 6097 туристов
Экскурсовод с истфаковским дипломом и опытом более 15 лет. Родился и вырос в Суздале. Я здесь свой. Легко и с улыбкой, но познавательно, правдиво и всегда профессионально. Тысячелетний Суздаль, стольный Владимир покажу так, что захватит дух. Вы будете плакать и смеяться. И обязательно вернётесь. Искусство должно быть интересным, а история — прекрасной.
