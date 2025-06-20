Индивидуальная экскурсия по Боголюбово с посещением монастыря и церкви Покрова-на-Нерли. Узнайте историю древних храмов и насладитесь красотой природы
Боголюбово - невероятное по красоте и атмосфере место, где сохранился подлинный дух русской старины.
Величественная архитектура Боголюбского монастыря, поэтичные формы церкви Покрова-на-Нерли, истинно русская природа заповедного луга - эта экскурсия станет читать дальше
настоящей драгоценностью в шкатулке ваших впечатлений! Вы познакомитесь с драматической историей этих мест и разгадаете загадки одного из самых древних каменных храмов Руси. Пожалуйста, возьмите с собой женский платок, соответствующую церкви одежду и питьевую воду. Обратите внимание, что экскурсия не проводится в зимнее время из-за опасности на пути к храму
4.6
8 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Величественная архитектура
⛪ Древние храмы
🌿 Природа заповедного луга
📜 Драматическая история
🚶♂️ Пешие прогулки
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Боголюбово - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует глаз своей зеленью. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальные месяцы, особенно зимой, посещение затруднено из-за погодных условий и состояния дороги, но если вы готовы к вызовам, можно насладиться тишиной и спокойствием этого места.
Экскурсия по Боголюбово предлагает уникальную возможность познакомиться с действующим монастырем и полюбоваться великолепием церкви Покрова-на-Нерли. Это удивительное путешествие лучше всего планировать в теплое время года, так как путь к церкви составляет 2 километра пешком в одну сторону и столько же обратно. Дорога проходит через заповедный луг, красота которого способна заворожить даже самых опытных путешественников.
Организационные детали
Для комфортного участия в экскурсии, пожалуйста, учтите следующие рекомендации:
Возьмите с собой женский платок.
Одевайтесь соответственно требованиям церкви.
Не забудьте питьевую воду.
Уважаемые путешественники, обратите внимание, что в зимнее время я не смогу организовать экскурсию в Боголюбово. Дорога к храму часто бывает затруднена, и зимние условия могут сделать путь небезопасным. Лично я столкнулась с трудностями и даже получила травму в этом районе.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Возьмите с собой женский платок
Соответствующюю церкви одежду и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Ирина
20 июн 2025
Отличная экскурсия. Вспомнили школьную истриию и узнали много нового. Экскурсовод Наталья смогла подробно и интересно ответить на все наши вопросы. По пути из монастыря до Храма Покрова на Нерли рассказ не прекращался ни на минуту. Столько всего нам было рассказано. Спасибо🙏💕
Ю
Юлия
3 мая 2025
Т
Татьяна
29 апр 2025
Ю
Юлия
9 июн 2024
Е
Елена
12 июн 2023
Экскурсия была очень интересная и познавательная. Большое спасибо.