настоящей драгоценностью в шкатулке ваших впечатлений! Вы познакомитесь с драматической историей этих мест и разгадаете загадки одного из самых древних каменных храмов Руси. Пожалуйста, возьмите с собой женский платок, соответствующую церкви одежду и питьевую воду. Обратите внимание, что экскурсия не проводится в зимнее время из-за опасности на пути к храму

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Боголюбово - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует глаз своей зеленью. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальные месяцы, особенно зимой, посещение затруднено из-за погодных условий и состояния дороги, но если вы готовы к вызовам, можно насладиться тишиной и спокойствием этого места.

Сейчас июнь — это идеальное время.