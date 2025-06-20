Мои заказы

Боголюбово - преданья старины глубокой

Индивидуальная экскурсия по Боголюбово с посещением монастыря и церкви Покрова-на-Нерли. Узнайте историю древних храмов и насладитесь красотой природы
Боголюбово - невероятное по красоте и атмосфере место, где сохранился подлинный дух русской старины.

Величественная архитектура Боголюбского монастыря, поэтичные формы церкви Покрова-на-Нерли, истинно русская природа заповедного луга - эта экскурсия станет
читать дальше

настоящей драгоценностью в шкатулке ваших впечатлений! Вы познакомитесь с драматической историей этих мест и разгадаете загадки одного из самых древних каменных храмов Руси. Пожалуйста, возьмите с собой женский платок, соответствующую церкви одежду и питьевую воду. Обратите внимание, что экскурсия не проводится в зимнее время из-за опасности на пути к храму

4.6
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Величественная архитектура
  • ⛪ Древние храмы
  • 🌿 Природа заповедного луга
  • 📜 Драматическая история
  • 🚶‍♂️ Пешие прогулки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Боголюбово - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для пеших прогулок, а природа радует глаз своей зеленью. Май и сентябрь также подходят для экскурсии, хотя в мае может быть прохладно, а в сентябре - дождливо. В остальные месяцы, особенно зимой, посещение затруднено из-за погодных условий и состояния дороги, но если вы готовы к вызовам, можно насладиться тишиной и спокойствием этого места.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Боголюбово - преданья старины глубокой
Боголюбово - преданья старины глубокой
Боголюбово - преданья старины глубокой
Ближайшие даты:
29
июн1
июл2
июл3
июл5
июл6
июл7
июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Боголюбский монастырь
  • Церковь Покрова-на-Нерли

Описание экскурсии

Экскурсия по Боголюбово предлагает уникальную возможность познакомиться с действующим монастырем и полюбоваться великолепием церкви Покрова-на-Нерли. Это удивительное путешествие лучше всего планировать в теплое время года, так как путь к церкви составляет 2 километра пешком в одну сторону и столько же обратно. Дорога проходит через заповедный луг, красота которого способна заворожить даже самых опытных путешественников.

Организационные детали

Для комфортного участия в экскурсии, пожалуйста, учтите следующие рекомендации:

  • Возьмите с собой женский платок.
  • Одевайтесь соответственно требованиям церкви.
  • Не забудьте питьевую воду.

Уважаемые путешественники, обратите внимание, что в зимнее время я не смогу организовать экскурсию в Боголюбово. Дорога к храму часто бывает затруднена, и зимние условия могут сделать путь небезопасным. Лично я столкнулась с трудностями и даже получила травму в этом районе.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Боголюбово
  • Церковь Покрова-на-Нерли
  • Боголюбский монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Конный трансфер к храму
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Возьмите с собой женский платок
  • Соответствующюю церкви одежду и питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
3
2
1
И
20 июн 2025
Отличная экскурсия. Вспомнили школьную истриию и узнали много нового. Экскурсовод Наталья смогла подробно и интересно ответить на все наши вопросы. По пути из монастыря до Храма Покрова на Нерли рассказ не прекращался ни на минуту. Столько всего нам было рассказано. Спасибо🙏💕
Ю
3 мая 2025
Т
29 апр 2025
Ю
9 июн 2024
Е
12 июн 2023
Экскурсия была очень интересная и познавательная. Большое спасибо.
Н
27 авг 2022
П
26 июн 2022
О
23 июн 2022

Входит в следующие категории Суздаля

Похожие экскурсии из Суздаля

Суздаль - преданья старины глубокой
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
Завтра в 09:30
28 июн в 09:30
6900 ₽ за всё до 8 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Пешая
2.5 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
30 июн в 09:00
1 июл в 09:00
11 990 ₽ за всё до 7 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Пешая
2.5 часа
112 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
30 июн в 13:00
3 июл в 09:30
7000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Суздале