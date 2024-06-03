Экскурсии с элементами квеста в Суздале

Найдено 5 экскурсий в категории «Квесты» в Суздале, цены от 990 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический квест по граду Суздалю
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
2 часа
138 отзывов
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
«А в финале квеста найдете заветный клад»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520 за человека
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
40 отзывов
«Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Начало: На Торговой площади
«В основе квеста лежит история о легендарном суздальском летописце Анании Федерове»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 260 за всё до 5 чел.
Путешествие по загадочному Суздалю
🚶 Пешая
Квест
2 часа
82 отзыва
Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест
Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада
Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор
«Участники квеста шаг за шагом исследуют территорию исторического центра Суздаля, проходя командные испытания с помощью новых знаний, логики и смекалки»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
7 500 за всё до 5 чел.
Сити-квест по Суздалю
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Сити-квест по Суздалю - интерактивная экскурсия
Погружение в историю Суздаля с интерактивным сити-квестом. Команды, задания, исторические костюмы и призы ждут вас
«В ходе квеста участники будут зарабатывать балы»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
16 890 за всё до 5 чел.
«Суздаль: золотой город»: cамостоятельная квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    3 июня 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
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    старые времена), построив интересный маршрут и рассказав про город. Экскурсия получилась интерактивная, мы гуляли по городу, искали подсказки, выполняли задания и параллельно слушали историю Суздаля. Обязательно приедем в Суздаль еще и еще раз обратимся к Марие! Мы в восторге! Спасибо!

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
    Давно хотели попасть на "Самоход", рекомендовали друзья. И вот, наконец, получилось! Дети назвали этот квест "бродилка":)) Мы в Суздале не
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    в первый раз, поэтому хотелось как раз ходить самостоятельно по старинному городу, разыскивать подсказки и найти Клад! Спасибо нашему гиду Анне, человек увлеченный, неравнодушный, искренне влюбленный в город Суздаль и русскую старину! И конечно, до новых приятных встреч!:)

    Давно хотели попасть на "Самоход", рекомендовали друзья. И вот, наконец, получилось! Дети назвали этот квест "бродилка":))
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️ На квесте узнаешь не только историю города, но и откуда взялись
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    некоторые выражения, которые мы до сих пор употребляем в речи. Во время прогулки Мария задает вопросы, на которые можно ответить используя свои знания или интуицию, а также услышать загадку на необычном языке…

    Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️
  • М
    Мария
    19 мая 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
    Очень понравился квест, 2 взрослых и ребенок 8 лет, все в восторге. интересно, познавательно и захватывающе))Отдельное спасибо куратору Анне))
  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Исторический квест по граду Суздалю
    Мария, с теплым приветом к вам из Сыктывкара! Большое спасибо за проведенную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Я теперь факты
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    про церкви и сокола рассказываю друзьям:)) Очень рекомендую экскурсию для детей. Маршрут компактный, подача отличная, Мария умеет находить общий язык с детками (да и со взрослыми))

  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    «Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Суздалю
    Большое спасибо организаторам квеста!!!! Мы не первый раз были в Суздале, поэтому просто экскурсия - не наш вариант! А тут….
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    Прогулка в удобном режиме с вопросами и ответами, и поиском клада!!!! Наши мальчишки были в восторге, да и мамы время провели замечательно!!! День рождения сына удался!!!!!

  • К
    Кристина
    19 ноября 2023
    Путешествие по загадочному Суздалю
    На нашей экскурсии гид был не организатор, а приглашённый, он не знал, что это должен быть квест, и провел просто
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    обзорную экскурсию вместо квеста. Это было неожиданно, по хорошему это провал организатора. Но оставлю 5 звёзд из уважения к гиду Кириллу, потому, что он прекрасный рассказчик, у нас была большая компания из 9 человек и всем очень понравилось, мы остались довольны! Весело, бодро, живо, с вниманием к каждому гостю, с вопросами к аудитории, чтобы держать наше внимание, и видно что с любовью к городу. Этого гида можно смело рекомендовать! Про его супер глубокие знания истории не знаю, тк у нас был запрос на веселую и бодрую экскурсию, на диалог, без перегруженности, и все это мы получили👍 Организатору пожелаю тщательнее следить за организацией, но понимаю что проколы случаются у всех. Гид сделал нам подарок в качестве комплимента, за это также благодарю.

  • С
    Светлана
    8 ноября 2023
    Путешествие по загадочному Суздалю
    Отличный квест-экскурсия для детей и взрослых, узнали много интересного. Детям очень понравилось.
    Отличный квест-экскурсия для детей и взрослых, узнали много интересного. Детям очень понравилосьОтличный квест-экскурсия для детей и взрослых, узнали много интересного. Детям очень понравилось
  • А
    Анна
    24 октября 2023
    Путешествие по загадочному Суздалю
    Экскурсия очень понравилась, было интересно и время пролетело быстро. Единственное, что ребёнок семи лет немного устал, но в этом возрасте детям трудно концентрировать внимание больше часа, по этому к экскурсоводу никаких претензий.
  • Е
    Екатерина
    26 сентября 2021
    Сити-квест по Суздалю
    Очень понравился квест. Нас было 16 человек (4 детей) и мы все весело провели время. В том числе и узнали много нового. Спасибо Оксане - очень хороший рассказчик и терпеливый человек 😃

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Квесты»

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  1. Исторический квест по граду Суздалю
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Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
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