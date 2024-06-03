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Квест
2 часа
Исторический квест в Суздале: от купеческой жизни до поиска клада
Погрузитесь в атмосферу средневекового Суздаля и станьте частью его истории! Увлекательный квест для всей семьи
Начало: На Торговой площади у ресторана «Гостиный двор»
«А в финале квеста найдете заветный клад»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:30
19001 520₽ за человека
Квест
1.5 часа
«Самоход»: увлекательный квест-прогулка по историческому Суздалю
Пройдите по следам суздальского летописца, решая задачи и открывая секреты древнего города. Завершите квест, найдя спрятанный клад
Начало: На Торговой площади
«В основе квеста лежит история о легендарном суздальском летописце Анании Федерове»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3 260₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Путешествие по загадочному Суздалю: Индивидуальный квест
Исследуйте древний Суздаль в формате захватывающего квеста с историческими заданиями и поиском клада
Начало: Торговая площадь ресторан Гостиный двор
«Участники квеста шаг за шагом исследуют территорию исторического центра Суздаля, проходя командные испытания с помощью новых знаний, логики и смекалки»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Сити-квест по Суздалю - интерактивная экскурсия
Погружение в историю Суздаля с интерактивным сити-квестом. Команды, задания, исторические костюмы и призы ждут вас
«В ходе квеста участники будут зарабатывать балы»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
16 890₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Суздаль: золотой город - Интерактивная квест-экскурсия
Откройте великолепие Суздаля в увлекательной квест-экскурсии, где каждый шаг раскрывает секреты прошлого
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса3 июня 2024Мария просто прекрасный экскурсовод, которая сумела справиться с нестандартной задачей (экскурсия у нас была с уклоном в традиции девичников в
- ООльга30 мая 2024Давно хотели попасть на "Самоход", рекомендовали друзья. И вот, наконец, получилось! Дети назвали этот квест "бродилка":)) Мы в Суздале не
- ССветлана24 мая 2024Мария, огромная Вам благодарность за чудесную прогулку по Суздалю! ❤️ На квесте узнаешь не только историю города, но и откуда взялись
- ММария19 мая 2024Очень понравился квест, 2 взрослых и ребенок 8 лет, все в восторге. интересно, познавательно и захватывающе))Отдельное спасибо куратору Анне))
- ААнастасия14 мая 2024Мария, с теплым приветом к вам из Сыктывкара! Большое спасибо за проведенную экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Я теперь факты
- ННаталия12 мая 2024Большое спасибо организаторам квеста!!!! Мы не первый раз были в Суздале, поэтому просто экскурсия - не наш вариант! А тут….
- ККристина19 ноября 2023На нашей экскурсии гид был не организатор, а приглашённый, он не знал, что это должен быть квест, и провел просто
- ССветлана8 ноября 2023Отличный квест-экскурсия для детей и взрослых, узнали много интересного. Детям очень понравилось.
- ААнна24 октября 2023Экскурсия очень понравилась, было интересно и время пролетело быстро. Единственное, что ребёнок семи лет немного устал, но в этом возрасте детям трудно концентрировать внимание больше часа, по этому к экскурсоводу никаких претензий.
- ЕЕкатерина26 сентября 2021Очень понравился квест. Нас было 16 человек (4 детей) и мы все весело провели время. В том числе и узнали много нового. Спасибо Оксане - очень хороший рассказчик и терпеливый человек 😃
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Квесты»
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