Н Наталья Увидеть все достопримечательности за 1.5 часа невозможно. Получили только основное представление о городе. Прошли по главным достопримечательностям. Экскурсия проходила в необычном формате (вопрос-ответ) и проверка рассказанного на внимательность. 🤣

Н Наталья Очень интересная экскурсия

А Александр Все отлично. Отдельная благодарность экскурсоводу Сергею.

Р Роман Необычная экскурсия, с погружением в историю России и Руси. Николай увлекательно рассказывает, полтора часа пролетели быстро.

Н Наталья Очень понравился экскурсовод Альбина,очень диво и не скучно прошли два часа экскурсии! Рекомендую!

В Виктория Приезжая в Суздаль без экскурсии никак. Город не большой но с огромной историей. Однозначно только с гидом, столько интересных фактов. Мы приехали на один день, но нам сказали чтоб посмотреть Суздаль нужно 4 дня минимум. Так что мы еще вернемся однозначно! За один раз обойти все храмы нереально!

Я Яна Очень интересная экскурсия, с гидом нам очень повезло 😊

М Марина Весьма специфическое преподнесение материалов. Общение с экскурсантами. Пешая прогулка вдоль всего практически Суздаля.

Четкое построение истории возникновения церквей и храмов и монастырей.

Г Ганина Интересная и познавательная экскурсия.

Все очень понравилось

Всем рекомендую

Е Елена Экскурсия была познавательная, все очень понравилось. Гид очень интересно все рассказывала, с удовольствием все слушали. Да еще и с погодой очень повезло. Однозначно рекомендую!

Т Тамбовцева Экскурсия понравилась. Всё самое главное показали и рассказали. Понравилось, что никуда не торопились, не бежали. Екатерина рассказывала все спокойно. Было время сделать фото.

T TATIANA Очень дружелюбно!!!

Мы рады!!!

Т Татьяна читать дальше его рассказ и сразу поняли: хотим узнать историю Суздаля именно с ним! Николай раскрыл столько интересных фактов и легенд, что мы узнали много нового и познавательного. Всем рекомендуем — не пожалеете! Спасибо, Николай! Экскурсия с Николаем по Суздалю прошла превосходно! Этот гид — настоящий знаток истории своего города, он мастерски подает материал, делая его живым и увлекательным. Гуляя по улочкам Суздаля, мы услышали

Е Елена Экскурсия понравилась очень: ёмко, содержательно, понятно. Не пожалели, что остановили свой выбор на ней. Спасибо.