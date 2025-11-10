Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля с его уникальными храмами и монастырями.
Выберите экскурсию-диалог, раскрывающую феномен города, или яркий маршрут с посещением Кремля, торговых рядов и подъемом на колокольню.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Суздаль:
- загадки города-музея и древние монастыри.
- Суздаль — уникальный город-музей под открытым небом, где сохранилась неповторимая атмосфера древней Руси. Этот удивительный город с населением менее 10 000 человек поражает количеством храмов — их здесь 56, что создает особый архитектурный феномен.
- История и архитектура.
- Вы познакомитесь с тысячелетней историей города, увидите древний Кремль с оборонительными валами, торговые ряды и уникальные храмы. Посетите Ризоположенский и Александровский монастыри, подниметесь на колокольню для панорамного вида города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суздальский Кремль
- Оборонительные валы князя Владимира Мономаха
- Кремлевская улица
- Торговая площадь
- Торговые ряды
- Церкви Суздаля
- Дом Бальзаминова
- Ризоположенский монастырь
- Александровский монастырь
- Преподобенская колокольня
Место начала и завершения?
Улица Ленина, 79
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
4.8
Н
Наталья
10 ноя 2025
Увидеть все достопримечательности за 1.5 часа невозможно. Получили только основное представление о городе. Прошли по главным достопримечательностям. Экскурсия проходила в необычном формате (вопрос-ответ) и проверка рассказанного на внимательность. 🤣
Н
Наталья
6 ноя 2025
Очень интересная экскурсия
А
Александр
5 ноя 2025
Все отлично. Отдельная благодарность экскурсоводу Сергею.
Р
Роман
4 ноя 2025
Необычная экскурсия, с погружением в историю России и Руси. Николай увлекательно рассказывает, полтора часа пролетели быстро.
Н
Наталья
4 ноя 2025
Очень понравился экскурсовод Альбина,очень диво и не скучно прошли два часа экскурсии! Рекомендую!
В
Виктория
4 ноя 2025
Приезжая в Суздаль без экскурсии никак. Город не большой но с огромной историей. Однозначно только с гидом, столько интересных фактов. Мы приехали на один день, но нам сказали чтоб посмотреть Суздаль нужно 4 дня минимум. Так что мы еще вернемся однозначно! За один раз обойти все храмы нереально!
Я
Яна
4 ноя 2025
Очень интересная экскурсия, с гидом нам очень повезло 😊
М
Марина
2 ноя 2025
Весьма специфическое преподнесение материалов. Общение с экскурсантами. Пешая прогулка вдоль всего практически Суздаля.
Г
Ганина
29 окт 2025
Интересная и познавательная экскурсия.
Все очень понравилось
Всем рекомендую
Е
Елена
21 окт 2025
Экскурсия была познавательная, все очень понравилось. Гид очень интересно все рассказывала, с удовольствием все слушали. Да еще и с погодой очень повезло. Однозначно рекомендую!
Т
Тамбовцева
12 окт 2025
Экскурсия понравилась. Всё самое главное показали и рассказали. Понравилось, что никуда не торопились, не бежали. Екатерина рассказывала все спокойно. Было время сделать фото.
T
TATIANA
6 окт 2025
Очень дружелюбно!!!
Т
Татьяна
6 окт 2025
Экскурсия с Николаем по Суздалю прошла превосходно! Этот гид — настоящий знаток истории своего города, он мастерски подает материал, делая его живым и увлекательным. Гуляя по улочкам Суздаля, мы услышали
Е
Елена
6 окт 2025
Экскурсия понравилась очень: ёмко, содержательно, понятно. Не пожалели, что остановили свой выбор на ней. Спасибо.
А
Анна
5 окт 2025
Отличная обзорная экскурсия, с погружением в исторические факты. Спасибо Екатерине, с удовольствием провели с ней более 2 часов и получили отличное представление о городе
