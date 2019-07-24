Полюбоваться старинными постройками под рассказы о быте и традициях суздалян
Любой город живет прежде всего людьми, которые населяют, строят и защищают его. Я расскажу об истории городской застройки и покажу классические образцы жилых домов уездного города. Мы поговорим о повседневных занятиях горожан, их привычках и укладе жизни. После прогулки напою вас чаем из настоящего русского самовара!
Описание экскурсии
Исторический променад
Мы начнем с Торговой площади, сформированной в 13 веке. Вы узнаете, почему деревянные торговые лавки сменили каменные и какие события здесь происходили. Через площадь пройдете по улице Ленина, появившуюся во времена Екатерины II, и познакомитесь с городскими постройками 19 века, сохранившими свой первоначальный вид. Я объясню, как строились жилые дома, кто в них жил и какие типы зданий сохранились в Суздале. Не спеша мы дойдем до Скучиловой Слободы — одной из древнейших в городе, где познакомимся с ее прошлым и застройкой. На прогулке я подробно расскажу об истории Суздаля, о занятиях и бытовых привычках простых горожан.
Чай, сушки, патефон
В маленьком семейном ресторане «Графинъ», где воссоздан интерьер мещанского суздальского дома 19 века, нас радушно встретит хозяин. Здесь мы не просто выпьем чая, а сделаем это по русским канонам под ностальгический звук патефона. После чаепития вы осмотрите антикварные предметы, а я открою самые любопытные детали и подробности о каждой вещице.
Организационные детали
Дополнительных расходов нет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Торговая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 102 туристов
Профессиональный историк-этнограф, коренная суздалянка в пятом поколении. Занимаюсь этнографией. Имея историческое образование, обладая накопленным опытом и знаниями, а также огромной любовью к этнографии, с удовольствием поделюсь этими знаниями с гостями читать дальшеуменьшить
нашего прекрасного города.
В наш стремительный век, перенасыщенный событиями, иногда хочется просто спокойно посидеть, поразмышлять, побеседовать, не спеша окунуться в прошлое. Всегда интересно узнать о том, как жили наши предки, как любили, как воспитывали детей, что носили, что ели, как был устроен их быт и т. д.
Изучая прошлое, прикасаясь к истокам нашей жизни, мы, возможно, по-другому сможем оценить своё настоящее и будущее. Я как историк-этнограф предлагаю вам цикл лекций, посвящённый жизни наших предков в России. Вы можете выбрать любую из представленных здесь лекций или заказать любую из интересующих лично вас. Все лекции, представленные здесь, являются авторскими и написаны мной.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
Гузель
Отличная экскурсия, Светлана прекрасный рассказчик, который знает и любит свой город! Нам очень понравилось что Светлана историк по образованию, обладает профессиональными знаниями и при этом рассказывает захватывающе и без ненужных деталей. После экскурсии такое ощущение как будто мы сами родились в Суздале! Очень рекомендуем!
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Т
Татьяна
Экскурсия будет интересна тем, кто хочет вникнуть более глубоко в историю страны через призму истории города. Дополнительные этнографические сведения о жизни и быте суздальчан украшают рассказ экскурсовода. Экскурсовод Галина обладает обширными знаниями и умеет их доходчиво подать экскурсантам.
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И
Игорь
Экскурсия мне была интересна с точки зроения профессиональных интересов. Получил много ответов на возникшие ранее вопросы. В принципе экскурсия интересна и познавательна для людей любого уровня подготовки. Спасибо организаторам!
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А
Александр
Интересная и познавательная экскурсия с настоящим знатоком своего города. Больше подойдет для взрослых туристов интересующихся историей, бытом, традициями(19 век и не только)
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О
Оксана
Очень интересная экскурсия. Особенно для тех, кто приехал в Суздаль впервые. История города, монастырей. 3 часа пролетели незаметно. Спасибо
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О
Ольга
Светлана-великолепный экскурсовод, знающий и глубоко понимающий историю. Остались очень довольны!!! Всем советую!!!
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