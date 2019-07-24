Любой город живет прежде всего людьми, которые населяют, строят и защищают его. Я расскажу об истории городской застройки и покажу классические образцы жилых домов уездного города. Мы поговорим о повседневных занятиях горожан, их привычках и укладе жизни. После прогулки напою вас чаем из настоящего русского самовара!

Описание экскурсии

Исторический променад

Мы начнем с Торговой площади, сформированной в 13 веке. Вы узнаете, почему деревянные торговые лавки сменили каменные и какие события здесь происходили. Через площадь пройдете по улице Ленина, появившуюся во времена Екатерины II, и познакомитесь с городскими постройками 19 века, сохранившими свой первоначальный вид. Я объясню, как строились жилые дома, кто в них жил и какие типы зданий сохранились в Суздале. Не спеша мы дойдем до Скучиловой Слободы — одной из древнейших в городе, где познакомимся с ее прошлым и застройкой. На прогулке я подробно расскажу об истории Суздаля, о занятиях и бытовых привычках простых горожан.

Чай, сушки, патефон

В маленьком семейном ресторане «Графинъ», где воссоздан интерьер мещанского суздальского дома 19 века, нас радушно встретит хозяин. Здесь мы не просто выпьем чая, а сделаем это по русским канонам под ностальгический звук патефона. После чаепития вы осмотрите антикварные предметы, а я открою самые любопытные детали и подробности о каждой вещице.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.