П Павел Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно Экскурсия действительно получилась очень душевной. Несмотря на то, что группа была большая и разновозрастная, Мария держала внимание всех на протяжении двух часов. Нескучно, весело! Спасибо огромное

И Инна Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно Прекрасная экскурсовод Елена. Погода подвела, холодно и мокрый снег - Елена провела нам экскурсию на машине с высадкой в самых видовых и интересных местах. Спасибо!

Р Римма Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно Добрый день! Были с мужем на экскурсии 26 октября, остались очень довольны! Ирина потрясающий рассказчик, 2 часа пролетели как один миг. Спасибо большое, будем обязательно вас рекомендовать!

К Катя Суздаль. Ха-ха-ха Большое спасибо за экскурсию

М Мария Суздаль. Ха-ха-ха Прекрасная экскурсия! Илья замечательный рассказчик: интересно, с юмором, глубоко владеет материалом, с удовольствием отвечал на вопросы. 2,5 часа пролетели незаметно. Большое спасибо и искренние рекомендации. Если не любите нудные экскурсии - вам к Илье!