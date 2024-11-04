Необычные дома в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Суздале, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
Пешая
25 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
Во время прогулки по Суздалю вы узнаете о Руси домонгольской, легендах и тайнах города. Посетите исторические места и увидите уникальные постройки
Начало: У Кресто-Никольской церкви
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 900 за человека
Суздаль. Ха-ха-ха
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Прогулка по историческому Суздалю
Познакомьтесь с Суздалем через призму юмора и истории. Узнайте, кого щупали на Щупачихе и как нагнать скуки на Скучилихе. Это будет незабываемо
Сегодня в 09:30
25 ноя в 09:00
8 000 за всё до 30 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Пешая
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Увидеть всё самое интересное в Суздале и понять, чем он отличается от других городов
Начало: У памятника Лебедеву
Расписание: в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
30 ноя в 15:00
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    4 ноября 2024
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Экскурсия действительно получилась очень душевной. Несмотря на то, что группа была большая и разновозрастная, Мария держала внимание всех на протяжении двух часов. Нескучно, весело! Спасибо огромное
  • И
    Инна
    4 ноября 2024
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Прекрасная экскурсовод Елена. Погода подвела, холодно и мокрый снег - Елена провела нам экскурсию на машине с высадкой в самых видовых и интересных местах. Спасибо!
  • Р
    Римма
    3 ноября 2024
    Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
    Добрый день! Были с мужем на экскурсии 26 октября, остались очень довольны! Ирина потрясающий рассказчик, 2 часа пролетели как один миг. Спасибо большое, будем обязательно вас рекомендовать!
  • К
    Катя
    24 июля 2024
    Суздаль. Ха-ха-ха
    Большое спасибо за экскурсию
  • М
    Мария
    13 апреля 2024
    Суздаль. Ха-ха-ха
    Прекрасная экскурсия! Илья замечательный рассказчик: интересно, с юмором, глубоко владеет материалом, с удовольствием отвечал на вопросы. 2,5 часа пролетели незаметно. Большое спасибо и искренние рекомендации. Если не любите нудные экскурсии - вам к Илье!
  • Т
    Татьяна
    19 февраля 2024
    Суздаль. Ха-ха-ха
    Илья-по-настоящему влюбленный в свой город человек. Потрясающий рассказчик, интересный собеседник. Очень много узнали нового, и не только про Суздаль! Экскурсия прошла, а впечатлений море)) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
  2. Суздаль. Ха-ха-ха
  3. Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Торговые Ряды
  8. Покровский монастырь
  9. Музей деревянного зодчества
  10. Успенская Церковь
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в ноябре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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