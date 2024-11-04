2 часа
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Суздалю - о городе легко и радостно
Во время прогулки по Суздалю вы узнаете о Руси домонгольской, легендах и тайнах города. Посетите исторические места и увидите уникальные постройки
Начало: У Кресто-Никольской церкви
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 900₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Прогулка по историческому Суздалю
Познакомьтесь с Суздалем через призму юмора и истории. Узнайте, кого щупали на Щупачихе и как нагнать скуки на Скучилихе. Это будет незабываемо
Сегодня в 09:30
25 ноя в 09:00
8 000₽ за всё до 30 чел.
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Увидеть всё самое интересное в Суздале и понять, чем он отличается от других городов
Начало: У памятника Лебедеву
Расписание: в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
30 ноя в 15:00
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел4 ноября 2024Экскурсия действительно получилась очень душевной. Несмотря на то, что группа была большая и разновозрастная, Мария держала внимание всех на протяжении двух часов. Нескучно, весело! Спасибо огромное
- ИИнна4 ноября 2024Прекрасная экскурсовод Елена. Погода подвела, холодно и мокрый снег - Елена провела нам экскурсию на машине с высадкой в самых видовых и интересных местах. Спасибо!
- РРимма3 ноября 2024Добрый день! Были с мужем на экскурсии 26 октября, остались очень довольны! Ирина потрясающий рассказчик, 2 часа пролетели как один миг. Спасибо большое, будем обязательно вас рекомендовать!
- ККатя24 июля 2024Большое спасибо за экскурсию
- ММария13 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Илья замечательный рассказчик: интересно, с юмором, глубоко владеет материалом, с удовольствием отвечал на вопросы. 2,5 часа пролетели незаметно. Большое спасибо и искренние рекомендации. Если не любите нудные экскурсии - вам к Илье!
- ТТатьяна19 февраля 2024Илья-по-настоящему влюбленный в свой город человек. Потрясающий рассказчик, интересный собеседник. Очень много узнали нового, и не только про Суздаль! Экскурсия прошла, а впечатлений море)) Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Необычные дома»
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