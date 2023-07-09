Владимир сохранил уникальные памятники архитектуры, среди которых Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, а также Княгинин монастырь, основанный еще в XII веке женой Всеволода Большое гнездо.
В этом монастыре хранится одна
В этом монастыре хранится одна
Описание экскурсииУспенский собор Выдающийся памятник белокаменного зодчества XII века. В настоящее время в храме регулярно проводятся службы, а в остальное свободное время он открыт для посещения как музейная экспозиция. Дмитриевский собор Построен великим владимирским князем Всеволодом Большое гнездо. Собор знаменит своей белокаменной резьбой, его стены украшают около 600 рельефов, изображающих различных святых и животных. В настоящее время храм открыт для посещения всех желающих и используется как музейная экспозиция. Золотые ворота Выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Построен в XII веке во времена правления Андрея Боголюбского. Золотые ворота выполняли не только оборонительную функцию, но и служили парадным входом в самую богатую центральную часть города. Смотровая площадка Обзорная площадка, с которой открывается завораживающий вид на пойму реки Клязьма и Загородный парк г. Владимира. Площадка расположена рядом с Успенским собором в центральном городском парке Пушкина. Важно знать • Экскурсия индивидуальная и будет проведена только для вас и вашей компании.
- Обратите внимание: в стоимость экскурсии не включен транспорт. Можно отправиться на вашей машине или арендовать транспорт.
- Возьмите с собой в дорогу воду и перекус.
Ежедневно, по договоренности
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
- Золотые ворота
- Смотровая площадка
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт (дополнительно можно заказать необходимый транспорт, от легкового автомобиля до микроавтобуса).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсию провел Владимир- специалист своего дела, профессионал. 2 часа прошли живо, энергично, остались только положительные эмоции. Спасибо большое
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