Успенский собор

Выдающийся памятник белокаменного зодчества 12 века. В настоящее время в храме регулярно проводятся службы, а в остальное свободное время он открыт для посещения как музейная экспозиция.

Дмитриевский собор

Построен великим владимирским князем Всеволодом Большое гнездо. Собор знаменит своей белокаменной резьбой - его стены украшают около 600 рельефов, изображающих различных святых и животных. В настоящее время храм открыт для посещения всех желающих и используется как музейная экспозиция.

Золотые ворота

Выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Построены в 12 веке во времена правления Андрея Боголюбского. Золотые ворота выполняли не только оборонительную функцию, но и служили парадным входом в самую богатую центральную часть города.

Смотровая площадка

Обзорная площадка, с которой открывается завораживающий вид на пойму реки Клязьма и Загородный парк 🌳 г. Владимира. Площадка расположена рядом с Успенским собором в центральном городском парке Пушкина.

Важно знать: