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Владимир — Ворота Золотого Кольца

Суздаль Т.
Суздаль Т. – Гид из Суздаля
Владимир сохранил уникальные памятники архитектуры, среди которых Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, а также Княгинин монастырь, основанный еще в 12 веке женой Всеволода Большое гнездо.

В этом монастыре хранится одна из древнейших икон русского происхождения — Боголюбская икона Божией Матери, написанная по велению Андрея Боголюбского в 12 веке.

А замечательные смотровые площадки в центре города не оставят Вас равнодушными.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Владимир — Ворота Золотого Кольца
Владимир — Ворота Золотого Кольца

Что вы увидите

  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
  • Золотые ворота
  • Смотровая площадка
Успенский собор
Выдающийся памятник белокаменного зодчества 12 века. В настоящее время в храме регулярно проводятся службы, а в остальное свободное время он открыт для посещения как музейная экспозиция.
Дмитриевский собор
Построен великим владимирским князем Всеволодом Большое гнездо. Собор знаменит своей белокаменной резьбой - его стены украшают около 600 рельефов, изображающих различных святых и животных. В настоящее время храм открыт для посещения всех желающих и используется как музейная экспозиция.
Золотые ворота
Выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Построены в 12 веке во времена правления Андрея Боголюбского. Золотые ворота выполняли не только оборонительную функцию, но и служили парадным входом в самую богатую центральную часть города.
Смотровая площадка
Обзорная площадка, с которой открывается завораживающий вид на пойму реки Клязьма и Загородный парк 🌳 г. Владимира. Площадка расположена рядом с Успенским собором в центральном городском парке Пушкина.

Важно знать:

  • Экскурсия инживидуальная. Она будет проведена только для вас и вашей компании.
  • Обратите внимание: в стоимость экскурсии 🧭 не включен транспорт. Можно отправиться на вашей машине или арендовать транспорт.
  • Возьмите с собой в дорогу воду и перекус.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (дополнительно можно заказать необходимый транспорт - от легкового автомобиля до микроавтобуса)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Владимир — Ворота Золотого Кольца
Владимир — Ворота Золотого Кольца
Владимир — Ворота Золотого Кольца
Владимир — Ворота Золотого Кольца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Суздаль Т.
Суздаль Т.
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