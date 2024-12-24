В Суздале возвели множество великолепных строений — всё его белокаменное чудо под охраной ЮНЕСКО. Вы осмотрите кремлёвский ансамбль, средневековые монастыри и Торговые ряды. Оцените красоту их архитектуры и богатство истории.
Узнаете о возвышениях и невзгодах в жизни тысячелетнего Суздаля, а в интерактивном музее — о старинном быте и традициях (записываться на программы нужно заранее).
Узнаете о возвышениях и невзгодах в жизни тысячелетнего Суздаля, а в интерактивном музее — о старинном быте и традициях (записываться на программы нужно заранее).
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия (3 часа)
- Покровский женский монастырь, один их крупнейших на Руси. Служил местом подвижничества, а порой и тюрьмой, где доживали век неугодные жёны царей и аристократки. Здесь находятся мощи преподобной Софии Суздальской, первой жены Василия III.
- Спасо-Евфимиев монастырь (только внешний осмотр). Также вы познакомитесь с историей обители, где взяли в плен Василия II Тёмного, где при Романовых содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны — гитлеровцы, включая фельдмаршала Паулюса.
- Суздальский кремль — древнейшая часть города, ядро Суздаля. Вы увидите Рождественский собор начала 13 века, Архиерейские палаты и деревянную Никольскую церковь.
- Ризоположенский монастырь, где, по легенде, спаслись люди во время нашествия хана Батыя, в то время как город был сожжён. Здесь же вы увидите самое высокое здание в Суздале — Преподобенскую колокольню.
- Торговые ряды — первое здание в Суздале, построенное в стиле ампир архитектором Вершинским. За основу взят проект Гостиного двора в Петербурге.
Нескучный музей (1 или 1,5 часа)
После обзорной экскурсии вы посетите один из лучших современных музеев города, где нет ни экспонатов под стеклом, ни скучных лекций, зато можно взять и перенестись в Суздаль 19 века. По предварительной записи вы сможете выбрать одну из двух программ: «Трактирные истории» или «Русская изба».
Организационные детали
- Дополнительные расходы: интерактивные программы в Нескучном музее
— «Трактирные истории» (1 час). В составе сборной группы (проводится для компании от трёх человек) — 900 ₽ за взрослого, 700 ₽ за ребёнка
— «Русская изба» (1,5 часа). Интерактивная экскурсия + мастер-класс + фото на свою камеру в русских народных костюмах в интерьере избы (10 мин). В составе сборной группы — 1000 ₽ за взрослого, 900 ₽ за ребёнка
— Индивидуальные программы — от 12000 ₽ за группу
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Суздале
Провела экскурсии для 11241 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
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