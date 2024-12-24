В Суздале возвели множество великолепных строений — всё его белокаменное чудо под охраной ЮНЕСКО. Вы осмотрите кремлёвский ансамбль, средневековые монастыри и Торговые ряды. Оцените красоту их архитектуры и богатство истории. Узнаете о возвышениях и невзгодах в жизни тысячелетнего Суздаля, а в интерактивном музее — о старинном быте и традициях (записываться на программы нужно заранее).

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия (3 часа)

Покровский женский монастырь , один их крупнейших на Руси. Служил местом подвижничества, а порой и тюрьмой, где доживали век неугодные жёны царей и аристократки. Здесь находятся мощи преподобной Софии Суздальской, первой жены Василия III.

, один их крупнейших на Руси. Служил местом подвижничества, а порой и тюрьмой, где доживали век неугодные жёны царей и аристократки. Здесь находятся мощи преподобной Софии Суздальской, первой жены Василия III. Спасо-Евфимиев монастырь (только внешний осмотр) . Также вы познакомитесь с историей обители, где взяли в плен Василия II Тёмного, где при Романовых содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны — гитлеровцы, включая фельдмаршала Паулюса.

. Также вы познакомитесь с историей обители, где взяли в плен Василия II Тёмного, где при Романовых содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны — гитлеровцы, включая фельдмаршала Паулюса. Суздальский кремль — древнейшая часть города, ядро Суздаля. Вы увидите Рождественский собор начала 13 века, Архиерейские палаты и деревянную Никольскую церковь.

— древнейшая часть города, ядро Суздаля. Вы увидите Рождественский собор начала 13 века, Архиерейские палаты и деревянную Никольскую церковь. Ризоположенский монастырь , где, по легенде, спаслись люди во время нашествия хана Батыя, в то время как город был сожжён. Здесь же вы увидите самое высокое здание в Суздале — Преподобенскую колокольню.

, где, по легенде, спаслись люди во время нашествия хана Батыя, в то время как город был сожжён. Здесь же вы увидите самое высокое здание в Суздале — Преподобенскую колокольню. Торговые ряды — первое здание в Суздале, построенное в стиле ампир архитектором Вершинским. За основу взят проект Гостиного двора в Петербурге.

Нескучный музей (1 или 1,5 часа)

После обзорной экскурсии вы посетите один из лучших современных музеев города, где нет ни экспонатов под стеклом, ни скучных лекций, зато можно взять и перенестись в Суздаль 19 века. По предварительной записи вы сможете выбрать одну из двух программ: «Трактирные истории» или «Русская изба».

Организационные детали