Николай проводит ещё 1 экскурсию

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Затерянный мир в окрестностях Суздаля

Путешествие по нетуристическим местам Суздаля подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя древние храмы, терема и пейзажи, вдохновлявшие Рериха
В этом путешествии по нетуристическим местам Суздаля вы сможете насладиться живописными русскими пейзажами, осмотреть богатые купеческие терема и первый белокаменный храм в Залесской Руси.

Также вы увидите храмы в стиле нарышкинского барокко и узорочья, посетите старинные школы и монастыри.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древней Руси и открыть для себя скрытые жемчужины архитектуры и природы
4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные нетуристические места
  • 🏰 Древние храмы и терема
  • 🎨 Пейзажи, вдохновлявшие Рериха
  • 🚌 Возможность аренды автобуса
  • 💰 Скидка при использовании собственного автомобиля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля

Что можно увидеть

  • Борисовское
  • Кидекша
  • Весь
  • Шекшово
  • Ярышево
  • Небылое
  • Подолец

Описание экскурсии

Борисовское

Первой остановкой по пути из Владимира будет Борисовское, где вы познакомитесь с историей древнего села, осмотрите богатые купеческие терема и оцените живописные ландшафты.

Кидекша и Весь

Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко. В Кидекше, возле первого белокаменного храма в Залесской Руси, поговорим о бывшей резиденции Юрия Долгорукого. А по дороге через Суздаль в сторону Гаврилова Посада осмотрите храм-башню в фактурном селе Весь.

Шекшово и Ярышево

Путешествие продолжится в селе, где бывал Николай Рерих, — здесь перед вами предстанет чудесное узорочье среди полей. Рядом с Гавриловым Посадом вы увидите храм в Ярышеве, построенный царскими зодчими. Заглянете в старинную дореволюционную школу, а после посетите древний монастырь Сербиловский с нарядной колокольней, расположенный посреди просторной деревушки.

Небылое и Подолец (опционально)

При желании, вы также сможете проехать по дороге к Юрьеву-Польскому и посетить село Небылое, где находятся древние постройки монастыря в стиле узорочья. А чуть севернее вас будет ждать главная изюминка Суздальского Ополья — интереснейший храм в селе Подолец, возведенный во времена Ивана Грозного в честь взятия Казани.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается во Владимире. Длина маршрута составит ~ 100 км, учитывая обратный путь
  • Экскурсия может проходить на вашем автомобиле со скидкой 50%
  • Для группы более 10 человек доплата за каждого последующего участника составляет 250 руб.
  • Я также могу организовать аренду автобуса, если вы соберете большую группу — в среднем, 1000–2000 руб. /человека для групп от 20 участников

в понедельник в 10:00 и 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Во Владимире
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 16:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4293 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я художник-акварелист, краевед по Владимирской, Ярославской и Костромской областям. Работаю гидом с 2010 года, делюсь накопленными визуальными впечатлениями и знаниями о наших селах и городах, провожу экскурсии по неизвестным пока маршрутам в окрестностях Суздаля, Костромы и Ярославля. Не гружу датами, стараюсь понять, что хотят узнать слушатели в момент путешествия. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась из Суздали(мне так было удобнее). Я увидела просторы, сопоставимые с сельской Тосканой! Погода было
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чудесная- солнце, но на жарко. Данная экскурсия подходит всем- и православным паломникам, и просто людям, интересующимся своей историей. Но наверно с маленькими детьми не надо ее заказывать. И еще советую одеваться по- спортивному: кроссовки и спортивные брюки.

Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась
Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась
Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась
Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась
Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась
Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась
Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась
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Светлана
Экскурсия очень самобытная, очень Авторская.

Николай хорошо знает окрестности Суздаля и историю этих мест. У него прекрасная память и любовь к теме

Лучше, если вы будете на своей машине, потому что в жару такси оказалось без кондиционера, но это не повод занижать оценку).
Историю страны, и собственную идентичность удалось прожить с полнотой.

Нам даже открыли церковь

Экскурсия будет интересна не всем.
Точно не стоит участвовать детям
Экскурсия очень самобытная, очень Авторская.
Экскурсия очень самобытная, очень Авторская.
Экскурсия очень самобытная, очень Авторская.
Экскурсия очень самобытная, очень Авторская.
Экскурсия очень самобытная, очень Авторская.
Экскурсия очень самобытная, очень Авторская.
Экскурсия очень самобытная, очень Авторская.
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Мария
Сегодня побывали на экскурсии Николая "Затерянный мир в окрестностях Суздаля", получили массу удовольствия, новых знаний и впечатлений. Николай очень хорошо продумал маршрут (без длительных, утомительных переездов), и, учтя наши пожелания, включил туда обед и музей, показал нам интересные места и виды, рассказал историю этих мест и людей, имеющих к ним отношения. Время пролетело незаметно. Огромное Вам Спасибо!!!
Сегодня побывали на экскурсии Николая "Затерянный мир в окрестностях Суздаля", получили массу удовольствия, новых знаний и
Сегодня побывали на экскурсии Николая "Затерянный мир в окрестностях Суздаля", получили массу удовольствия, новых знаний и
Сегодня побывали на экскурсии Николая "Затерянный мир в окрестностях Суздаля", получили массу удовольствия, новых знаний и
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П
Николай очень хороший! и как гид, и как человек. Мне очень понравилось. К сожалению не все в нашей группе готовы были к такой длинной по времени экскурсии и поэтому пришлось свернуться пораньше. Но я бы, и еще многие, и слушал бы и слушал. Очень интересно. Рекомендую!
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Юлия
Было очень интересно и познавательно познакомиться со старинными деревеньками по дороге из Владимира в Суздаль. Николай очень приятный эрудированный собеседник и просто хороший человек, который расскажет об истории и архитектурных особенностях жилых домов и храмов.
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Юлия
Отличная авторская экскурсия по окрестностям Суздаля. Если вы на машине, обязательно берите, не прогадаете.
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