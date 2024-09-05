Николай проводит ещё 1 экскурсию

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Что можно увидеть
Борисовское
Кидекша
Весь
Шекшово
Ярышево
Небылое
Подолец
Описание экскурсии
Борисовское
Первой остановкой по пути из Владимира будет Борисовское, где вы познакомитесь с историей древнего села, осмотрите богатые купеческие терема и оцените живописные ландшафты.
Кидекша и Весь
Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко. В Кидекше, возле первого белокаменного храма в Залесской Руси, поговорим о бывшей резиденции Юрия Долгорукого. А по дороге через Суздаль в сторону Гаврилова Посада осмотрите храм-башню в фактурном селе Весь.
Шекшово и Ярышево
Путешествие продолжится в селе, где бывал Николай Рерих, — здесь перед вами предстанет чудесное узорочье среди полей. Рядом с Гавриловым Посадом вы увидите храм в Ярышеве, построенный царскими зодчими. Заглянете в старинную дореволюционную школу, а после посетите древний монастырь Сербиловский с нарядной колокольней, расположенный посреди просторной деревушки.
Небылое и Подолец (опционально)
При желании, вы также сможете проехать по дороге к Юрьеву-Польскому и посетить село Небылое, где находятся древние постройки монастыря в стиле узорочья. А чуть севернее вас будет ждать главная изюминка Суздальского Ополья — интереснейший храм в селе Подолец, возведенный во времена Ивана Грозного в честь взятия Казани.
Организационные детали
Экскурсия начинается во Владимире. Длина маршрута составит ~ 100 км, учитывая обратный путь
Экскурсия может проходить на вашем автомобиле со скидкой 50%
Для группы более 10 человек доплата за каждого последующего участника составляет 250 руб.
Я также могу организовать аренду автобуса, если вы соберете большую группу — в среднем, 1000–2000 руб. /человека для групп от 20 участников
в понедельник в 10:00 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во Владимире
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 16:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4293 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я художник-акварелист, краевед по Владимирской, Ярославской и Костромской областям. Работаю гидом с 2010 года, делюсь накопленными визуальными впечатлениями и знаниями о наших селах и городах, провожу экскурсии по неизвестным пока маршрутам в окрестностях Суздаля, Костромы и Ярославля. Не гружу датами, стараюсь понять, что хотят узнать слушатели в момент путешествия. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Экскурсия- просто чудо! Николай показал на это время максимум прекрасных сельских храмов и монастырей! Экскурсия началась из Суздали(мне так было удобнее). Я увидела просторы, сопоставимые с сельской Тосканой! Погода было читать дальшеуменьшить
чудесная- солнце, но на жарко. Данная экскурсия подходит всем- и православным паломникам, и просто людям, интересующимся своей историей. Но наверно с маленькими детьми не надо ее заказывать. И еще советую одеваться по- спортивному: кроссовки и спортивные брюки.
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Светлана
Экскурсия очень самобытная, очень Авторская.
Николай хорошо знает окрестности Суздаля и историю этих мест. У него прекрасная память и любовь к теме
Лучше, если вы будете на своей машине, потому что в жару такси оказалось без кондиционера, но это не повод занижать оценку). Историю страны, и собственную идентичность удалось прожить с полнотой.
Нам даже открыли церковь
Экскурсия будет интересна не всем. Точно не стоит участвовать детям
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Мария
Сегодня побывали на экскурсии Николая "Затерянный мир в окрестностях Суздаля", получили массу удовольствия, новых знаний и впечатлений. Николай очень хорошо продумал маршрут (без длительных, утомительных переездов), и, учтя наши пожелания, включил туда обед и музей, показал нам интересные места и виды, рассказал историю этих мест и людей, имеющих к ним отношения. Время пролетело незаметно. Огромное Вам Спасибо!!!
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П
Петр
Николай очень хороший! и как гид, и как человек. Мне очень понравилось. К сожалению не все в нашей группе готовы были к такой длинной по времени экскурсии и поэтому пришлось свернуться пораньше. Но я бы, и еще многие, и слушал бы и слушал. Очень интересно. Рекомендую!
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Юлия
Было очень интересно и познавательно познакомиться со старинными деревеньками по дороге из Владимира в Суздаль. Николай очень приятный эрудированный собеседник и просто хороший человек, который расскажет об истории и архитектурных особенностях жилых домов и храмов.
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Юлия
Отличная авторская экскурсия по окрестностям Суздаля. Если вы на машине, обязательно берите, не прогадаете.
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