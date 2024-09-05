Николай проводит ещё 1 экскурсию

В этом путешествии по нетуристическим местам Суздаля вы сможете насладиться живописными русскими пейзажами, осмотреть богатые купеческие терема и первый белокаменный храм в Залесской Руси. Также вы увидите храмы в стиле нарышкинского барокко и узорочья, посетите старинные школы и монастыри. Эта экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древней Руси и открыть для себя скрытые жемчужины архитектуры и природы

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Описание экскурсии

Борисовское

Первой остановкой по пути из Владимира будет Борисовское, где вы познакомитесь с историей древнего села, осмотрите богатые купеческие терема и оцените живописные ландшафты.

Кидекша и Весь

Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко. В Кидекше, возле первого белокаменного храма в Залесской Руси, поговорим о бывшей резиденции Юрия Долгорукого. А по дороге через Суздаль в сторону Гаврилова Посада осмотрите храм-башню в фактурном селе Весь.

Шекшово и Ярышево

Путешествие продолжится в селе, где бывал Николай Рерих, — здесь перед вами предстанет чудесное узорочье среди полей. Рядом с Гавриловым Посадом вы увидите храм в Ярышеве, построенный царскими зодчими. Заглянете в старинную дореволюционную школу, а после посетите древний монастырь Сербиловский с нарядной колокольней, расположенный посреди просторной деревушки.

Небылое и Подолец (опционально)

При желании, вы также сможете проехать по дороге к Юрьеву-Польскому и посетить село Небылое, где находятся древние постройки монастыря в стиле узорочья. А чуть севернее вас будет ждать главная изюминка Суздальского Ополья — интереснейший храм в селе Подолец, возведенный во времена Ивана Грозного в честь взятия Казани.

Организационные детали