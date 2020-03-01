Николай проводит ещё 1 экскурсию

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Авторская экскурсия по древним селам, дивным храмам, купеческим домам и постройкам Царской России

Николай
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Николай – ваш гид
В путешествии по нетуристическим местам суздальской земли вы откроете целую серию русских пейзажей «как с картинки».

Осмотрите богатые терема и первый белокаменный храм в Залесской Руси, изучите устройство дореволюционной мельницы и откроете панорамы, которыми любовался Н. Рерих.

А также познакомитесь с образцами русского узорочья и нарышкинского барокко.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча во Владимире
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Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля

Что вас ожидает

Борисовское и Порецкое
Первой остановкой по пути из Владимира будет Борисовское, где вы познакомитесь с историей древнего села, осмотрите богатые купеческие терема и оцените живописные ландшафты. А затем отправитесь в Порецкое, где я расскажу о необычном строении — заброшенной трехэтажной водяной мельнице, первой электростанции конца 19 века. Внутри вы рассмотрите элементы технических достижений Царской России, до которых, кажется, не касались не один десяток лет.

Кидекша и Весь
Далее на примере старинного храма Воскресенская слободка вы познакомитесь с особенностями нарышкинского барокко. В Кидекше, возле первого белокаменного храма в Залесской Руси, поговорим о бывшей резиденции Юрия Долгорукого. А по дороге через Суздаль в сторону Гаврилова Посада осмотрите храм-башню в фактурном селе Весь.

Шекшово и Ярышево
Путешествие продолжится в селе, где бывал Николай Рерих, — здесь перед вами предстанет чудесное узорочье среди полей. Рядом с Гавриловым Посадом вы увидите храм в Ярышеве, построенный царскими зодчими. Заглянете в старинную дореволюционную школу, а после посетите древний монастырь Сербиловский с нарядной колокольней, расположенный посреди просторной деревушки.

Небылое и Подолец (опционально)
При желании, вы также сможете проехать по дороге к Юрьеву-Польскому и посетить село Небылое, где находятся древние постройки монастыря в стиле узорочья. А чуть севернее вас будет ждать главная изюминка Суздальского Ополья — интереснейший храм в селе Подолец, возведенный во времена Ивана Грозного в честь взятия Казани.

Организационные детали

Вопросы трансфера

  • Экскурсия начинается во Владимире и проходит на вашем автомобиле
  • Длина маршрута составит ~ 100 км, учитывая обратный путь во Владимир
  • Я также могу организовать аренду автобуса, если вы соберете большую группу — в среднем, 1000-2000 руб./человека для групп от 20 участников
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля
Затерянный мир в окрестностях Суздаля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура во Владимире.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я работаю гидом пятый год. Кроме этого, профессионально занимаюсь живописью и провожу мастер-классы по акварели в разных городах и селах Золотого кольца. На экскурсиях показываю не только классические достопримечательности, но и места, скрытые от глаз туристов. Рассказываю увлекательно, не «гружу» датами и с радостью отвечаю на все вопросы.
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Николай проводит ещё 1 экскурсию

Сокровенный СуздальСокровенный СуздальСокровенный Суздаль
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4 часа
7 отзывов
Погулять по колоритным старинным улицам и посетить древние храмы на душевной обзорной экскурсии
Вы раскроете секреты суздальских монастырей, улиц и дворов. Подниметесь на лучшие смотровые площадки города, зайдете в купеческие дома и крестьянские избы, увидите места съемок известных фильмов и услышите истории об утраченных и сохранившихся храмах.

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