Дорога через «Королевский бор»

Как только мы въехали в Национальный парк 🌳 Куршская коса, начинается уникальный лес, созданный самой природой, он называется «Королевский бор». Проезжая мимо этого леса, вы увидите огромные туи из Северной Америки. Дорога наша проходит по середине Куршской косы, мы проедем через посёлок Лесное и Рыбачий. Здесь при определенной доле везения можно увидеть косулю, лося, кабана или лису.

Орнитологическая станция «Фрингилла»

Первая наша остановка, это Орнитологическая станция. В тёплое время года (с апреля по октябрь), Вы сможете познакомиться с процессом отлова и кольцевания птиц, пройти сами через ловушки, в которые попадают птицы. Экскурсии 🧭 проводят специалисты-орнитологи. Эта точка маршрута интересна как взрослым, так и детям.

Танцующий лес

Затем мы проедем к участку леса, где деревья встречаются необычной формы: в форме кольца или в форме лиры и даже завязаны в узел. Версии появления загадочных деревьев Вы услышите на этом маршруте, а также я расскажу Вам легенду, о том почему деревья «танцуют».

Высота «Эфа»

Следующий наш маршрут будет протяжённостью 2, 8 км, мы поднимемся на одну из самых высоких дюн в Европе, где будут две смотровые площадки: с первой мы увидим море 🌊 и дюны, а со второй дюны и залив, и даже последний посёлок на Косе — Морское. Затем мы вернёмся с маршрута, пройдём к морю, через дорогу, полюбуемся на золотистые пляжи, где в тёплое время года, можно искупаться.

Курортный Зеленоградск

Проезжая через Зеленоградск, я познакомлю Вас с этим городом. Вы узнаете, почему его называют городом кошек. Мы прогуляемся по центральной улице — Курортный проспект и вернёмся обратно по променаду.

Возвращаясь в Светлогорск, провезу Вас мимо зоны Казино и Правительственной резиденции.

Организационные детали: