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Из Светлогорска на Куршскую Косу

5
16 отзывов
Наталия
Наталия – Гид из Светлогорска
Куршская коса — узкая песчаная полоска, которая растянулась на 98 километров.

Здесь есть все, чтобы отдохнуть от городской жизни и насладиться природой.

Песчаные пляжи, Балтийское море 🌊, уникальная природа.

Никаких признаков жизни — вы наедине с природой!
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Из Светлогорска на Куршскую Косу
Из Светлогорска на Куршскую Косу

Что вы увидите

  • Орнитологическая станция (с апреля по октябрь включительно)
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Побережье
  • Центральная улица и променад в Зеленоградске
Дорога через «Королевский бор»
Как только мы въехали в Национальный парк 🌳 Куршская коса, начинается уникальный лес, созданный самой природой, он называется «Королевский бор». Проезжая мимо этого леса, вы увидите огромные туи из Северной Америки. Дорога наша проходит по середине Куршской косы, мы проедем через посёлок Лесное и Рыбачий. Здесь при определенной доле везения можно увидеть косулю, лося, кабана или лису.
Орнитологическая станция «Фрингилла»
Первая наша остановка, это Орнитологическая станция. В тёплое время года (с апреля по октябрь), Вы сможете познакомиться с процессом отлова и кольцевания птиц, пройти сами через ловушки, в которые попадают птицы. Экскурсии 🧭 проводят специалисты-орнитологи. Эта точка маршрута интересна как взрослым, так и детям.
Танцующий лес
Затем мы проедем к участку леса, где деревья встречаются необычной формы: в форме кольца или в форме лиры и даже завязаны в узел. Версии появления загадочных деревьев Вы услышите на этом маршруте, а также я расскажу Вам легенду, о том почему деревья «танцуют».
Высота «Эфа»
Следующий наш маршрут будет протяжённостью 2, 8 км, мы поднимемся на одну из самых высоких дюн в Европе, где будут две смотровые площадки: с первой мы увидим море 🌊 и дюны, а со второй дюны и залив, и даже последний посёлок на Косе — Морское. Затем мы вернёмся с маршрута, пройдём к морю, через дорогу, полюбуемся на золотистые пляжи, где в тёплое время года, можно искупаться.
Курортный Зеленоградск
Проезжая через Зеленоградск, я познакомлю Вас с этим городом. Вы узнаете, почему его называют городом кошек. Мы прогуляемся по центральной улице — Курортный проспект и вернёмся обратно по променаду.
Возвращаясь в Светлогорск, провезу Вас мимо зоны Казино и Правительственной резиденции.

Организационные детали:

  • После маршрутов на Куршской косе по желанию мы заедем покушать в кафе, где Вы отведаете вкуснейшие рыбные блюда. Рыбки можно также прикупить, при желании, и взять с собой.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде. На косе бывает ветрено.
  • В стоимость включен транспорт и все транспортные расходы, кроме экологического сбора за машину на въезде КПП.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Экологический сбор (150 руб/взр, 75 руб/дети, 300 руб/машина)
  • Посещение орнитологической станции с апреля по октябрь (150 руб/чел)
  • Питание в кафе
Начало и место завершения
🚩 Ул. Ленина, 32 (Светлогорск)
Из Светлогорска на Куршскую Косу
Из Светлогорска на Куршскую Косу
Из Светлогорска на Куршскую Косу
Из Светлогорска на Куршскую Косу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталия
Наталия
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