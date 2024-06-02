9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца

Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу в истории земли и человечества.

Экскурсия "Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца" предлагает уникальную возможность не только узнать о процессе образования и
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добычи янтаря, но и прикоснуться к этому древнему сокровищу своими руками.

Ваше путешествие начнется с захватывающих рассказов о самоцвете, его свойствах и значении на протяжении веков.

В музее Янтарного комбината вы увидите, как изменились методы добычи янтаря, а на карьере - сможете добыть янтарь самостоятельно. Это не просто экскурсия, а погружение в мир природы и истории, где каждый найдет что-то свое.

Прогулка по дендропарку раскроет перед вами редкие виды растений, а чистейшие пляжи Янтарного подарят моменты настоящего релакса. "Город мастеров" и Казанская церковь Иконы Божьей Матери откроют культурные традиции региона.

Историческая часть экскурсии, связанная с шахтой Анна и Памятником жертвам Холокоста, напомнит о важных событиях прошлого.

Эта экскурсия - не просто путешествие, а погружение в мир, где каждый камень и каждое дерево рассказывают свою историю

4.9
43 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Узнать историю янтаря
  • 🏛 Посетить музей Янтарного комбината
  • 🌳 Прогуляться в дендропарке
  • 🏖 Полюбоваться чистейшими пляжами
  • 🛠 Принять участие в мастер-классе
  • 📜 Услышать о трагических событиях истории

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но туристов меньше. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и необходимость тёплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца

Что можно увидеть

  • Музей Янтарного комбината
  • Карьер янтарного комбината
  • Дендропарк
  • Пляжи Янтарного
  • Город мастеров
  • Казанская церковь Иконы Божьей Матери
  • Шахта Анна
  • Памятник жертвам Холокоста

Описание экскурсии

О янтаре и о том, как его добывают

Как камень образуется на планете и какие у него свойства — по пути в посёлок вы узнаете любопытные факты о самоцвете. Чтобы закрепить новую информацию, отправитесь в музей Янтарного комбината, где я расскажу о добыче камня и о прошлом Янтарного комбината. А уже на карьере вы не только будете воочию наблюдать самоцвет, но также накопаете его в большой песочнице! Приятный бонус — весь добытый янтарь можно увезти с собой.

Дендропарк, пляж и «Город мастеров»

После насыщенного знакомства с местным «золотом», вас ждёт прогулка в парке, где собраны растения из разных уголков планеты. Вы отдохнёте под сенью экзотических деревьев и услышите о каждом из них чуть больше. После полюбуемся чистейшими пляжами Янтарного и придём к «Городу мастеров». Я объясню, как место получило своё название и какая особенная икона хранится в Казанской церкви Иконы Божьей Матери.

Шахта Анна и памятник жертвам Холокоста

В истории посёлка были и трагические периоды. Мы пройдём по набережной и на смотровой площадке, у шахты Анна, увидим Памятник жертвам Холокоста. Я расскажу об истории шахты и о печальном событии, произошедшем здесь в 1945 г.

Организационные детали

  • По вашему желанию можно добавить мастер-класс по изготовлению янтарного браслета
  • В стоимость экскурсии не включено:
    — билеты в музей и на карьер янтарного комбината (1500 ₽/взрослый, 700 ₽/льготный)
    — мастер-класс (400 ₽/чел.)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Светлогорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 2678 туристов
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
3
2
1
1
Александр
Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во время экскурсии Наталья рассказала нам интересные факты и легенды о
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Янтаре, пофотографировала нас и посоветовала хороший ресторан для обеда. Все было хорошо, спасибо!
Отдельно хотел бы упомянуть Галину Иосифовну, которая вела экскурсию по музею Янтаря! Она уже 49 лет работает на Янтарном комбинате и невероятно душевно и познавательно рассказывает о родном Комбинате.

Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по
Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по
Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по
Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по
Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по
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Елена
Замечательная экскурсия с гидом Ириной запомнится, как самое яркое впечатление от всей поездки. Ирина не только очень приятная в общении и обаятельная девушка, а еще настоящий профессионал в теме янтаря.
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Интереснейшая экскурсия в музее янтаря, путешествие по карьеру, раскопки янтаря и в завершение прогулка по старинному шикарному парку и великолептый пляж поседка Янтарный. На обратном пути было еще несколько интересных остановок. День пролетел незаметно. Ирина провела экскурсию, а осталось ощущение, что мы побывали в гостях у друзей. Было комфортно: темп экскурсии без беготни, машина гида, где можно оставить лишние вещи и гулять налегке. Расставаться не хотелось.
Большое спасибо! Рекомендую всем!!!

Замечательная экскурсия с гидом Ириной запомнится, как самое яркое впечатление от всей поездки. Ирина не только
Замечательная экскурсия с гидом Ириной запомнится, как самое яркое впечатление от всей поездки. Ирина не только
Замечательная экскурсия с гидом Ириной запомнится, как самое яркое впечатление от всей поездки. Ирина не только
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оксана
Великолепная экскурсия, очень интересно, максимально удобно, все продумано. Много полезной информации, грамотный, доброжелательный и эрудированный гид, Наталья! Очень рады, что попали на эту экскурсию. Однозначно рекомендую!
Великолепная экскурсия, очень интересно, максимально удобно, все продумано. Много полезной информации, грамотный, доброжелательный и эрудированный гид,
Великолепная экскурсия, очень интересно, максимально удобно, все продумано. Много полезной информации, грамотный, доброжелательный и эрудированный гид,
Великолепная экскурсия, очень интересно, максимально удобно, все продумано. Много полезной информации, грамотный, доброжелательный и эрудированный гид,
Великолепная экскурсия, очень интересно, максимально удобно, все продумано. Много полезной информации, грамотный, доброжелательный и эрудированный гид,
Великолепная экскурсия, очень интересно, максимально удобно, все продумано. Много полезной информации, грамотный, доброжелательный и эрудированный гид,
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Светлана
Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это была даже не экскурсия, это было путешествие в мир Янтаря. Большое спасибо за рассказы, легенды и анекдоты, иногда забавные, иногда трогательные. Спасибо за грамотно составленный маршрут, за знакомство с новыми местами. Слова Плиния о драгоценных камнях запали в душу.
Как замечательно, что для поездки в Янтарный я выбрала именно Наталию, человека влюблённого в янтарь. Это
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Анна
Отличная экскурсия, спасибо за интересный и познавательный рассказ. Учитывались все наши пожелания и предлагались варианты.
Отличная экскурсия, спасибо за интересный и познавательный рассказ. Учитывались все наши пожелания и предлагались варианты.
Отличная экскурсия, спасибо за интересный и познавательный рассказ. Учитывались все наши пожелания и предлагались варианты.
Отличная экскурсия, спасибо за интересный и познавательный рассказ. Учитывались все наши пожелания и предлагались варианты.
Отличная экскурсия, спасибо за интересный и познавательный рассказ. Учитывались все наши пожелания и предлагались варианты.
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Лидия
Прекрасно провели время. Познавательно, интересно, занимательно! Наталия превосходный рассказчик и умелый водитель. А главное человек, который любит свой край, знает его и историю, и современность, доходчиво преподносит информацию. Мы благодарны за удовольствие, полученное от путешествия!
Прекрасно провели время. Познавательно, интересно, занимательно! Наталия превосходный рассказчик и умелый водитель. А главное человек, который
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