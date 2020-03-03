9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца

Узнать историю солнечного камня и самостоятельно добыть его

Наталия
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Наталия – ваш гид
Золотые слёзы, морской ладан, солнечный камень — так поэтично называют самоцвет, а на деле это окаменевшая миллионы лет назад хвойная смола.

Вы проследите историю камня, откроете, как изменились способы его добычи, и рассмотрите древнейшие экземпляры.

А также познакомитесь с посёлком и насладитесь видами на чистейший пляж России.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Светлогорск
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца

Что вас ожидает

О янтаре и о том, как его добывают
Как камень образуется на планете и какие у него свойства — по пути в посёлок вы узнаете любопытные факты о самоцвете. Чтобы закрепить новую информацию, отправитесь в музей Янтарного комбината, где я расскажу о добыче камня и о прошлом Янтарного комбината. А уже на карьере вы не только будете воочию наблюдать самоцвет, но также накопаете его в большой песочнице! Приятный бонус — весь добытый янтарь можно увезти с собой.

Дендропарк, пляж и «Город мастеров»
После насыщенного знакомства с местным «золотом», вас ждёт прогулка в парке, где собраны растения из разных уголков планеты. Вы отдохнёте под сенью экзотических деревьев и услышите о каждом из них чуть больше. После полюбуемся чистейшими пляжами Янтарного и придём к «Городу мастеров». Я объясню, как место получило своё название и какая особенная икона хранится в Казанской церкви Иконы Божьей Матери.

Шахта Анна и памятник жертвам Холокоста
В истории посёлка были и трагические периоды. Мы пройдём по набережной и на смотровой площадке, у шахты Анна, увидим Памятник жертвам Холокоста. Я расскажу об истории шахты и о печальном событии, произошедшем здесь в 1945 г.

Организационные детали

  • По вашему желанию можно добавить на мастер-класс по изготовлению янтарного браслета.
  • В стоимость экскурсии не включено:
    — билеты в Музей и на Карьер янтарного комбината (500 руб./взрослый, 300 руб./льготный)
    — мастер-класс (250 руб./чел.)
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Светлогорск.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске, 30 лет. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Провожу любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Люблю наш чудесный край и общение с людьми, счастлива заниматься любимым делом. Я изучаю каждый уголок области и с удовольствием поделюсь интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Давно интересуюсь темой янтаря и помогу вам раскрыть тайны этого солнечного камня. С нетерпением жду наших встреч!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Замечательная экскурсия! Без Светлогорска и Янтарного наше путешествие в Калининград можно было бы считать несостоявшимся. Мы соединили две экскурсии - "Светлогорск - маленькая Швейцария" и "Кладовые солнца". В обществе экскурсовода Наталии мы провели целый день, удивительно насыщенный и легкий. После приятнейшей прогулки по Светлогорску (рассказы об истории, архитектуре, уникальном озеленении города), мы отправились в Янтарный. Наталия вела машину, и рассказывала, и рассказывала о янтаре. Мы узнали так много, но кажется, знания Наталии просто безграничны! Гид показала нам карьер, рассказала о производстве, организовала мастер-класс по изготовлению янтарного украшения, сделала вкусную остановку на обед, провела по музею янтаря. Прекрасный янтарный день!! Прекрасный экскурсовод Наталия - профессионал и тонкий, приятнейший человек! СПАСИБО!!!!
Рекомендую настоятельно экскурсии Наталии, получите интеллектуальное и эстетическое удовольствие!
4 ноября 2019
Понравилось, видно, что Наталья любит своё дело , познавательно, интересно, увлекательно))
5 октября 2019
Наталья отличный экскурсовод. Рассказала много нового и интересного. Время пролетело незаметно и мы столько всего успели посмотреть и сделать. Были на карьере, "добывали" янтарь, изготавливали браслеты, наслаждались природой, погодой и рассказом Натальи. Всем рекомендуем экскурсию "...кладовые солнца". Не пожалеете. Янтарь-действительно похож на солнце.
23 сентября 2019
Друзья, экскурсия с Наталией в Янтарный доставила нам большое удовольствие. Мы не ошиблись, что выбрали именно ее для такой поездки. Она открыла нам янтарь как живое существо. Может, бессмертное?.. Сама провела экскурсию в музее янтаря. Музей замечательный, интересна история комбината. Янтарные карьеры поражают своим размахом и какой-то космической организацией проводимых на нем работ. Наталия дала время на магазин. Имейте в виду, магазин янтарных изделий около комбината очень хороший. И доступный по ценам. А побережье, парк, озера очаровали нас своей красотой. Наталия - прекрасный собеседник, отзывчивый, прямодушный, мягкий, светлый человек, она помогла определиться нам с другими экскурсиями – в Светлогорске, где мы жили, и в Балтийск. Спасибо, Наталия. Желаем Вам успехов в учебе. Тамошние экскурсоводы все время учатся. И многие из них имеют и второе образование. Часто психологи. Любовь Наталии к своему краю передалась и нам. Надеемся, вернуться сюда.
23 сентября 2019
Отличная экскурсия для начала ознакомления с Калининградом и его окрестностями! Наталия очень интересный собеседник, вежливая, приятная, эрудированная. Подача очень приятная, там были и легенды, и исторические факты, и полезная информация. В музее янтаря при комбинате Наталия провела для меня индивидуальную экскурсию, чем я очень довольна, т.к. люблю по достопримечательностям и музеям двигаться в своём темпе. На мастер-классе я сделала себе браслет из янтаря, а в конце экскурсии Наталия по моей просьбе отвезла меня в магазин, где я купила изделия с настоящим янтарём (и посмотрела на работу одного из станков). Одним словом, я довольна :)
Евгения
19 августа 2019
Всё более чем замечательно. Максимально комфортно. Интересно и детям и взрослым. В Янтарный мы просто влюбились ) Спасибо огромное за этот чудесный день.
17 августа 2019
экскурсия потрясающая.мы приехали домой счастливые и энергетически наполненные.Наталья рассказала нам массу интересного, время пролетело как один миг.Емко, насыщенно, интересно.Просто здорово.Большое спасибо
13 июля 2019
Огромное спасибо экскурсоводу Наталье! Очень эрудированный, чуткий, доброжелательный человек. Замечательная подача информации, интеллигентный подход к решению всех вопросов. Только положительные впечатления и об экскурсоводе и об экскурсии. Спасибо
Ещё 1 отзыв

Наталия проводит ещё 1 экскурсию

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