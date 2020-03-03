9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

О янтаре и о том, как его добывают

Как камень образуется на планете и какие у него свойства — по пути в посёлок вы узнаете любопытные факты о самоцвете. Чтобы закрепить новую информацию, отправитесь в музей Янтарного комбината, где я расскажу о добыче камня и о прошлом Янтарного комбината. А уже на карьере вы не только будете воочию наблюдать самоцвет, но также накопаете его в большой песочнице! Приятный бонус — весь добытый янтарь можно увезти с собой.

Дендропарк, пляж и «Город мастеров»

После насыщенного знакомства с местным «золотом», вас ждёт прогулка в парке, где собраны растения из разных уголков планеты. Вы отдохнёте под сенью экзотических деревьев и услышите о каждом из них чуть больше. После полюбуемся чистейшими пляжами Янтарного и придём к «Городу мастеров». Я объясню, как место получило своё название и какая особенная икона хранится в Казанской церкви Иконы Божьей Матери.

Шахта Анна и памятник жертвам Холокоста

В истории посёлка были и трагические периоды. Мы пройдём по набережной и на смотровой площадке, у шахты Анна, увидим Памятник жертвам Холокоста. Я расскажу об истории шахты и о печальном событии, произошедшем здесь в 1945 г.