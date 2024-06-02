9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее, но туристов меньше. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и необходимость тёплой одежды.

Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает новую страницу в истории земли и человечества.Экскурсия "Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца" предлагает уникальную возможность не только узнать о процессе образования и

добычи янтаря, но и прикоснуться к этому древнему сокровищу своими руками. Ваше путешествие начнется с захватывающих рассказов о самоцвете, его свойствах и значении на протяжении веков. В музее Янтарного комбината вы увидите, как изменились методы добычи янтаря, а на карьере - сможете добыть янтарь самостоятельно. Это не просто экскурсия, а погружение в мир природы и истории, где каждый найдет что-то свое. Прогулка по дендропарку раскроет перед вами редкие виды растений, а чистейшие пляжи Янтарного подарят моменты настоящего релакса. "Город мастеров" и Казанская церковь Иконы Божьей Матери откроют культурные традиции региона. Историческая часть экскурсии, связанная с шахтой Анна и Памятником жертвам Холокоста, напомнит о важных событиях прошлого. Эта экскурсия - не просто путешествие, а погружение в мир, где каждый камень и каждое дерево рассказывают свою историю

Описание экскурсии

О янтаре и о том, как его добывают

Как камень образуется на планете и какие у него свойства — по пути в посёлок вы узнаете любопытные факты о самоцвете. Чтобы закрепить новую информацию, отправитесь в музей Янтарного комбината, где я расскажу о добыче камня и о прошлом Янтарного комбината. А уже на карьере вы не только будете воочию наблюдать самоцвет, но также накопаете его в большой песочнице! Приятный бонус — весь добытый янтарь можно увезти с собой.

Дендропарк, пляж и «Город мастеров»

После насыщенного знакомства с местным «золотом», вас ждёт прогулка в парке, где собраны растения из разных уголков планеты. Вы отдохнёте под сенью экзотических деревьев и услышите о каждом из них чуть больше. После полюбуемся чистейшими пляжами Янтарного и придём к «Городу мастеров». Я объясню, как место получило своё название и какая особенная икона хранится в Казанской церкви Иконы Божьей Матери.

Шахта Анна и памятник жертвам Холокоста

В истории посёлка были и трагические периоды. Мы пройдём по набережной и на смотровой площадке, у шахты Анна, увидим Памятник жертвам Холокоста. Я расскажу об истории шахты и о печальном событии, произошедшем здесь в 1945 г.

Организационные детали