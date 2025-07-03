Мои заказы

Сыроварня Шаакен Дорф – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Сыроварня Шаакен Дорф» в Светлогорске, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
На автобусе
5 часов
22 отзыва
Групповая
Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
Погрузитесь в удивительное прошлое Зеленоградска, гуляя по узким улочкам среди немецких домиков
Начало: На улице Ленина 33а
5 мар в 14:30
12 мар в 14:30
1600 ₽ за человека
В тени рыцарских замков - поездка из Светлогорска
На автобусе
7.5 часов
Групповая
В тени рыцарских замков - поездка из Светлогорска
Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
Начало: На ул. Некрасова
Расписание: в среду в 09:00
18 фев в 09:00
25 фев в 09:00
2100 ₽ за человека
Замки Шаакен и Нессельбек - из Светлогорска
На автобусе
5 часов
Групповая
Замки Шаакен и Нессельбек - из Светлогорска
Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
Начало: На ул. Некрасова
Расписание: в субботу в 10:00
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июля 2025
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Дата посещения: 3 июля 2025
    Понравилось как экскурсовод проводил экскурсию
  • М
    Мария
    3 октября 2025
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Все было отлично, нам попался классный экскурсовод, который прекрасно преподнес информацию. Маловато времени конечно было в Зеленоградске, но так к сожалению практически на всех экскурсиях)
  • И
    Ирина
    2 октября 2025
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Очень душевно и насыщено😊
  • О
    Ольга
    16 сентября 2025
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Отлично организованная экскурсия. Немного был задержан выезд, зато уселись все оперативно. Экскурсовод Ольга - пять баллов! Голос, интонации, материал и
    самое главное - личное отношение и история "через себя", все это говорит о профессионализме. В обеих локациях казалось будет мало времени, но по факту достаточно для неспешной прогулки и первого знакомства. Благодарю и рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2025
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Спасибо! Хороший гид Сергей Михайлович, интересно рассказывал!
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Экскурсия хорошая и вкусная)))
    Автобус комфортабельный,удобный.
    В Зеленоградске времени конечно не много, но много и не обещали)) 5 часов экскурсии пролетели как миг.
    Рекомендую!
  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Спасибо огромное за экскурсию) Надежда была нашим экскурсоводом, изумительный голос, красивая речь, множество знаний и просто приятная, симпатичная женщина! Мы
    побывали на частной сыроварне, там провел экскурсию сам собственник Александр, очень было интересно! Дегустация и вкусная и красиво оформленная, множество накупили шоколада, конфет и сыров) в Зеленоградске прошли по пешеходной Курортной, пришли на площадь, послушали « живой голос», потанцевали, прокатились на колесе обозрения и успели забежать еще в бар))) вообщем экскурсия удалась на славу)))

  • А
    Алексей
    27 июня 2025
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Дегустация на высоте. Экскурсоводам Браво! 👏
  • Г
    Галина
    13 июня 2025
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Спасибо Ирине Владимировна за прекрасную экскурсию!
    Всегда ценю профессионала своего дела!
    Да ещё и позитивного человека!
  • И
    Ирина
    12 мая 2025
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Приятная прогулка по красивому курортному городку в хорошей компании
  • И
    Ирина
    3 мая 2025
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Экскурсия очень понравилась, повезло с экскурсоводом Светланой, очень интересно рассказывала, всегда отвечала на вопросы, поездка прошла супер! Хотелось конечно побольше
    времени провести на сыроварне, чтобы погулять по территории. Накупили сыров, шоколадок, очень понравились конфеты с сыром. В Зеленоградске тоже очень понравилось. Экскурсию всем рекомендую!

  • Е
    Ермакова
    20 декабря 2024
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Прекрасная лёгкая экскурсия с дегустацией вкусного сыра и шоколада! Рекомендую! Все очень понравилось, сперва нас окунули в атмосферу маленького уютного
    нарядного по-европейки Зеленоградска, а потом повезли пробовать вкусняхи с виной. Благодарю гида - Светлану за прекрасный рассказ о каждом месте, где мы были или проезжали. Внимательная и приятная дама! Рада, что на экскурсию в Калининград тоже поеду с ней) Отдельная благодарность водителю (имя к сожалению не запомнила) что привёз вовремя и успела даже на ужин.

  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2024
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Экскурсия понравилась. Всё было четко организовано. Мы ездили со Светланой. Очень симпатичный городок Зеленоградск, такой нарядный, везде котики, о котиках,
    для котиков) отдельное спасибо гиду за кафе Рыба Агонь, которое она нам порекомендовала. В такую промозглую погоду мы с удовольствием погрелись и перекусили в кафе. Сыроварня тоже впечатлила. Всем рекомендую эту приятную экскурсию-прогулку!

  • О
    Ольга
    4 октября 2024
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Для любителей сыров и шоколада самое то) спасибо, все понравилось.
  • Е
    Евгения
    20 августа 2024
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Хорошая непринужденная экскурсия, прогулочного характера. Прокатились, выпили вина с сыром и прогулялись по Зеленоградску
  • М
    Мария
    4 августа 2024
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Прекрасная экскурсия- прогулка! Наелись вкусного сыра и сладостей, погуляли по уютному Зеленоградску.
    Автобус комфортный, рассказ экскурсовода увлекал. Нам очень понравилось! Спасибо большое! Успехов и процветания!
  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
    Очень понравилась поездка. Сыры изумительны и очень хорошо,что сперва пробуешь,подача с молодым вином -натуральным и интересным рассказом о сыроварне и сырах,марципане и шоколаде,их кстати тоже пробовали. Гид Ольга также дала очень много информации, слушать интересно. Водитель обходительный.

