Групповая
Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»
Погрузитесь в удивительное прошлое Зеленоградска, гуляя по узким улочкам среди немецких домиков
Начало: На улице Ленина 33а
5 мар в 14:30
12 мар в 14:30
1600 ₽ за человека
Групповая
В тени рыцарских замков - поездка из Светлогорска
Замки Вальдау, Нессельбек, Шаакен, старинная кирха и сыроварня «Шаакен Дорф» в одной поездке
Начало: На ул. Некрасова
Расписание: в среду в 09:00
18 фев в 09:00
25 фев в 09:00
2100 ₽ за человека
Групповая
Замки Шаакен и Нессельбек - из Светлогорска
Побывать в подземельях инквизиции, примерить доспехи и заглянуть на крафтовую сыроварню
Начало: На ул. Некрасова
Расписание: в субботу в 10:00
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
1600 ₽ за человека
- ННаталья3 июля 2025Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Дата посещения: 3 июля 2025Понравилось как экскурсовод проводил экскурсию
- ММария3 октября 2025Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Все было отлично, нам попался классный экскурсовод, который прекрасно преподнес информацию. Маловато времени конечно было в Зеленоградске, но так к сожалению практически на всех экскурсиях)
- ИИрина2 октября 2025Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Очень душевно и насыщено😊
- ООльга16 сентября 2025Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Отлично организованная экскурсия. Немного был задержан выезд, зато уселись все оперативно. Экскурсовод Ольга - пять баллов! Голос, интонации, материал и
- ТТатьяна5 сентября 2025Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Спасибо! Хороший гид Сергей Михайлович, интересно рассказывал!
- ЕЕлена20 августа 2025Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Экскурсия хорошая и вкусная)))
Автобус комфортабельный,удобный.
В Зеленоградске времени конечно не много, но много и не обещали)) 5 часов экскурсии пролетели как миг.
Рекомендую!
- ЕЕлена4 августа 2025Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Спасибо огромное за экскурсию) Надежда была нашим экскурсоводом, изумительный голос, красивая речь, множество знаний и просто приятная, симпатичная женщина! Мы
- ААлексей27 июня 2025Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Дегустация на высоте. Экскурсоводам Браво! 👏
- ГГалина13 июня 2025Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Спасибо Ирине Владимировна за прекрасную экскурсию!
Всегда ценю профессионала своего дела!
Да ещё и позитивного человека!
- ИИрина12 мая 2025Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Приятная прогулка по красивому курортному городку в хорошей компании
- ИИрина3 мая 2025Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Экскурсия очень понравилась, повезло с экскурсоводом Светланой, очень интересно рассказывала, всегда отвечала на вопросы, поездка прошла супер! Хотелось конечно побольше
- ЕЕрмакова20 декабря 2024Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Прекрасная лёгкая экскурсия с дегустацией вкусного сыра и шоколада! Рекомендую! Все очень понравилось, сперва нас окунули в атмосферу маленького уютного
- ТТатьяна8 ноября 2024Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Экскурсия понравилась. Всё было четко организовано. Мы ездили со Светланой. Очень симпатичный городок Зеленоградск, такой нарядный, везде котики, о котиках,
- ООльга4 октября 2024Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Для любителей сыров и шоколада самое то) спасибо, все понравилось.
- ЕЕвгения20 августа 2024Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Хорошая непринужденная экскурсия, прогулочного характера. Прокатились, выпили вина с сыром и прогулялись по Зеленоградску
- ММария4 августа 2024Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Прекрасная экскурсия- прогулка! Наелись вкусного сыра и сладостей, погуляли по уютному Зеленоградску.
Автобус комфортный, рассказ экскурсовода увлекал. Нам очень понравилось! Спасибо большое! Успехов и процветания!
- ИИрина29 июля 2024Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф»Очень понравилась поездка. Сыры изумительны и очень хорошо,что сперва пробуешь,подача с молодым вином -натуральным и интересным рассказом о сыроварне и сырах,марципане и шоколаде,их кстати тоже пробовали. Гид Ольга также дала очень много информации, слушать интересно. Водитель обходительный.
