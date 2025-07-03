Н Наталья Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» Дата посещения: 3 июля 2025 Понравилось как экскурсовод проводил экскурсию

М Мария Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» Все было отлично, нам попался классный экскурсовод, который прекрасно преподнес информацию. Маловато времени конечно было в Зеленоградске, но так к сожалению практически на всех экскурсиях)

И Ирина Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» Очень душевно и насыщено😊

О Ольга Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» читать дальше самое главное - личное отношение и история "через себя", все это говорит о профессионализме. В обеих локациях казалось будет мало времени, но по факту достаточно для неспешной прогулки и первого знакомства. Благодарю и рекомендую. Отлично организованная экскурсия. Немного был задержан выезд, зато уселись все оперативно. Экскурсовод Ольга - пять баллов! Голос, интонации, материал и

Т Татьяна Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» Спасибо! Хороший гид Сергей Михайлович, интересно рассказывал!

Е Елена Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» Экскурсия хорошая и вкусная)))

Автобус комфортабельный,удобный.

В Зеленоградске времени конечно не много, но много и не обещали)) 5 часов экскурсии пролетели как миг.

Рекомендую!

Е Елена Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» читать дальше побывали на частной сыроварне, там провел экскурсию сам собственник Александр, очень было интересно! Дегустация и вкусная и красиво оформленная, множество накупили шоколада, конфет и сыров) в Зеленоградске прошли по пешеходной Курортной, пришли на площадь, послушали « живой голос», потанцевали, прокатились на колесе обозрения и успели забежать еще в бар))) вообщем экскурсия удалась на славу))) Спасибо огромное за экскурсию) Надежда была нашим экскурсоводом, изумительный голос, красивая речь, множество знаний и просто приятная, симпатичная женщина! Мы

А Алексей Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» Дегустация на высоте. Экскурсоводам Браво! 👏

Г Галина Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» Спасибо Ирине Владимировна за прекрасную экскурсию!

Всегда ценю профессионала своего дела!

Да ещё и позитивного человека!

И Ирина Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» Приятная прогулка по красивому курортному городку в хорошей компании

И Ирина Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» читать дальше времени провести на сыроварне, чтобы погулять по территории. Накупили сыров, шоколадок, очень понравились конфеты с сыром. В Зеленоградске тоже очень понравилось. Экскурсию всем рекомендую! Экскурсия очень понравилась, повезло с экскурсоводом Светланой, очень интересно рассказывала, всегда отвечала на вопросы, поездка прошла супер! Хотелось конечно побольше

Е Ермакова Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» читать дальше нарядного по-европейки Зеленоградска, а потом повезли пробовать вкусняхи с виной. Благодарю гида - Светлану за прекрасный рассказ о каждом месте, где мы были или проезжали. Внимательная и приятная дама! Рада, что на экскурсию в Калининград тоже поеду с ней) Отдельная благодарность водителю (имя к сожалению не запомнила) что привёз вовремя и успела даже на ужин. Прекрасная лёгкая экскурсия с дегустацией вкусного сыра и шоколада! Рекомендую! Все очень понравилось, сперва нас окунули в атмосферу маленького уютного

Т Татьяна Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» читать дальше для котиков) отдельное спасибо гиду за кафе Рыба Агонь, которое она нам порекомендовала. В такую промозглую погоду мы с удовольствием погрелись и перекусили в кафе. Сыроварня тоже впечатлила. Всем рекомендую эту приятную экскурсию-прогулку! Экскурсия понравилась. Всё было четко организовано. Мы ездили со Светланой. Очень симпатичный городок Зеленоградск, такой нарядный, везде котики, о котиках,

О Ольга Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» Для любителей сыров и шоколада самое то) спасибо, все понравилось.

Е Евгения Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» Хорошая непринужденная экскурсия, прогулочного характера. Прокатились, выпили вина с сыром и прогулялись по Зеленоградску

М Мария Из Светлогорска - в Зеленоградск и на сыроварню «Шаакен Дорф» Прекрасная экскурсия- прогулка! Наелись вкусного сыра и сладостей, погуляли по уютному Зеленоградску.

Автобус комфортный, рассказ экскурсовода увлекал. Нам очень понравилось! Спасибо большое! Успехов и процветания!