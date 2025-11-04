читать дальше

где можно было сделать красивые картинки, и мы их сделали)) Анастасия отвечала на все мои вопросы не только про локации, на которых мы были, но и про всю Калининградскую область. День прошёл легко, а после я получила множество фотографий. Я рада, что выбрала именно Анастасию, потому что это отличный гид, комфортный водитель, прекрасный фотограф и чудесный человек. Обязательно вернусь в Калининград и знаю, кому позвоню, чтобы договориться о поездке и фотографиях. А ещё это профи, которого я точно порекомендую друзьям.