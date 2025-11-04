Мои заказы

Заостровье – экскурсии в Светлогорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Заостровье» в Светлогорске, цены от 5800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотогеничная Балтика
На машине
4 часа
10 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотогеничная Балтика
Погрузитесь в атмосферу Балтики, исследуя Светлогорск и его окрестности. Вас ждут живописные пейзажи и профессиональные фотографии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Город-сказка Светлогорск
Пешая
3.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
2.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
На машине
3 часа
15 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
Прогуляйтесь по элегантным улицам Светлогорска, посетите уединённые пляжи Пионерского, исследуйте заповедники Заостровья и насладитесь природой Куликово
Начало: В Светлогорске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 ноября 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Огромное спасибо Анастасии за чудесный и интересный день и отличные фото. Много отличных фото!)) Мы были на красивых пустых пляжах,
    читать дальше

    где можно было сделать красивые картинки, и мы их сделали)) Анастасия отвечала на все мои вопросы не только про локации, на которых мы были, но и про всю Калининградскую область. День прошёл легко, а после я получила множество фотографий. Я рада, что выбрала именно Анастасию, потому что это отличный гид, комфортный водитель, прекрасный фотограф и чудесный человек. Обязательно вернусь в Калининград и знаю, кому позвоню, чтобы договориться о поездке и фотографиях. А ещё это профи, которого я точно порекомендую друзьям.

    Огромное спасибо Анастасии за чудесный и интересный день и отличные фото. Много отличных фото!)) Мы были на красивых пустых пляжах,
  • В
    Виктория
    27 октября 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Посетили экскурсию-фотосессию в сентябре 2025 года. Мы были с маленьким ребенком 6 месяцев, в целом сложностей это никаких не вызвало,
    читать дальше

    мы успели посетить 3 локации и сделать красивые фотографии, фотосессия и дорога сопровождалась рассказом об окрестностях. Анастасия приятная девушка, с ней было комфортно взаимодействовать. Готовые фотографии получили спустя месяц.

    Посетили экскурсию-фотосессию в сентябре 2025 года. Мы были с маленьким ребенком 6 месяцев, в целом сложностей это никаких не вызвало,
  • Л
    Лосева
    17 сентября 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Мы влюблены в Калининградскую область! Благодаря Анастасии теперь у нас есть красивые фотографии и чудесные воспоминания! не все члены нашей
    читать дальше

    семьи любят фотосессии, но с Анастасией было легко, комфортно всем, мы получили удовольствие от 3х часовой прогулки в самых живописных и малолюдных местах! Спасибо большое Анастасии, фотографии очень понравились!

    Мы влюблены в Калининградскую область! Благодаря Анастасии теперь у нас есть красивые фотографии и чудесные воспоминания!
  • О
    Ольга
    28 августа 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Очень понравилась экскурсия. Наши дети, которые экскурсии не очень жалуют, удивились, как быстро пролетели 3 часа. Теперь ждём фотки
    Очень понравилась экскурсия. Наши дети, которые экскурсии не очень жалуют, удивились, как быстро пролетели 3 часа. Теперь ждём фотки
  • Е
    Екатерина
    16 июля 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Хорошая получилась экскурсия. Анастасия не только подобрала красивые места для фотографий, но и интересно рассказала историю Калининградской области.
  • Т
    Татьяна
    12 июля 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Очень понравилась фотосессия! Анастасия хорошо подумала маршрут, и 3 часовая фотосессия пролетела незаметно. Места для фото были красивые, никакого дискомфорта. Погода была ветренная, но без дождя, поэтому фото будут динамичные)
  • М
    Мария
    8 июля 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Анастасия показала нам разные пляжи от Светлогорска до Зеленоградска. О каждом рассказала свои особенности. День нам достался пасмурный с небольшими
    читать дальше

    дождями, но море в любую погоду прекрасно. А людей в такую погоду на пляже мало).
    Мы узнали много нового для себя в живом общении.
    Нам все понравилось)
    Были на экскурсии с двумя детьми подростками)

  • М
    Марина
    10 июня 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Три часа с Настей пролетели как один миг, очень интересно рассказывает, все доступно, слушать одно удовольствие. Рассказала нам историю Светлогорска,
    читать дальше

    об их архитектуре, показала нам шикарные пляжи, где мы нашли немного янтаря. За рассказами она нас успевала фоткать на красивых локациях) В общем, самые лучшие впечатления! Однозначно рекомендуем!

    Три часа с Настей пролетели как один миг, очень интересно рассказывает, все доступно, слушать одно удовольствие
  • Ю
    Юлия
    6 апреля 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Классная и очень насыщенная экскурсия. Анастасия показала очень красивые локации, рассказала много интересных историй. Сделала о-очень много фотографий!
  • О
    Оксана
    21 марта 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Все очень понравилось! Прогулка прошла великолепно и очень душевно! Остались только прекрасные впечатления 🔥
  • А
    Антон
    4 февраля 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Анастасия превратила экскурсию в настоящее путешествие.
    Ожидали чего то посредственного, а получили впечатлений на долго

    Анастасия внимательно прислушивается к пожеланиям пт маршруту
    Всё проходит очень расслабленно, но очень насыщенно

    Обязательно при следующем посещении Светлогорска обратимся к ней
  • К
    Ксения
    7 января 2025
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Прежде всего, Настя внимательный человек. Забота проявлялась с первой минуты. Погода была дождливая - Настя готова была предложить одежду, взяла
    читать дальше

    с собой зонт и даже запасной зонт на случай поломки первого, горячий чай. Красивые места. Интересные сведения. Были моменты, которые без Насти прошли бы мимо меня, например старенький танцевальный клуб, который тронул тем, что он как застывший момент истории, одновременно живой. Причём история эта добрая. А потом я получила фотографии - не менее живые. Прогулка - фотосессия, определённо, удалась.

  • В
    Валерий
    26 ноября 2024
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Это прогулка по самым красивым местам Калининградской области. Но то, что показала Анастасия, превзошло все мои ожидания. От увиденной красоты
    читать дальше

    эмоции просто зашкаливали. Чувствуется,что Анастасия творческий человек. И показывала она с любовью то, что сама любит. Хотелось, чтобы эта поездка просто никогда не кончалась. Должен сказать, что это была, наверное, десятая моя экскурсия по Калининградской области. И самая яркая, насыщенная, эмоциональная. И вообще мы с женой рады, что судьба свела нас с Анастасией. Она интересный, открытый человек, влюблённый в свой регион. Однозначно рекомендую всем. Ну а мы с женой с нетерпением будем ждать возможности увидеть Калининградскую область с Анастасией.

  • О
    Ольга
    25 октября 2024
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Очень интересно, душевно с пониманием человеческой души
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2024
    От Средневековья до модерна: фотосессия на Прусском побережье
    Потрясающая экскурсия! Мы увидели невероятной красоты места: бухты и пляжи, раноцветныйорывы, немецкие домики, лебедей и аистов. Совсем иное впечатление от
    читать дальше

    здешнего побережья, чем получаешь в курортных городах. Анастасия - наша любовь с первого взгляда. Очень теплый, приятный человек и отличная рассказчица. Прекрасно пообщались, погуляли, пофотографировались. Великолепно провели день!

