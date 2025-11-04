Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотогеничная Балтика
Погрузитесь в атмосферу Балтики, исследуя Светлогорск и его окрестности. Вас ждут живописные пейзажи и профессиональные фотографии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
13 дек в 11:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
От средневековья до модерна: прогулка-фотосессия на Прусском побережье
Прогуляйтесь по элегантным улицам Светлогорска, посетите уединённые пляжи Пионерского, исследуйте заповедники Заостровья и насладитесь природой Куликово
Начало: В Светлогорске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 ноября 2025Огромное спасибо Анастасии за чудесный и интересный день и отличные фото. Много отличных фото!)) Мы были на красивых пустых пляжах,
- ВВиктория27 октября 2025Посетили экскурсию-фотосессию в сентябре 2025 года. Мы были с маленьким ребенком 6 месяцев, в целом сложностей это никаких не вызвало,
- ЛЛосева17 сентября 2025Мы влюблены в Калининградскую область! Благодаря Анастасии теперь у нас есть красивые фотографии и чудесные воспоминания! не все члены нашей
- ООльга28 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Наши дети, которые экскурсии не очень жалуют, удивились, как быстро пролетели 3 часа. Теперь ждём фотки
- ЕЕкатерина16 июля 2025Хорошая получилась экскурсия. Анастасия не только подобрала красивые места для фотографий, но и интересно рассказала историю Калининградской области.
- ТТатьяна12 июля 2025Очень понравилась фотосессия! Анастасия хорошо подумала маршрут, и 3 часовая фотосессия пролетела незаметно. Места для фото были красивые, никакого дискомфорта. Погода была ветренная, но без дождя, поэтому фото будут динамичные)
- ММария8 июля 2025Анастасия показала нам разные пляжи от Светлогорска до Зеленоградска. О каждом рассказала свои особенности. День нам достался пасмурный с небольшими
- ММарина10 июня 2025Три часа с Настей пролетели как один миг, очень интересно рассказывает, все доступно, слушать одно удовольствие. Рассказала нам историю Светлогорска,
- ЮЮлия6 апреля 2025Классная и очень насыщенная экскурсия. Анастасия показала очень красивые локации, рассказала много интересных историй. Сделала о-очень много фотографий!
- ООксана21 марта 2025Все очень понравилось! Прогулка прошла великолепно и очень душевно! Остались только прекрасные впечатления 🔥
- ААнтон4 февраля 2025Анастасия превратила экскурсию в настоящее путешествие.
Ожидали чего то посредственного, а получили впечатлений на долго
Анастасия внимательно прислушивается к пожеланиям пт маршруту
Всё проходит очень расслабленно, но очень насыщенно
Обязательно при следующем посещении Светлогорска обратимся к ней
- ККсения7 января 2025Прежде всего, Настя внимательный человек. Забота проявлялась с первой минуты. Погода была дождливая - Настя готова была предложить одежду, взяла
- ВВалерий26 ноября 2024Это прогулка по самым красивым местам Калининградской области. Но то, что показала Анастасия, превзошло все мои ожидания. От увиденной красоты
- ООльга25 октября 2024Очень интересно, душевно с пониманием человеческой души
- ТТатьяна27 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Мы увидели невероятной красоты места: бухты и пляжи, раноцветныйорывы, немецкие домики, лебедей и аистов. Совсем иное впечатление от
