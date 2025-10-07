А Анна Была на экскурсии 02.10.25 с дочерьми 13 и 16 лет. Интересно и познавательно, рекомендумем

И Ирина Спасибо Марии за интересную экскурсию. Отлично прогулялись и послушали интересные факты великолепного городка Светлогорска. С удовольствием рекомендую данного экскурсовода.

Ирина Добрый день! Были с Марией в Светлогорске. Экскурсия длилась 2 часа. Прекрасно! Для первого знакомства с городом все очень понятно, конструктивно, без лишних дат и имён, которые в конечном итоге не запоминаются)) С удовольствием вернёмся в Светлогорск для более подробного осмотра. Рекомендовали

бы эту экскурсию для туристов любого возраста, поскольку не утомительно и очень интересно! Мария - молодец!

В Виолетта На экскурсии были с детьми. Очень понравилось! Удобный маршрут, интересные рассказы о городе и жителях. Гуляя потом самостоятельно, рассматривали всё неспеша, обсуждали, что говорила гид. Всем рекомендую эту экскурсию! Мария, спасибо вам огромное!

И Ирина Экскурсия превзошла все мои ожидания, я под большим впечатлением) Было интересно, легко и непринуждённо! Спасибо большое за прекрасный день!