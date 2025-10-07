На индивидуальной экскурсии по Светлогорску посетители увидят уникальные архитектурные памятники, такие как лютеранская кирха, католическая капелла и виллы в стиле модерн. Также можно будет оценить уютные деревянные пансионаты и здание грязеводолечебницы. Курхаус и лиственничный парк добавят особого шарма прогулке.
Светлогорск привлекает как взрослых, так и детей, открывая им тайны своей истории и культурного наследия
Светлогорск привлекает как взрослых, так и детей, открывая им тайны своей истории и культурного наследия
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура
- 🏰 Исторические здания
- 🎨 Современные скульптуры
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🌳 Прогулка по парку
- 🎶 Музыка в капелле
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Лютеранская кирха
- Католическая капелла
- Виллы в стиле модерн
- Деревянные пансионаты
- Здание грязеводолечебницы
- Курхаус
- Лиственничный парк
Описание экскурсии
Лютеранская кирха, которая сочетает неоготику и модерн.
Католическая капелла, в которой вновь звучит орган благодаря российскому композитору.
Виллы в стиле модерн с декоративным рустом, восхитительными ризалитами и эркерами и сложными крышами.
Уютные деревянные пансионаты с резными балконами.
Здание грязеводолечебницы с водонапорной башней, где были купальни и ратуша.
Курхаус — главное место культурного отдыха на курорте в стиле фахверк.
Лиственничный парк, где располагалась знаменитая скульптура Германа Брахерта.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Мы заходим в лютеранскую кирху — сегодня это православный храм. Дресс-кода для осмотра нет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Тихое
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Светлогорске
Провела экскурсии для 36 туристов
Я дипломированный и аттестованный гид по Калининградской области. Почти всю жизнь живу в Янтарном крае, люблю его невероятно и постоянно открываю с разных сторон: учась сначала на историческом факультете, затемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
7 окт 2025
Была на экскурсии 02.10.25 с дочерьми 13 и 16 лет. Интересно и познавательно, рекомендумем
И
Ирина
7 июн 2025
Спасибо Марии за интересную экскурсию. Отлично прогулялись и послушали интересные факты великолепного городка Светлогорска. С удовольствием рекомендую данного экскурсовода.
Ирина
11 апр 2025
Добрый день! Были с Марией в Светлогорске. Экскурсия длилась 2 часа. Прекрасно! Для первого знакомства с городом все очень понятно, конструктивно, без лишних дат и имён, которые в конечном итоге не запоминаются)) С удовольствием вернёмся в Светлогорск для более подробного осмотра. Рекомендовали
бы эту экскурсию для туристов любого возраста, поскольку не утомительно и очень интересно! Мария - молодец!
бы эту экскурсию для туристов любого возраста, поскольку не утомительно и очень интересно! Мария - молодец!
В
Виолетта
7 мар 2025
На экскурсии были с детьми. Очень понравилось! Удобный маршрут, интересные рассказы о городе и жителях. Гуляя потом самостоятельно, рассматривали всё неспеша, обсуждали, что говорила гид. Всем рекомендую эту экскурсию! Мария, спасибо вам огромное!
И
Ирина
25 фев 2025
Экскурсия превзошла все мои ожидания, я под большим впечатлением) Было интересно, легко и непринуждённо! Спасибо большое за прекрасный день!
А
Александр
17 фев 2025
Замечательная прогулка с гидом Марией. Много интересного посмотрели - красивые домики, главные достопримечательности, много нового узнали об истории и жителях! Классная и приятная девушка, все максимально круто организованно. Рекомендую!
Входит в следующие категории Светлогорска
Похожие экскурсии из Светлогорска
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
Завтра в 11:15
12 ноя в 11:15
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-сказка Светлогорск: уникальная экскурсия по жемчужине Балтики
Погрузитесь в волшебный мир Светлогорска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе озера Тихое
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5800 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборОгни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Светлогорск, как истинный любимец королей, элегантен в любое время суток. Стать частью его истории и главным героем фотопрогулки - незабываемое приключение
Начало: У водонапорной башни
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
7200 ₽ за всё до 4 чел.