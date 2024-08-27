Бювет «Королева Луиза» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Бювет «Королева Луиза»» в Светлогорске, цены от 9 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
скидка
10%
22 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 08:00
1 сен в 08:00
1970017 730 за всё до 4 чел.
Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
На машине
76 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
2 сен в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Королевские курорты Земландии
На машине
21 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по курортам Земландии: история и очарование Светлогорска
Индивидуальная экскурсия по Земландии: Зеленоградск и Пионерский. Узнайте истории и легенды, наслаждайтесь природой и архитектурой
Начало: Лодочная станция. Озеро Тихое
Завтра в 08:00
2 сен в 14:30
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    27 августа 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Все просто отлично, даже лучше чем ожидал
  • Н
    Наталья
    24 августа 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Нашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». Филинская бухта, Донской, Янтарный. Комфортная машина и езда на ней. Остались в приятном впечатлении от поездки. Спасибо большое.
    Нашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». ФилинскаяНашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». Филинская
  • А
    Артемий
    20 августа 2024
    Королевские курорты Земландии
    Спасибо Ларисе за прекрасную поездку! Добавили в экскурсию Куршскую косу, все было очень красиво и интересно!
  • Д
    Дмитрий
    18 августа 2024
    Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
    Гид Виталий нам понравился. Был пунктуален, внимателен к пожеланиям и адаптировал программу под нас, сделал несколько больше, чем было заявлено. Отлично знает свой край. У нас получился незабываемый и крайне насыщенный день. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    26 июля 2024
    Королевские курорты Земландии
    Лариса, добрый день! Очень признательны Вам за интересную, содержательную и познавательную программу поездки! Вы помогли нам увидеть не только сказочные красоты, но и прикоснуться к богатейшей истории. Мы получили море позитивных эмоций и незабываемых впечатлений!!!
  • Н
    Надежда
    24 февраля 2024
    Королевские курорты Земландии
    Пять часов пролетели незаметно. Лариса прекрасный гид и собеседник. Несмотря на дождливую погоду, впечатления самые приятные.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Бювет «Королева Луиза»»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
  2. Из Светлогорска - на Куршскую косу и в Зеленоградск
  3. Королевские курорты Земландии
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Озеро Тихое
  6. Танцующий лес
  7. Высота Эфа
  8. Охотничий домик
  9. Высота Мюллера
  10. Крепость Пиллау
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2024
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