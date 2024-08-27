А Алексей Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск Все просто отлично, даже лучше чем ожидал

Н Наталья Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск Нашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». Филинская бухта, Донской, Янтарный. Комфортная машина и езда на ней. Остались в приятном впечатлении от поездки. Спасибо большое.

А Артемий Королевские курорты Земландии Спасибо Ларисе за прекрасную поездку! Добавили в экскурсию Куршскую косу, все было очень красиво и интересно!

Д Дмитрий Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск Гид Виталий нам понравился. Был пунктуален, внимателен к пожеланиям и адаптировал программу под нас, сделал несколько больше, чем было заявлено. Отлично знает свой край. У нас получился незабываемый и крайне насыщенный день. Рекомендую.

Ю Юлия Королевские курорты Земландии Лариса, добрый день! Очень признательны Вам за интересную, содержательную и познавательную программу поездки! Вы помогли нам увидеть не только сказочные красоты, но и прикоснуться к богатейшей истории. Мы получили море позитивных эмоций и незабываемых впечатлений!!!