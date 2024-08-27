скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 08:00
1 сен в 08:00
1970017 730₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
2 сен в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по курортам Земландии: история и очарование Светлогорска
Индивидуальная экскурсия по Земландии: Зеленоградск и Пионерский. Узнайте истории и легенды, наслаждайтесь природой и архитектурой
Начало: Лодочная станция. Озеро Тихое
Завтра в 08:00
2 сен в 14:30
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей27 августа 2024Все просто отлично, даже лучше чем ожидал
- ННаталья24 августа 2024Нашим гидом был Андрей. Интересно, познавательно, с юмором. Были учтены все пожелания. Нет лишней «воды». Филинская бухта, Донской, Янтарный. Комфортная машина и езда на ней. Остались в приятном впечатлении от поездки. Спасибо большое.
- ААртемий20 августа 2024Спасибо Ларисе за прекрасную поездку! Добавили в экскурсию Куршскую косу, все было очень красиво и интересно!
- ДДмитрий18 августа 2024Гид Виталий нам понравился. Был пунктуален, внимателен к пожеланиям и адаптировал программу под нас, сделал несколько больше, чем было заявлено. Отлично знает свой край. У нас получился незабываемый и крайне насыщенный день. Рекомендую.
- ЮЮлия26 июля 2024Лариса, добрый день! Очень признательны Вам за интересную, содержательную и познавательную программу поездки! Вы помогли нам увидеть не только сказочные красоты, но и прикоснуться к богатейшей истории. Мы получили море позитивных эмоций и незабываемых впечатлений!!!
- ННадежда24 февраля 2024Пять часов пролетели незаметно. Лариса прекрасный гид и собеседник. Несмотря на дождливую погоду, впечатления самые приятные.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Бювет «Королева Луиза»»
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