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Для иностранцев – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Светлогорске, цены от 6990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Пешая
1 час
11 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выбор
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Совместить прогулку со съёмкой и получить профессиональные кадры
Начало: У водонапорной башни
Завтра в 09:00
5 авг в 13:00
от 6990 ₽ за всё до 4 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края
Завтра в 08:30
5 авг в 08:30
от 19 720 ₽ за всё до 3 чел.
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска
Посетить Янтарный и Зеленоградск, пройти по эко-тропам национального парка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 100 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Дата посещения: 5 ноя 2025
Прекрасные эмоции, шикарные локации и очень приятный в общении фотограф Юрий, а также профессионал своего дела. Я в остроге! Ожидаю фотографии 😊
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И
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Маршрут был хорошо продуман, времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и на фотографии. Все прошло легко и комфортно. Благодарим за отличную организацию!
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Маршрут был хорошо продуман, времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Маршрут был хорошо продуман, времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Маршрут был хорошо продуман, времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Маршрут был хорошо продуман, времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и+4
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Маршрут был хорошо продуман, времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Маршрут был хорошо продуман, времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Маршрут был хорошо продуман, времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Маршрут был хорошо продуман, времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и
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П
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
у нас сегодня было путешествие по Балтийском, Янтарному Филинская бухта и Светлогорск.
Гидом у нас была Анна. Дали оценку Отлично. Анна
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в прекрасном настроении, что передаётся путешественника. По всей дороге экскурсы в историю тех мест где мы были.
Аккуратно вождение автомобиля, так что не заметили как прошёл замечательный день.
Большое спасибо.

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Т
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Совместить экскурсию с фотосессией - отличная идея 👍 Юрий провел нас по красивым местам, где мы за время поездки ни
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разу бы не оказались, и рассказал об истории города, легендах, интересных моментах. Все это позволило проникнуться атмосферой Светлогорска, ну а фотографии сохранили для нас приятные воспоминания. Фотографии получились замечательные)

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Н
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Благодарим Юрия за легкую и интересную прогулку по центру Светлогорска и за очень добрые и светлые фото на память. 1
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час пролетел незаметно! Позировать было не напряжно, Юрий всегда помогал, подсказывал как и куда лучше встать, что делать, куда посмотреть. Прогулка сопровождалась ненавязчивой беседой о Светлогорске, Калининграде и вообще, о жизни. Было очень легко, весело и познавательно. Искренне благодарим и рекомендуем Юрия всем любителям пеших фото-прогулок.

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Маргарита
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Прекрасная прогулка!!! Юрий - лучший! Если нужен профессионал, то к ним, к Юрию и к Юлии! Удивительные! Великолепные! Спасибо за время, проведенное вместе.
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Анна
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Очень хорошая, легкая прогулка - для первого знакомства со Светлогорском + профессиональные фото. Я обычно плохо получаюсь на фото, Юлия
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профессионально подсказывала мне как встать, как сесть, как смотреть, при этом пыталась расслабить меня, чтобы фото были естстественными.
Я очень рада и довольна - вот буквально вчера получила от Юлии обработанные фото.

Очень хорошая, легкая прогулка - для первого знакомства со Светлогорском + профессиональные фото. Я обычно плохо
Очень хорошая, легкая прогулка - для первого знакомства со Светлогорском + профессиональные фото. Я обычно плохо
Очень хорошая, легкая прогулка - для первого знакомства со Светлогорском + профессиональные фото. Я обычно плохо
Очень хорошая, легкая прогулка - для первого знакомства со Светлогорском + профессиональные фото. Я обычно плохо+5
Очень хорошая, легкая прогулка - для первого знакомства со Светлогорском + профессиональные фото. Я обычно плохо
Очень хорошая, легкая прогулка - для первого знакомства со Светлогорском + профессиональные фото. Я обычно плохо
Очень хорошая, легкая прогулка - для первого знакомства со Светлогорском + профессиональные фото. Я обычно плохо
Очень хорошая, легкая прогулка - для первого знакомства со Светлогорском + профессиональные фото. Я обычно плохо
Очень хорошая, легкая прогулка - для первого знакомства со Светлогорском + профессиональные фото. Я обычно плохо
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О
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Легко и непринужденно прогулялись по улочкам приветливого Светлогорска вместе с Юлией! Прогулка сопровождалась интересными рассказами об истории городка и фотосессией
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в его лучших локациях! Фотографии получились чудесные и будут ещё долго радовать нас теплыми воспоминаниями об одном летнем дне в Светлогорске❤️ Однозначно рекомендую!

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Гузель
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Замечательная экскурсия по Светлогорску с Юрием. Помимо экскурсии ещё было чудесная фотосъемка.
Юрий оказался очень опытным фотографом и знал, как поймать
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лучшие моменты. Он помогал позировать и давал советы.
Экскурсия проходила по живописным локациям - каждое место было выбрано с умом, интересно было и 8-ми летнему ребёнку.
Благодаря профессиональному оборудованию фотографа, мы получили качественные снимки, которые запечатлели атмосферу путешествия. Также Юрий поделился интересными историями о местах, которые мы посещали, что сделало экскурсию более увлекательной.

Замечательная экскурсия по Светлогорску с Юрием. Помимо экскурсии ещё было чудесная фотосъемка.
Замечательная экскурсия по Светлогорску с Юрием. Помимо экскурсии ещё было чудесная фотосъемка.
Замечательная экскурсия по Светлогорску с Юрием. Помимо экскурсии ещё было чудесная фотосъемка.
Замечательная экскурсия по Светлогорску с Юрием. Помимо экскурсии ещё было чудесная фотосъемка.+1
Замечательная экскурсия по Светлогорску с Юрием. Помимо экскурсии ещё было чудесная фотосъемка.
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А
Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Очень необычная фотосессия - в формате лёгкой прогулки, без нудного позирования, с небольшим историческим экскурсом, а на выходе - невероятные фотографии, в которых поймана сама жизнь, эмоции и впечатления! Это и есть настоящее мастерство и искусство!
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Всего 14 отзывов в Светлогорске в категории "Для иностранцев"

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Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Огни Раушена: фотоприключение в Светлогорске;
  2. Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск;
  3. Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска.
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса;
  2. Набережная;
  3. Танцующий лес;
  4. Водонапорная башня Раушена;
  5. Замок Шаакен;
  6. Охотничий домик;
  7. Озеро Тихое;
  8. Водонапорная башня;
  9. Крепость Пиллау;
  10. Солнечные часы «Зодиак».
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в августе 2026
Сейчас в Светлогорске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 6990 до 19 720. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2026 год для иностранцев, 14 ⭐ отзывов, цены от 6990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь