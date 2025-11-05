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Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборОгни Раушена: фотоприключение в Светлогорске
Совместить прогулку со съёмкой и получить профессиональные кадры
Начало: У водонапорной башни
Завтра в 09:00
5 авг в 13:00
от 6990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Сравнить 3 приморских города, отдохнуть на побережье и послушать нескучные истории края
Завтра в 08:30
5 авг в 08:30
от 19 720 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса и 2 курорта Балтики за 1 день - из Светлогорска
Посетить Янтарный и Зеленоградск, пройти по эко-тропам национального парка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 100 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 5 ноя 2025
Прекрасные эмоции, шикарные локации и очень приятный в общении фотограф Юрий, а также профессионал своего дела. Я в остроге! Ожидаю фотографии 😊
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И
Получили огромное удовольствие от экскурсии. Маршрут был хорошо продуман, времени хватило и на осмотр достопримечательностей, и на фотографии. Все прошло легко и комфортно. Благодарим за отличную организацию!
+4
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П
у нас сегодня было путешествие по Балтийском, Янтарному Филинская бухта и Светлогорск.
Гидом у нас была Анна. Дали оценку Отлично. Анна
Гидом у нас была Анна. Дали оценку Отлично. Анна
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Т
Совместить экскурсию с фотосессией - отличная идея 👍 Юрий провел нас по красивым местам, где мы за время поездки ни
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Н
Благодарим Юрия за легкую и интересную прогулку по центру Светлогорска и за очень добрые и светлые фото на память. 1
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Прекрасная прогулка!!! Юрий - лучший! Если нужен профессионал, то к ним, к Юрию и к Юлии! Удивительные! Великолепные! Спасибо за время, проведенное вместе.
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Очень хорошая, легкая прогулка - для первого знакомства со Светлогорском + профессиональные фото. Я обычно плохо получаюсь на фото, Юлия
+5
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О
Легко и непринужденно прогулялись по улочкам приветливого Светлогорска вместе с Юлией! Прогулка сопровождалась интересными рассказами об истории городка и фотосессией
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Замечательная экскурсия по Светлогорску с Юрием. Помимо экскурсии ещё было чудесная фотосъемка.
Юрий оказался очень опытным фотографом и знал, как поймать
Юрий оказался очень опытным фотографом и знал, как поймать
+1
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А
Очень необычная фотосессия - в формате лёгкой прогулки, без нудного позирования, с небольшим историческим экскурсом, а на выходе - невероятные фотографии, в которых поймана сама жизнь, эмоции и впечатления! Это и есть настоящее мастерство и искусство!
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Всего 14 отзывов в Светлогорске в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Для иностранцев»
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Сейчас в Светлогорске в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 6990 до 19 720. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2026 год для иностранцев, 14 ⭐ отзывов, цены от 6990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь