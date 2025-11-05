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час пролетел незаметно! Позировать было не напряжно, Юрий всегда помогал, подсказывал как и куда лучше встать, что делать, куда посмотреть. Прогулка сопровождалась ненавязчивой беседой о Светлогорске, Калининграде и вообще, о жизни. Было очень легко, весело и познавательно. Искренне благодарим и рекомендуем Юрия всем любителям пеших фото-прогулок.