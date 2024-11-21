В поездке к главной достопримечательности региона вас ждут рассказы о местных легендах и невероятной природе. Мы увидим изогнувшиеся в причудливом танце сосны, с высоты Эфа полюбуемся песчаными дюнами и поищем янтарь у моря. А завершением станет уникальная батарея, с секретами которой я вас познакомлю.

Описание экскурсии

Пески, сосны и море

Я отвезу вас к популярным локациям Куршской косы и покажу заповедные места, о которых знают только краеведы. По пути поделюсь мифами и легендами, которыми обросла Коса за многие годы. Также вы узнаете об особенностях местного ландшафта, раскроете многообразие флоры и фауны, поймете, в чем уникальность этого национального парка и как он получил свой статус.

В программе:

Местная аномалия — загадочный Танцующий лес. Древо жизни, дерево-кольцо, дерево Лира и «семейная пара» — вы увидите сосны, которым дали имена, и узнаете их историю.

Высота Эфа: перед вами откроется потрясающий вид на величественные дюны, а я расскажу о том, как от песчаных бурь страдали деревни и как теперь закрепляют пески.

Дикий пляж Куршской косы и уникальная авандюна: мы будем искать янтарь и наслаждаться свежим ветром и шумом моря.

Береговая батарея «Рауль», последнее из таких фортификационных сооружений, возведенных в мирное время — накануне Второй мировой. Мы посетим артиллерийскую точку, увидим часть бетонной дороги и каземат с двумя входами, вспоминая о событиях, которые последовали после строительства батареи.

Организационные детали

Поездка пройдёт на автомобиле Skoda Rapid 2022 или Volkswagen Caravelle 2021

Отдельно оплачивается экосбор при въезде в национальный парк (450 рублей за машину и 300 рублей за человека)

Выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде

Пожалуйста, предупредите, если вы будете с детьми — в этом случае мы установим автокресло

При желании экскурсию можно продлить, дополнительное время — 1800 руб. /час.

Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 7) на минивэне Toyota Camry 1997, за каждого дополнительного участника + 2900 руб.

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.