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Привет из курорта Раушен

Марина Г.
Марина Г. – Гид из Светлогорска
Привет из курорта Раушен
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Привет из курорта Раушен
Привет из курорта Раушен

Что вы увидите

  • Мельничный пруд
  • Охотничий домик
  • вилла архитектора Геринга
  • Лютеранская кирха
  • знаменитая водолечебница
  • курхаус "Корвет"
  • памятный знак Томасу Манну
  • редкие виды растений и деревьев.
Данная авторская экскурсия ⛳ вдохновлена романом немецкого писателя Йоханеса Рихарда цур Мегеде «Огонь Брюстерорта», действие которого как раз и происходит в маленьком приморском городке Восточной Пруссии. Мы перенесемся в конец XIX - начало XX веков: именно в 1840-м году Раушен стал курортом национального значения после посещения его прусским королем Фридрихом Четвертым. В отличие от традиционных маршрутов по Балтийскому побережью, экскурсия пройдет по сохранившимся архитектурным достопримечательностям, утопающим в глянце современных новостроек.
Мы встретим на пути Охотничий домик, виллу архитектора Геринга, Лютеранскую кирху, знаменитую водолечебницу, курхаус "Корвет" и необычные для иной местности архитектурные конструкции "фахверк". Цель такого путешествия - не только фактологическая, но и показать путешественникам, что тот огромный пласт исторического наследия, доставшийся нам от народа, живущего здесь до нас, имеет право быть не только немым свидетелем эпохи, но также воспитывать духовное и прекрасное в восприятии нынешего времени.
Что входит
  • Услуги гида
  • помощь в фотографировании туристов
Что не входит
  • Дополнительные расходы во время экскурсии не предусмотрены.
Начало
🚩 Калининградский проспект, 35, Светлогорск
Место завершения
🏁 Ул. Приморская, 14, Светлогорск
Привет из курорта Раушен
Привет из курорта Раушен
Привет из курорта Раушен

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Г.
Марина Г.
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