Данная авторская экскурсия ⛳ вдохновлена романом немецкого писателя Йоханеса Рихарда цур Мегеде «Огонь Брюстерорта», действие которого как раз и происходит в маленьком приморском городке Восточной Пруссии. Мы перенесемся в конец XIX - начало XX веков: именно в 1840-м году Раушен стал курортом национального значения после посещения его прусским королем Фридрихом Четвертым. В отличие от традиционных маршрутов по Балтийскому побережью, экскурсия пройдет по сохранившимся архитектурным достопримечательностям, утопающим в глянце современных новостроек.

Мы встретим на пути Охотничий домик, виллу архитектора Геринга, Лютеранскую кирху, знаменитую водолечебницу, курхаус "Корвет" и необычные для иной местности архитектурные конструкции "фахверк". Цель такого путешествия - не только фактологическая, но и показать путешественникам, что тот огромный пласт исторического наследия, доставшийся нам от народа, живущего здесь до нас, имеет право быть не только немым свидетелем эпохи, но также воспитывать духовное и прекрасное в восприятии нынешего времени.