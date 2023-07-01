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Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску

Сказочный Светлогорск: индивидуальная пешеходная экскурсия с гидом
Вы на отдыхе с детьми и не знаете, как познакомить их с историей города? У меня для вас есть специальная экскурсия — Светлогорск через призму сказок. Эта прогулка будет интересна
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не только взрослым, но и детям.

Со мной вы прогуляетесь по центральным улочкам, увидите все главные достопримечательности и узнаете как на берегу Балтийского моря появился курорт. Экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек.

5
30 отзывов
Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску
Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску
Сказки Светлогорья: пешеходная экскурсия по Светлогорску

Описание экскурсии

Мы отправимся в интересное, познавательное и завораживающее путешествие по городу-саду, городу-сказке с живописного берега о. Тихого до золотого берега Балтики. Прогулка по Светлогорску с волшебной архитектурой напоминает посещение ботанического сада. Здесь растет более 1200 видов растений. Это уникальное сочетание природных сокровищ еще в 19 в. оценили по достоинству власти В. Пруссии, дав Раушену статус морского климатического курорта. По легенде так назвали городок из-за шума морских волн.

Ежедневно с 10:00, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Панорама Мельничного пруда
  • Дом сказочника с персонажами произведений Э.Т.А. Гофмана
  • Макет средгевекового Кенигсберга
  • Шедевры архитектуры и скульптуры 19-21 вв
  • Коты разных видов и форм
  • Органный зал (бывшая католическая капелла)
  • Водонапорная башня Раушена
  • Театр эстрады Янтарь-Холл
  • Раушен-хофф
  • Солнечные часы Светлогорска
  • Променад Светлогорска
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билет на фуникулёр
  • Входной билет в парк Янтарного периода (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск, Калининградский проспект, 37
Завершение: Улица Динамо, смотровая площадка Центрального спуска
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
2
1
Е
Огромное спасибо экскурсоводу Павлу за возможность поближе познакомиться со Светлогорском! Очень интересно, познавательно и увлекательно! Запомнились истории про сказочника Гофмана, теперь хочется поближе познакомиться с его творчеством. Занимательна история возникновения названия Раушен (Светлогорск). Впечатлили архитектурные сведения про сохранившиеся немецкие строения. Очень много классных историй, связанных с памятниками, в т. ч. современными.
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B
Павел великолепный экскурсовод!!! Подстраивается под любые желания и вопросы клиента, при этом не теряется нить информации. Наша экскурсия растянулась на 5 часов, за это время мы не только загружались историей, но и выпили чудесный глинтвейн и перекусили. Павел посоветовал и ресторанчики и магазинчик со вкусной рыбкой. Рекомендую!!!
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B
Павел великолепный экскурсовод!!! Подстраивается под любые желания и вопросы клиента, при этом не теряется нить информации. Наша экскурсия растянулась на 5 часов, за это время мы не только загружались историей, но и выпили чудесный глинтвейн и перекусили. Павел посоветовал и ресторанчики и магазинчик со вкусной рыбкой. Рекомендую!!!
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k
Павел Войтехович - замечательный гид, очень эрудированный и увлеченный человек. Рекомендовал бы его всем своим знакомым как гида по Калининграду и окрестностям.
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A
Павел Войтехович - замечательный гид, очень эрудированный и увлеченный человек. Рекомендовал бы его всем своим знакомым как гида по Калининграду и окрестностям.
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М
Одна из лучших экскурсий, что у нас была. Очень интересно, познавательно. Обошли все достопримечательности, покормили котиков. Дети остались в восторге
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