Мы отправимся в интересное, познавательное и завораживающее путешествие по городу-саду, городу-сказке с живописного берега о. Тихого до золотого берега Балтики. Прогулка по Светлогорску с волшебной архитектурой напоминает посещение ботанического сада. Здесь растет более 1200 видов растений. Это уникальное сочетание природных сокровищ еще в 19 в. оценили по достоинству власти В. Пруссии, дав Раушену статус морского климатического курорта. По легенде так назвали городок из-за шума морских волн.