Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ. Пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей, юношества и взрослых

Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ

5
2 отзыва
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ.

Пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей, юношества и взрослых
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ. Пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей, юношества и взрослых
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ. Пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей, юношества и взрослых
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ. Пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей, юношества и взрослых
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ. Пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей, юношества и взрослых
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ. Пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей, юношества и взрослых
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ. Пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей, юношества и взрослых
Сказки СВЕТЛОГОРЬЯ. Пешеходная экскурсия по Светлогорску для детей, юношества и взрослых

Что вы увидите 🤩

  • Сад с героями сказок Гофмана
  • Шедевры архитектуры и скульптуры XIX-XX вв.
  • Органный зал (бывшая католическая капелла)
  • Водонапорная башня Раушена
  • Театр эстрады Янтарь-Холл
  • Раушен-хофф
  • Променад Светлогорска
Мы отправимся в интересное, познавательное и завораживающее путешествие по городу-саду, городу-сказке с живописного берега о. Тихого до золотого берега Балтики. Прогулка по Светлогорску с волшебной архитектурой напоминает посещение ботанического сада. Здесь растет более 1200 видов растений. Это уникальное сочетание природных сокровищ еще в 19 в. оценили по достоинству власти В. Пруссии, дав Раушену статус морского климатического курорта. По легенде так назвали городок из-за шума морских волн.
🚩 Начало: Светлогорск, Калининградский пр. , 37, дом с башней
🏁 Место завершения: ул. Динамо, смотровая площадка Центрального спуска
 Что входит
  • Услуги гида
 Что не входит
  • Билет на фуникулёр
  • входной билет в Парк Янтарного периода (по желанию)
Время проведения: Ежедневно с 10:30
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Павел В.
Павел В.
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