Мы отправимся в интересное, познавательное и завораживающее путешествие по городу-саду, городу-сказке с живописного берега о. Тихого до золотого берега Балтики. Прогулка по Светлогорску с волшебной архитектурой напоминает посещение ботанического сада. Здесь растет более 1200 видов растений. Это уникальное сочетание природных сокровищ еще в 19 в. оценили по достоинству власти В. Пруссии, дав Раушену статус морского климатического курорта. По легенде так назвали городок из-за шума морских волн.
🚩 Начало: Светлогорск, Калининградский пр. , 37, дом с башней
🏁 Место завершения: ул. Динамо, смотровая площадка Центрального спуска
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билет на фуникулёр
входной билет в Парк Янтарного периода (по желанию)
Время проведения: Ежедневно с 10:30
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.