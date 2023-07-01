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Е Елена Огромное спасибо экскурсоводу Павлу за возможность поближе познакомиться со Светлогорском! Очень интересно, познавательно и увлекательно! Запомнились истории про сказочника Гофмана, теперь хочется поближе познакомиться с его творчеством. Занимательна история возникновения названия Раушен (Светлогорск). Впечатлили архитектурные сведения про сохранившиеся немецкие строения. Очень много классных историй, связанных с памятниками, в т. ч. современными. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

B Balashova Павел великолепный экскурсовод!!! Подстраивается под любые желания и вопросы клиента, при этом не теряется нить информации. Наша экскурсия растянулась на 5 часов, за это время мы не только загружались историей, но и выпили чудесный глинтвейн и перекусили. Павел посоветовал и ресторанчики и магазинчик со вкусной рыбкой. Рекомендую!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

B Balashova Павел великолепный экскурсовод!!! Подстраивается под любые желания и вопросы клиента, при этом не теряется нить информации. Наша экскурсия растянулась на 5 часов, за это время мы не только загружались историей, но и выпили чудесный глинтвейн и перекусили. Павел посоветовал и ресторанчики и магазинчик со вкусной рыбкой. Рекомендую!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

k kav Павел Войтехович - замечательный гид, очень эрудированный и увлеченный человек. Рекомендовал бы его всем своим знакомым как гида по Калининграду и окрестностям. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Alexander Павел Войтехович - замечательный гид, очень эрудированный и увлеченный человек. Рекомендовал бы его всем своим знакомым как гида по Калининграду и окрестностям. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет