2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
16 фев в 11:00
6600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Светлогорск
Исследуйте Светлогорск, единственный «медленный город» России! Узнайте о его истории, архитектуре и местных легендах за 2 часа
Начало: У озера Тихое
15 фев в 09:00
16 фев в 09:00
58005220₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Светлогорск - город-сказка
Поздороваться с морем и услышать о тайнах курортных вилл и их владельцев
Начало: Напротив вокзала Светлогорск-2
Расписание: в субботу в 10:00
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
2000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 января 2025Очень душевная и содержательная экскурсия. Не первый раз в Светлогорске, но узнала много новых атмосферных фактов в истории города. Очень
- ЕЕлена7 января 2025Нам очень понравилась экскурсия. Много интересного: неожиданные локации, местные изюминки, исторические личности, современные проекты - в этой жускурсии все есть. Постепенно раскрывается превращение старинного местечка в Светлогорск нашего времени. Анна - экскурсовод, который делится самым любимым! Очень приятно её слушать))))
- ЕЕкатерина4 января 2025Анна прекрасный экскурсовод! Экскурсия пролетала незаметно даже несмотря на переменчивость погоды. Спасибо! 🙏🏻
- ИИнна15 декабря 2024Очень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разные интересные места, посмотрели на
- ССинюшин31 октября 2024Спасибо за экскурсию, всё было познавательно и легко! До новых встреч!
- ССветлана22 сентября 2024Спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию и знакомство с историей и архитектурой Светлогорска! Мы не заметили, как пролетели эти
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Скульптура «Улитка»»
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