Скульптура «Улитка» – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Скульптура «Улитка»» в Светлогорске, цены от 2000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
Светлогорск - город в лесу или лес в городе? Узнайте на экскурсии, где вы увидите старинные виллы, скульптуры и уникальные мозаики. Насладитесь морским бризом
Начало: У озера Тихое
Завтра в 11:00
16 фев в 11:00
6600 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Светлогорск
Пешая
скидка
10%
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Светлогорск
Исследуйте Светлогорск, единственный «медленный город» России! Узнайте о его истории, архитектуре и местных легендах за 2 часа
Начало: У озера Тихое
15 фев в 09:00
16 фев в 09:00
58005220 за всё до 8 чел.
Светлогорск - город-сказка
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Светлогорск - город-сказка
Поздороваться с морем и услышать о тайнах курортных вилл и их владельцев
Начало: Напротив вокзала Светлогорск-2
Расписание: в субботу в 10:00
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
2000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    7 января 2025
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Очень душевная и содержательная экскурсия. Не первый раз в Светлогорске, но узнала много новых атмосферных фактов в истории города. Очень
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    понравились экскурсия и талант рассказчика, достойны наивысшей оценки! Экскурсия не затянута, прошла на одном дыхании! Ирина, спасибо за вашу преданность профессии и до новых встреч! ❤️

  • Е
    Елена
    7 января 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Нам очень понравилась экскурсия. Много интересного: неожиданные локации, местные изюминки, исторические личности, современные проекты - в этой жускурсии все есть. Постепенно раскрывается превращение старинного местечка в Светлогорск нашего времени. Анна - экскурсовод, который делится самым любимым! Очень приятно её слушать))))
  • Е
    Екатерина
    4 января 2025
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Анна прекрасный экскурсовод! Экскурсия пролетала незаметно даже несмотря на переменчивость погоды. Спасибо! 🙏🏻
    Анна прекрасный экскурсовод! Экскурсия пролетала незаметно даже несмотря на переменчивость погоды. Спасибо! 🙏🏻Анна прекрасный экскурсовод! Экскурсия пролетала незаметно даже несмотря на переменчивость погоды. Спасибо! 🙏🏻Анна прекрасный экскурсовод! Экскурсия пролетала незаметно даже несмотря на переменчивость погоды. Спасибо! 🙏🏻
  • И
    Инна
    15 декабря 2024
    Светлогорск: сладкая жизнь на берегу моря
    Очень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разные интересные места, посмотрели на
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    Раушен как-то изнутри, не совсем как туристы. У мужа в день экскурсии был день рождения и Анна, узнав об этом, приготовила ему душевный подарок. Очень приятно и вкусно, спасибо огромное 😍

    Очень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разныеОчень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разныеОчень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разныеОчень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разныеОчень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разныеОчень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разныеОчень позитивная, красивая и яркая Анна, мы чудесно погуляли с ней по городу, заглянули в разные
  • С
    Синюшин
    31 октября 2024
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Спасибо за экскурсию, всё было познавательно и легко! До новых встреч!
  • С
    Светлана
    22 сентября 2024
    Добро пожаловать в Светлогорск
    Спасибо нашему гиду Ирине за прекрасную экскурсию и знакомство с историей и архитектурой Светлогорска! Мы не заметили, как пролетели эти
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    два часа. Ирина прекрасный рассказчик, влюблена в свой город, и передала эту любовь и нам. В восторге даже дети подростки, а их непросто увлечь). Дружелюбная атмосфера, красивая речь и глубокие знания экскурсовода-и город открылся нам во всей красе! Обязательно вернемся еще раз, и будем рекомендовать друзьям! Мы влюбились в Светлогорск! Ирина, спасибо Вам за этот волшебный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Скульптура «Улитка»»

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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в феврале 2025
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