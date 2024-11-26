Куршская коса — место невероятной красоты. Я покажу вам все её визитные карточки: Танцующий лес, дюну Эфа, приморские посёлки, озёра Чайка и Лебедь. Расскажу, как образовалась Куршская коса и каковы её природные особенности. Детали сможете разглядеть благодаря биноклю — он у гида всегда с собой

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Озеро Лебедь. Мы посетим смотровую площадку с завораживающими панорамами. На западе вы увидите широкую морскую гладь, на востоке — озеро Лебедь, луга и Куршский залив.

Дюна Эфа. С её обзорных площадок вы полюбуетесь морем, лесом, заливом и уютными приморскими домиками. Я расскажу о деятельности кёнигсбергского инспектора, в честь которого названа дюна.

Танцующий лес. Вы погуляете по участку соснового леса, посаженному в начале 60-х годов прошлого века на дюне Круглая. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют здесь закрученную форму. Это очень необычное зрелище!

Посёлки Рыбачий и Морское. В Рыбачем вы увидите кирху Росситтен 19 века и старинный пирс с видом на дюну Эфа. А в Морском — засыпанные песками строения.

Высота Мюллера. Это самая высокая точка дюны Болотная, посвящённая местному лесничему. Вам откроются виды Балтийского моря и Куршского залива, озера Чайка и расположенного на нём посёлка Рыбачий.

Организационные детали