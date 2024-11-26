Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Куршская коса — место невероятной красоты.
Я покажу вам все её визитные карточки: Танцующий лес, дюну Эфа, приморские посёлки, озёра Чайка и Лебедь. Расскажу, как образовалась Куршская коса и каковы её природные особенности. Детали сможете разглядеть благодаря биноклю — он у гида всегда с собой
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30
Описание экскурсии
Озеро Лебедь. Мы посетим смотровую площадку с завораживающими панорамами. На западе вы увидите широкую морскую гладь, на востоке — озеро Лебедь, луга и Куршский залив.
Дюна Эфа. С её обзорных площадок вы полюбуетесь морем, лесом, заливом и уютными приморскими домиками. Я расскажу о деятельности кёнигсбергского инспектора, в честь которого названа дюна.
Танцующий лес. Вы погуляете по участку соснового леса, посаженному в начале 60-х годов прошлого века на дюне Круглая. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют здесь закрученную форму. Это очень необычное зрелище!
Посёлки Рыбачий и Морское. В Рыбачем вы увидите кирху Росситтен 19 века и старинный пирс с видом на дюну Эфа. А в Морском — засыпанные песками строения.
Высота Мюллера. Это самая высокая точка дюны Болотная, посвящённая местному лесничему. Вам откроются виды Балтийского моря и Куршского залива, озера Чайка и расположенного на нём посёлка Рыбачий.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на автомобилях Hyundai Verna или Skoda Rapid. Они с комфортом вмещают до 3 взрослых + 1 ребёнка
Экскурсию для 4 взрослых без изменения стоимости экскурсии нужно предварительно согласовать с гидом
Дополнительные расходы: экосбор при въезде в национальный парк — 450 ₽ за автомобиль с водителем, 300 ₽ за каждого пассажира
Возможна фотосъёмка по предварительному согласованию — 1000 ₽. Фотографии будут сделаны на зеркальную фотокамеру. После вы получите их на электронную почту в двух форматах
Маршрут можно дополнить: — Зеленоградск + 1,5 часа и +1500 ₽ — Замок Шаакен и сыроварня Шаакен + 1,5 часа и + 1500 ₽. Экскурсия в замке стоит 350 ₽ за взрослого, 280 ₽ для детей 7-14 лет, бесплатно для детей до 7 лет. Также есть помещения, где проводятся дегустации сыра и шоколада с вином или водой для желающих. Возможно проведение экскурсии сотрудником сыроварни по предварительной записи. Стоимость с дегустацией — 350 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владлен — ваша команда гидов в Светлогорске
Провели экскурсии для 549 туристов
Добрый день, друзья! Меня зовут Владлен. Я дипломированный гид-экскурсовод. Я родился и вырос в Калининграде. Когда мне было пять лет, я уже осваивал руины Кафедрального собора. Окончил школу в Балтийске. читать дальше
Потом учился и закончил Калининградское высшее военно-морское училище. Мой первый опыт работы с путешественниками случился в 1991 году. Я занимался приёмом и размещением немецких туристов, бывших жителей Восточной Пруссии. Много путешествую по Калининградской области. Увлекаюсь фотографией. Люблю природу и активный отдых. Занимаюсь скалолазанием и подводной охотой. Приглашаю вас исследовать Калининградскую область вместе с дипломированными гидами -экскурсоводами, моим единомышленниками, влюблёнными в путешествия, Андреем и Надеждой.