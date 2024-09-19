Озеро Лебедь – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Лебедь» в Светлогорске, цены от 10 830 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
На машине
31 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Все краски Куршской косы
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
16 000 за всё до 3 чел.
Топ-места Куршской косы из Светлогорска
На машине
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-места Куршской косы из Светлогорска
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
1 окт в 07:30
2 окт в 07:30
1140010 830 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 сентября 2024
    Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
    Восхитительные места
  • и
    игорь
    28 августа 2024
    Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
    Александр продемонстрировал такие глубокие знания о регионе, что я начал подозревать, что он сам родился где-то среди дюн и сосен,
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    хотя что-то мне подсказывало что это не так. Теперь я знаю, что Куршская коса — это не только песок и деревья, но и целый мир рыцарей, орнитологов, рыбаков и туристов! Мы смогли насладиться потрясающими видами, прогуляться по живописным тропам, потанцевать с деревьями и сделать множество красивых фотографий. Даже мои ноги, которые обычно жалуются на любую прогулку, остались довольны! Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие Александра, который всегда был готов ответить на любые вопросы и сделать наше путешествие максимально комфортным. Он даже умудрился найти общий язык с орнитологами, чтобы они наловили для нас птиц и моя супруга вех их окольцевали! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Куршской косе и провести время с пользой. И помните: если вы увидите человека, который знает о косе всё, это, скорее всего Александр!

  • о
    оксана
    14 августа 2024
    Все краски Куршской косы
    Отличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортно, а так же дополнительные изюминки:)), большое спасибо!
    Отличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортноОтличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортноОтличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортноОтличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортноОтличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортноОтличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортно
  • К
    Константин
    5 июля 2024
    Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
    Приятная поездка, посетили почти всё что могли. На Зеленоградск нужен отдельный день всё же, в рамках экскурсии хочется продолжить гулять, но надо ехать. Ну и на Лебедь не успели. В остальном всё хорошо.
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Все краски Куршской косы
    Добрый день! Были первый раз, поэтому хотелось как можно больше узнать и посмотреть. Спасибо Евгению, он удачно выстроил маршрут, чтобы не пересекаться с большими группами. Экскурсия была очень интересная и насыщенная, несмотря на дождь))
  • И
    Игорь
    5 июля 2023
    Все краски Куршской косы
    Отличная экскурсия.
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Озеро Лебедь»

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  8. Высота Мюллера
  9. Крепость Пиллау
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Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Озеро Лебедь" можно забронировать 3 экскурсии от 10 830 до 16 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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