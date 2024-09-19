7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПутешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
27 сен в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Топ-места Куршской косы из Светлогорска
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
1 окт в 07:30
2 окт в 07:30
1140010 830₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 сентября 2024Восхитительные места
- иигорь28 августа 2024Александр продемонстрировал такие глубокие знания о регионе, что я начал подозревать, что он сам родился где-то среди дюн и сосен,
- ооксана14 августа 2024Отличное путешествие:), очень насыщенная программа, возможно корректировать под желания заказчика, нам было максимально удобно и комфортно, а так же дополнительные изюминки:)), большое спасибо!
- ККонстантин5 июля 2024Приятная поездка, посетили почти всё что могли. На Зеленоградск нужен отдельный день всё же, в рамках экскурсии хочется продолжить гулять, но надо ехать. Ну и на Лебедь не успели. В остальном всё хорошо.
- ННаталья26 апреля 2024Добрый день! Были первый раз, поэтому хотелось как можно больше узнать и посмотреть. Спасибо Евгению, он удачно выстроил маршрут, чтобы не пересекаться с большими группами. Экскурсия была очень интересная и насыщенная, несмотря на дождь))
- ИИгорь5 июля 2023Отличная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Озеро Лебедь»
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