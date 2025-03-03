Волшебство южных окраин: Правдинск и Железнодорожный

Посетите два уникальных города с богатой историей и архитектурой. Прогулка по старинным улицам и посещение кафе-музея патефонов ждут вас
Автобусная экскурсия по Правдинску и Железнодорожному предлагает уникальную возможность увидеть средневековую архитектуру и окунуться в атмосферу прошлого.

В Правдинске вы сможете подняться на смотровую площадку Храма Святого Великомученика Георгия Победоносца и насладиться видом на город.

В Железнодорожном посетите Замковую мельницу и Орденский замок, а также кафе-музей патефонов, где вам расскажут о музыкальных устройствах и их создателях
4.9
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в средневековую архитектуру
  • ☕ Посещение уникального кафе-музея
  • 🎵 Демонстрация музыкальных устройств
  • 🚌 Комфортное путешествие на автобусе
  • 🌆 Панорамные виды на город
Волшебство южных окраин: Правдинск и Железнодорожный
Волшебство южных окраин: Правдинск и Железнодорожный
Волшебство южных окраин: Правдинск и Железнодорожный
Ближайшие даты:
22
мар29
мар5
апр12
апр19
апр26
апр3
мая
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца
  • Замковая мельница
  • Орденский замок
  • Кирха Гердауэна
  • Кафе-музей патефонов

Описание экскурсии

Путешествие в старинные прусские города

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам, где вы сможете насладиться атмосферой старины и увидеть, как время останавливается в маленьких городах. Мы посетим два замечательных места: Правдинск (Friedland) и Железнодорожный (Gerdauen).

Правдинск

Правдинск, расположенный на живописном берегу реки Лава и всего в 53 километрах от областного центра, порадует вас своей историей. Здесь вы сможете увидеть отдельные фрагменты и дома, которые сохранили свой облик на протяжении веков. Одной из главных достопримечательностей станет Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца (кирха Св. Георгия), расположенный на берегу Мельничного пруда.

Не упустите возможность подняться на смотровую площадку, откуда открывается великолепная панорама города. Это будет незабываемый момент, когда вы сможете насладиться красотой окружающих пейзажей.

Железнодорожный

В посёлке Железнодорожный вас ждет прогулка по средневековому городу с его уникальной архитектурой. Здесь вы сможете увидеть:

  • Замковую мельницу 1909 года;
  • Орденский замок XIV века;
  • Кирху Гердауэна;
  • Аутентичное кафе «Патефон», где можно отведать ароматный кофе.

В кафе вас ждет интересная экскурсия, посвященная создателям музыкальных устройств и их производителям. Вы сможете услышать демонстрацию звучания отдельных музыкальных аппаратов (за дополнительную плату).

Заключение

Это путешествие станет не только познавательным, но и вдохновляющим. Вы сможете погрузиться в атмосферу старины, узнать много нового и просто насладиться красотой прусских городов. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя эти удивительные места!

По субботам в 10:00.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1800 ₽
Пенсионный1700 ₽
Школьный1700 ₽
Детский0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замковая мельница 1909 года
  • Орденский замок
  • Кирха Гердауэна
  • Кафе «Патефон»
  • Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца (кирха Св. Георгия)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Экскурсия в музее Патефонов - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Светлогорск, Отель Универсал ул. Некрасова, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 10:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами вяжется менеджер для уточнении информации бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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3
2
1
К
3 мар 2025
За небольшое время посетили весьма интересные и своеобразные окраины Калининградской обоасти. Съездить туда однозначно стоит. Окунётесь в историю не только по рассказам гида, но и сами увидите. Если у вас есть физическая возможность подняться на высоту, идите обязательно - вид на город на все 360.
Спасибо Универсал тур, всё ОК!
Е
17 фев 2025
Я очень рада, что выбрала эту экскурсию. Благодаря нашему замечательному экскурсоводу мы познакомились с Калининградской глубинкой. Очень хочется вернуться сюда еще в тёплое время года, сравнить. Благодарю турфирму за комфорт в пути и чёткое информирование о всех моментах поездки.
А
4 фев 2025
Спасибо турфирме за приятный отдых и впечатления. Места посетили необычные, запоминающиеся. Поднимался на смотровую площадку кирхи в Правдинске - вид потрясающий!
Н
9 янв 2025
Своё знакомство с Калининградской областью начала с дальних рубежей, так сказать. Огромная благодарность турфирме за комфортный трансфер прямо из Светлогорска через Калининград. И вообще за хорошую организацию самой поездки - своевременное оповещение туристов обо всех нюансах поездки.
Что сказать о городах… Ухоженно, приятно, нет ощущения захолустья какого-то. Очень интересно экскурсовод всё рассказывала. Понравилась поездка.
А
6 янв 2025
За короткое время посетили несколько замечательных мест. Самостоятельная поездка была бы не такой информативной. Рекомендую эту экскурсию. Комфортные автобусы, хороший гид.
Е
29 дек 2024
Благодарю Универсал-тур за эту замечательную экскурсию. Ездили небольшой группой, поэтому везде всё было видно и слышно, с экскурсоводом был прямой контакт. Понравилось в Правдинске, вид с высоты на город отличный. Единственное неприятное впечатление - это промозглая погода.
А
29 дек 2024
С Универсал-тур был уже на многих экскурсиях. Решил побывать в более отдаленных местах Калининградской области. Понравилось. Заслуга в этом не только хорошей организации поездки, но и экскурсовода. Она как ходячая энциклопедия: ответила на достаточно много вопросов от нашей группы.
П
22 дек 2024
Профессионализм гида, программа тура, оформление заказа - ВСЁ на высшем уровне.
Кроме отношения водителя… Если ремни безопасности не затрагиваются, это не вина пассажира. Подойди, проверь, а не воспитывай, не поручай это рядом сидящему пассажиру, который по состоянию здоровья не мог помочь (человек после инсульта). Водитель Алексей очень высокого мнения о себе, забывая своё истинное предназначение в этом процессе.
С
17 дек 2024
Объемная увлекательная экскурсия. Хорошо, что группа была небольшая. Экскурсовод всем смог уделить время и ответить на вопросы, которых было не мало. Рада, что выбрала эту экскурсию.
Д
16 дек 2024
Очень понравилась экскурсия! Жаль только, что заключительная её часть уже проходит в потёмках. Наверное, на зимний период надо как-то корректировать время отправки. В остальном, всё отлично. Интересное сопровождение от гида. Многое по пути в окно смотрели и узнавали - буквально в каждом поселке какая-то историческая достопримечательность есть.

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