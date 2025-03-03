В Правдинске вы сможете подняться на смотровую площадку Храма Святого Великомученика Георгия Победоносца и насладиться видом на город.
В Железнодорожном посетите Замковую мельницу и Орденский замок, а также кафе-музей патефонов, где вам расскажут о музыкальных устройствах и их создателях
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую архитектуру
- ☕ Посещение уникального кафе-музея
- 🎵 Демонстрация музыкальных устройств
- 🚌 Комфортное путешествие на автобусе
- 🌆 Панорамные виды на город
Что можно увидеть
- Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца
- Замковая мельница
- Орденский замок
- Кирха Гердауэна
- Кафе-музей патефонов
Описание экскурсии
Путешествие в старинные прусские города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам, где вы сможете насладиться атмосферой старины и увидеть, как время останавливается в маленьких городах. Мы посетим два замечательных места: Правдинск (Friedland) и Железнодорожный (Gerdauen).
Правдинск
Правдинск, расположенный на живописном берегу реки Лава и всего в 53 километрах от областного центра, порадует вас своей историей. Здесь вы сможете увидеть отдельные фрагменты и дома, которые сохранили свой облик на протяжении веков. Одной из главных достопримечательностей станет Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца (кирха Св. Георгия), расположенный на берегу Мельничного пруда.
Не упустите возможность подняться на смотровую площадку, откуда открывается великолепная панорама города. Это будет незабываемый момент, когда вы сможете насладиться красотой окружающих пейзажей.
Железнодорожный
В посёлке Железнодорожный вас ждет прогулка по средневековому городу с его уникальной архитектурой. Здесь вы сможете увидеть:
- Замковую мельницу 1909 года;
- Орденский замок XIV века;
- Кирху Гердауэна;
- Аутентичное кафе «Патефон», где можно отведать ароматный кофе.
В кафе вас ждет интересная экскурсия, посвященная создателям музыкальных устройств и их производителям. Вы сможете услышать демонстрацию звучания отдельных музыкальных аппаратов (за дополнительную плату).
Заключение
Это путешествие станет не только познавательным, но и вдохновляющим. Вы сможете погрузиться в атмосферу старины, узнать много нового и просто насладиться красотой прусских городов. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя эти удивительные места!
По субботам в 10:00.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1800 ₽
|Пенсионный
|1700 ₽
|Школьный
|1700 ₽
|Детский
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замковая мельница 1909 года
- Орденский замок
- Кирха Гердауэна
- Кафе «Патефон»
- Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца (кирха Св. Георгия)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Экскурсия в музее Патефонов - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- После бронирования с вами вяжется менеджер для уточнении информации бронирования
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Отзывы и рейтинг
Спасибо Универсал тур, всё ОК!
Что сказать о городах… Ухоженно, приятно, нет ощущения захолустья какого-то. Очень интересно экскурсовод всё рассказывала. Понравилась поездка.
Кроме отношения водителя… Если ремни безопасности не затрагиваются, это не вина пассажира. Подойди, проверь, а не воспитывай, не поручай это рядом сидящему пассажиру, который по состоянию здоровья не мог помочь (человек после инсульта). Водитель Алексей очень высокого мнения о себе, забывая своё истинное предназначение в этом процессе.