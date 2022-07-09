Полезная информация о Светлогорске
Что нужно знать о Светлогорске: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 62 экскурсии
Местное время в Светлогорске
13:2930
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Светлогорск
|По-английски
|Svetlogorsk
|Население города
|11 000 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
Где находится Светлогорск на карте
Популярные экскурсии в Светлогорске
4.8
50 отзывов
1290
₽
за чел.
Устали от толп туристов
4.8
5 отзывов
1200
₽
за чел.
Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать
5
1 отзыв
1700
₽
за чел.
Вас ждет встреча с удивительным, хрупким миром песчаной косы между Балтийским морем и Куршским заливом
5000
₽
за всё
4.8
8 отзывов
800
₽
за чел.
Бывший Раушен отлично сохранил шарм европейского курорта
5
1 отзыв
7500
₽
за всё
Оказаться в самом западном форпосте России и узнать его секреты
8500
₽
за всё
Мы отправимся с вами в старинный курортный городок
5
1 отзыв
7700
₽
за всё
Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен
8600
₽
за всё
Оценить вкусности пруссов, заглянуть в замки и открыть традиции Балтики
5
3 отзыва
8400
₽
за всё
Маршрут путешествия может корректироваться исходя из Вашего самочувствия
13500
₽
за всё
Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов
13500
₽
за всё
Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края
12537
₽
за всё
Эта экскурсия подойдет даже для тех, кто считает, что уже все знает о наших краях
10400
₽
за всё
Мы встретимся с вами в любой точке Калининграда и начнем наш автомобильно-пешеходный обзор главных
11750
₽
за всё