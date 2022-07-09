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Полезная информация о Светлогорске

Что нужно знать о Светлогорске: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 62 экскурсии
Местное время в Светлогорске
13:2930
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСветлогорск
По-английскиSvetlogorsk
Население города11 000 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Светлогорск на карте

Популярные экскурсии в Светлогорске

Экскурсия из Светлогорска «Куршская коса без толпы»
Экскурсия из Светлогорска «Куршская коса без толпы»
4.8
50 отзывов
1290
за чел.
Устали от толп туристов
Куршская Коса и дюна Эфа из Светлогорска
Куршская Коса и дюна Эфа из Светлогорска
4.8
5 отзывов
1200
за чел.
Хотите побывать на Куршской косе, но не знаете, как это сделать
Национальный парк «Куршская коса»
Национальный парк «Куршская коса»
5
1 отзыв
1700
за чел.
Вас ждет встреча с удивительным, хрупким миром песчаной косы между Балтийским морем и Куршским заливом
Пора влюбиться… в очарование Светлогорска
Пора влюбиться… в очарование Светлогорска
5000
за всё
Светлогорск - русская Европа
Светлогорск - русская Европа
4.8
8 отзывов
800
за чел.
Бывший Раушен отлично сохранил шарм европейского курорта
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
5
1 отзыв
7500
за всё
Оказаться в самом западном форпосте России и узнать его секреты
Королевский курорт и янтарный берег
Королевский курорт и янтарный берег
8500
за всё
Мы отправимся с вами в старинный курортный городок
Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
Путешествие в Шаакен и Нессельбек с посещением сыроварни
5
1 отзыв
7700
за всё
Мы посетим старый замок тевтонского ордена Шаакен
Гастро-исторические приключения под Калининградом
Гастро-исторические приключения под Калининградом
8600
за всё
Оценить вкусности пруссов, заглянуть в замки и открыть традиции Балтики
Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Светлогорска
Куршская коса чарующая. Экскурсия на авто из Светлогорска
5
3 отзыва
8400
за всё
Маршрут путешествия может корректироваться исходя из Вашего самочувствия
Пять городов Калининградской области за один день из Светлогорска
Пять городов Калининградской области за один день из Светлогорска
13500
за всё
Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
13500
за всё
Хотите отдохнуть от городской суеты, побывать в красивейших уголках янтарного края
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
12537
за всё
Эта экскурсия подойдет даже для тех, кто считает, что уже все знает о наших краях
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
10400
за всё
Мы встретимся с вами в любой точке Калининграда и начнем наш автомобильно-пешеходный обзор главных
Огнем и мечем: от рыцарей до современности
Огнем и мечем: от рыцарей до современности
11750
за всё
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