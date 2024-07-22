В путешествии вы побываете на рубеже России — в самой западной точке страны. Узнаете главное об истории бывшего Пиллау. Осмотрите знаковые памятники и увидите военные корабли. А также откроете красоту Балтийской косы, которая удивит не только природой, но и аэродромом «Нойтиф» с гаванью для гидросамолётов. Здесь же вы прикоснётесь к прошлому старинного морского форта.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Балтийску

Вы осмотрите Крепость Пиллау, по образу и подобию которой построили Петропавловскую крепость в Петербурге. А также увидите:

Памятник Петру I

Действующий маяк архитектора Шинкеля, возведённый в 1805 году

Православный Свято-Георгиевский морской собор, располагающийся в бывшем здании лютеранской церкви

Елизаветинский форт на берегу Балтийского моря, представляющий собой величественную конную статую Елизаветы Петровны

Балтийская коса

Через пролив от материковой части располагается Балтийская коса, природа которой не уступает визитной карточке области — косе Куршской. Длина Балтийской — 65 км, ширина — от 300 до 1800 м. Добраться туда можно только на пароме (при благоприятных погодных условиях). Во время переправы вы насладитесь видами Балтийска с воды и увидите корабли, которые охраняют западные рубежи России.

На двухчасовой пешей прогулке вы насладитесь красотой Балтийской косы

Увидите аэродром «Нойтиф» с гаванью для гидросамолётов и сохранившимися ангарами. Гид познакомит вас с историей одной из крупнейших авиабаз Люфтваффе

Также вы осмотрите руины самого западного форта России и услышите о его прошлом

Организационные детали