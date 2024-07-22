В путешествии вы побываете на рубеже России — в самой западной точке страны. Узнаете главное об истории бывшего Пиллау. Осмотрите знаковые памятники и увидите военные корабли.
А также откроете красоту Балтийской косы, которая удивит не только природой, но и аэродромом «Нойтиф» с гаванью для гидросамолётов. Здесь же вы прикоснётесь к прошлому старинного морского форта.
А также откроете красоту Балтийской косы, которая удивит не только природой, но и аэродромом «Нойтиф» с гаванью для гидросамолётов. Здесь же вы прикоснётесь к прошлому старинного морского форта.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Балтийску
Вы осмотрите Крепость Пиллау, по образу и подобию которой построили Петропавловскую крепость в Петербурге. А также увидите:
- Памятник Петру I
- Действующий маяк архитектора Шинкеля, возведённый в 1805 году
- Православный Свято-Георгиевский морской собор, располагающийся в бывшем здании лютеранской церкви
- Елизаветинский форт на берегу Балтийского моря, представляющий собой величественную конную статую Елизаветы Петровны
Балтийская коса
Через пролив от материковой части располагается Балтийская коса, природа которой не уступает визитной карточке области — косе Куршской. Длина Балтийской — 65 км, ширина — от 300 до 1800 м. Добраться туда можно только на пароме (при благоприятных погодных условиях). Во время переправы вы насладитесь видами Балтийска с воды и увидите корабли, которые охраняют западные рубежи России.
- На двухчасовой пешей прогулке вы насладитесь красотой Балтийской косы
- Увидите аэродром «Нойтиф» с гаванью для гидросамолётов и сохранившимися ангарами. Гид познакомит вас с историей одной из крупнейших авиабаз Люфтваффе
- Также вы осмотрите руины самого западного форта России и услышите о его прошлом
Организационные детали
- Участники экскурсии из Светлогорска будут присоединены к группе, выезжающей из Калининграда — автобус проходит город транзитом
- Днём запланирован активный пешеходный маршрут по пересечённой местности (по Балтийской косе) — учитывайте это, пожалуйста, при выборе обуви и одежды
- Купание по программе не предусмотрено
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 400 ₽
|Льготный
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Светлогорске
Провела экскурсии для 309 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.Задать вопрос
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