Мы не просто покатаемся по велодорожке, подышим смесью морского и хвойного воздуха, полюбуемся красивыми видами… Но и раскроем, как отдыхали на курортах в 19 веке, где снимали кино, а где придумали популярную телепередачу. Найдём следы гордых пруссов — коренных жителей края и тевтонских рыцарей. Полюбуемся кирхами и немецкими домиками с черепичными крышами. Устроим пикник на пляже и не только!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Велосипедная экскурсия позволит за несколько часов, не напрягаясь, проехать довольно большое расстояние и посмотреть памятники истории и культуры разных эпох — от современности до ледникового периода.
Наш маршрут
- «Янтарь-холл» — современный концертный зал в Светлогорске, где проходит фестиваль «Голосящий Кивин»
- Водонапорная башня Раушена — шедевр архитектуры периода модерна
- Курганы западных балтов — археологический след бронзового века
- Дом-музей выдающегося скульптора Германа Брахерта и сад скульптур
- Филинская бухта — здесь самый красивый вид на море в Калининградской области
- Кирха в посёлке Приморье — прекрасный образец немецкого историзма
- Аутентичные немецкие домики с черепичными крышами
- Клифы — обрывистые берега, по которым слой за слоем можно проследить историю Земли
Организационные детали
- Дети могут участвовать в сопровождении родителей с 10 лет
- Велосипед можно использовать свой или взять напрокат. О необходимости проката сообщите мне, пожалуйста, заранее, чтобы я забронировала нужное количество велосипедов. Стоимость проката — 500–600 руб. на всё время поездки
- В случае сильного дождя можем отменить или перенести поездку
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Янтарь-холла»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Светлогорске
Я гид с историческим образованием, три года назад переехала в Калининград, влюбилась в город, изучила все его уголки, получила диплом экскурсовода и теперь делюсь этой любовью с вами. В КалининградскойЗадать вопрос
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