Людмила — ваш гид в Светлогорске

читать дальше области история поджидает нас буквально на каждом шагу. Здесь происходили события, которые знакомы вам по урокам истории или по кинофильмам. Здесь, в центре Европы, пересекались люди, события и судьбы разных эпох и государств, и я помогу вам это увидеть.

Я гид с историческим образованием, три года назад переехала в Калининград, влюбилась в город, изучила все его уголки, получила диплом экскурсовода и теперь делюсь этой любовью с вами. В Калининградской