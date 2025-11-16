Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Начало: От Никольской церкви
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4700 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
На катере по Таганрогскому заливу
Соберите друзей для незабываемой прогулки на катере по Таганрогскому заливу. Полюбуйтесь панорамами и искупайтесь в открытом море
Начало: Пушкинская набережная
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 ноября 2025Я ростовчанка и Таганрог мне город не чужой, в материал погружена, поэтому сама бы на эту экскурсию не поехала, захотелось
- ММаксим27 октября 2025Всё было замечательно, катер вполне устроил
- ККсения25 октября 2025Впечатления от прогулок с Андреем самые приятные, для любознательных путешественников однозначно рекомендую!! 👌👌👌А после экскурсии по Богудонии Андрей любезно согласился прогуляться с нами ещё и по старому кладбищу, за что мы невероятно ему признательны🙏🏻🥰
- ААлександр21 октября 2025Сегодня провели замечательные 3 часа с Сергеем, путешествуя по прекрасному старинному Таганрогу. Было необыкновенно интересно, удобно и легко в общении.
- ССергей21 октября 2025Недавно довелось посетить необычный район Таганрога - Богудонию. Пойдя туда самостоятельно, конечно можно отметить всякие интересности. Однако, это будут отдельные
- ИИрина20 октября 2025В октябре 2025 года посетила экскурсию о Богудонии, абсолютно ничего не зная о предмете, и нисколько не пожалела. Андрей оказался
- ИИрина18 октября 2025Очень понравилась прогулка, много интересных фактов. Ребёнок 8 лет с лёгкостью прошёл весь маршрут, очень довольный.
- ЕЕкатерина7 октября 2025Блестящий экскурсовод для подростков!
Хотим поблагодарить гида за прекрасную экскурсию по Богудонии. Специалист, который действительно умеет работать с подростками - удерживал
- AAndrei29 сентября 2025Звоните организаторам, трип просто обкрадывает их на 25%, не за что. Экскурсия отличная, гид красавчик, светлый парень со знанием истории, по желанию, а оно возникло, прокатили с ветерком,))) чуть не обос… … пардон, адреналина получили! Очень понравилось!
- ААнастасия17 сентября 2025Не получилось оставить отзыв по горячим следам, но наверное оно и к лучшему, раз я постоянно возвращалась к этой теме,
- ИИрина13 сентября 2025Таганрог стал ближе, понятнее и заинтриговал ещё больше. Спасибо!
- ССветлана10 сентября 2025Андрея Викторовича нашли случайно, по отзывам на Трипстер, записались на экскурсию, приехали и… ничуть не пожалели, а точнее, остались в
- ССтельмах31 августа 2025Большое спасибо Андрею Викторовичу за проведённую экскурсию. Время пролетело как одно мгновение! Все очень понравилось, нам показали места, в которые
- ССветлана28 августа 2025Спасибо за интересную экскурсию!
Но, помимо знакомства с другими городами, их историей, достопримечательностями, такие экскурсии дают возможность познакомиться с новыми людьми
- ККсения28 августа 2025Спасибо Андрею Викторовичу за интересную и содержательную экскурсию и рассказ про историю города Таганрог, за его индивидуальный драматургический подход к изложению событий, любознательность и харизму! Очень рекомендуем этого специалиста, если вы ориентированы на содержательное знакомство с историей города.
- ВВера24 августа 2025Приехали в Таганрог? Ищете интересную экскурсию? Тогда это только к Андрею!!! Превосходный рассказчик! На одном дыхании пролетело время. Запомнится на всю жизнь)))))
- ЕЕкатерина23 августа 2025Андрей Викторович - прекрасный рассказчик! Мы были на экскурсии компанией из 8 девушек, и абсолютно все остались в восторге. Понравилась
- ЕЕлена10 августа 2025Спасибо, очен хорошая тема для прогулки. Нам очень понравилось, было интересно.
- ДДарья10 августа 2025Выбрала экскурсию с Андрееем Викторовичем, но секунды не пожалела. Очень емкий и интересный рассказ, основанный на исторических фактах. Видно, что
- ММарина9 августа 2025Все прошло отлично. Рекомендую Всем данную экскурсию и гида Андрея
