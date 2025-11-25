Мои заказы

Таруса, которая удивляет - и вдохновляет

Почувствуйте магию Тарусы, где время словно замедляется, а пейзажи вдохновляют. Узнайте тайны города с главным редактором газеты
В Тарусе, словно на полотнах Левитана, время течёт медленно. Главный редактор местной газеты проведёт вас по местам, где творили Цветаева и Паустовский. Вы увидите Соборную площадь, выставочный центр, набережную Оки и древние храмы. Узнаете о сражениях тарусских князей и роли города в истории. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и вдохновение

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные виды и исторические места
  • 📚 Уникальные истории от местного жителя
  • 🖼️ Вдохновение от мест, где творили великие
  • ⛪ Посещение древних храмов и площадей
  • 🚶‍♂️ Прогулка по улочкам с богатой историей
Таруса, которая удивляет - и вдохновляет© Татьяна
Таруса, которая удивляет - и вдохновляет© Татьяна
Таруса, которая удивляет - и вдохновляет© Татьяна

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Выставочный центр
  • Места Цветаевой и Ахмадулиной
  • Набережная Оки
  • Петропавловский собор
  • Воскресенский храм

Описание экскурсии

Почему вам понравится

Я — главный редактор тарусской газеты и знаю каждый уголок этого города. Мои статьи и репортажи не раз вдохновляли гостей и местных жителей, а любовь к Тарусе помогает находить неожиданные истории даже в привычных местах. Буду рада поделиться ими с вами!

Что вас ожидает

Если вы впервые в Тарусе — я покажу главные достопримечательности города и расскажу, как складывался его уникальный облик. А если хотите глубже погрузиться в историю — раскрою детали, о которых не пишут в путеводителях.

Что вы увидите:

  • Соборную площадь — сердце города, заложенное по указу Екатерины II
  • Выставочный центр — здесь собраны лучшие бренды Калужской области: изящная вышивка и знаменитая тарусская глина
  • Места Цветаевой и Ахмадулиной — улочки и скамейки, где рождались стихи
  • Набережную Оки — отсюда открываются панорамы, вдохновлявшие Коровина и Поленова
  • Петропавловский собор — старинный храм с непростой судьбой
  • Воскресенский храм — древнейший в Тарусе, свидетель эпохи первых князей

О чём вы узнаете:

  • Как тарусские князья сражались на Куликовом поле и что делали здесь войска Ивана Грозного
  • Почему Александр I велел гуманно обращаться с французскими пленными
  • Чем пленила Таруса творческую интеллигенцию — Поленова, Коровина, а позже и Паустовского
  • Где зародился Народный театр и какую роль в этом сыграли местные жители
  • Как немцы бежали из Тарусы зимой 1941 года

Организационные детали

  • Гулять лучше в удобной обуви, так как дорога проходит по насыпным или протоптанным дорожкам
  • В тёплое время года можно прокатиться на катере по Оке и посетить усадьбу Поленово, стоимость согласуется индивидуально (услуги катера от 5 000 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Оки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Тарусе
Провела экскурсии для 553 туристов
Я коренная серпуховичка и журналист, пишущий о культуре. Гид-экскурсовод, аккредитованный Министерством культуры Московской области. Создала в Серпухове Музей печати. Много путешествую и знаю, что интересно гостям. Жду вас на своих экскурсиях!

Входит в следующие категории Тарусы

Похожие экскурсии из Тарусы

Старинная, уютная, талантливая Таруса
Пешая
2 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Начало: У Собора Петра и Павла
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Вдохновляющая Таруса
Пешая
2.5 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдохновляющая Таруса
Неспешная прогулка по любимому городу поэтов и художников в компании «Лучшего гида России - 2019»
Начало: У памятника Ленину
29 ноя в 10:30
30 ноя в 10:30
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Пешая
2.5 часа
-
10%
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса в историях и лицах
Узнайте, как Таруса стала культурным феноменом. Погрузитесь в мир поэтов, художников и музыкантов, исследуя её исторические и современные грани
Начало: У Петропавловского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5850 ₽6500 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тарусе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тарусе