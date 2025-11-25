В Тарусе, словно на полотнах Левитана, время течёт медленно. Главный редактор местной газеты проведёт вас по местам, где творили Цветаева и Паустовский. Вы увидите Соборную площадь, выставочный центр, набережную Оки и древние храмы. Узнаете о сражениях тарусских князей и роли города в истории. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и вдохновение
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды и исторические места
- 📚 Уникальные истории от местного жителя
- 🖼️ Вдохновение от мест, где творили великие
- ⛪ Посещение древних храмов и площадей
- 🚶♂️ Прогулка по улочкам с богатой историей
Что можно увидеть
- Соборная площадь
- Выставочный центр
- Места Цветаевой и Ахмадулиной
- Набережная Оки
- Петропавловский собор
- Воскресенский храм
Описание экскурсии
Почему вам понравится
Я — главный редактор тарусской газеты и знаю каждый уголок этого города. Мои статьи и репортажи не раз вдохновляли гостей и местных жителей, а любовь к Тарусе помогает находить неожиданные истории даже в привычных местах. Буду рада поделиться ими с вами!
Что вас ожидает
Если вы впервые в Тарусе — я покажу главные достопримечательности города и расскажу, как складывался его уникальный облик. А если хотите глубже погрузиться в историю — раскрою детали, о которых не пишут в путеводителях.
Что вы увидите:
- Соборную площадь — сердце города, заложенное по указу Екатерины II
- Выставочный центр — здесь собраны лучшие бренды Калужской области: изящная вышивка и знаменитая тарусская глина
- Места Цветаевой и Ахмадулиной — улочки и скамейки, где рождались стихи
- Набережную Оки — отсюда открываются панорамы, вдохновлявшие Коровина и Поленова
- Петропавловский собор — старинный храм с непростой судьбой
- Воскресенский храм — древнейший в Тарусе, свидетель эпохи первых князей
О чём вы узнаете:
- Как тарусские князья сражались на Куликовом поле и что делали здесь войска Ивана Грозного
- Почему Александр I велел гуманно обращаться с французскими пленными
- Чем пленила Таруса творческую интеллигенцию — Поленова, Коровина, а позже и Паустовского
- Где зародился Народный театр и какую роль в этом сыграли местные жители
- Как немцы бежали из Тарусы зимой 1941 года
Организационные детали
- Гулять лучше в удобной обуви, так как дорога проходит по насыпным или протоптанным дорожкам
- В тёплое время года можно прокатиться на катере по Оке и посетить усадьбу Поленово, стоимость согласуется индивидуально (услуги катера от 5 000 ₽)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Оки
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Татьяна — ваш гид в Тарусе
Провела экскурсии для 553 туристов
Я коренная серпуховичка и журналист, пишущий о культуре. Гид-экскурсовод, аккредитованный Министерством культуры Московской области. Создала в Серпухове Музей печати. Много путешествую и знаю, что интересно гостям. Жду вас на своих экскурсиях!
