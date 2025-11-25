В Тарусе, словно на полотнах Левитана, время течёт медленно. Главный редактор местной газеты проведёт вас по местам, где творили Цветаева и Паустовский. Вы увидите Соборную площадь, выставочный центр, набережную Оки и древние храмы. Узнаете о сражениях тарусских князей и роли города в истории. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и вдохновение

Описание экскурсии

Почему вам понравится

Я — главный редактор тарусской газеты и знаю каждый уголок этого города. Мои статьи и репортажи не раз вдохновляли гостей и местных жителей, а любовь к Тарусе помогает находить неожиданные истории даже в привычных местах. Буду рада поделиться ими с вами!

Что вас ожидает

Если вы впервые в Тарусе — я покажу главные достопримечательности города и расскажу, как складывался его уникальный облик. А если хотите глубже погрузиться в историю — раскрою детали, о которых не пишут в путеводителях.

Что вы увидите:

Соборную площадь — сердце города, заложенное по указу Екатерины II

Выставочный центр — здесь собраны лучшие бренды Калужской области: изящная вышивка и знаменитая тарусская глина

Места Цветаевой и Ахмадулиной — улочки и скамейки, где рождались стихи

Набережную Оки — отсюда открываются панорамы, вдохновлявшие Коровина и Поленова

Петропавловский собор — старинный храм с непростой судьбой

Воскресенский храм — древнейший в Тарусе, свидетель эпохи первых князей

О чём вы узнаете:

Как тарусские князья сражались на Куликовом поле и что делали здесь войска Ивана Грозного

Почему Александр I велел гуманно обращаться с французскими пленными

Чем пленила Таруса творческую интеллигенцию — Поленова, Коровина, а позже и Паустовского

Где зародился Народный театр и какую роль в этом сыграли местные жители

Как немцы бежали из Тарусы зимой 1941 года

Организационные детали