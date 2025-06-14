Мои заказы

Рыбалка под северным сиянием

Вечерняя водная прогулка с рыбалкой в Териберке подарит вам возможность поймать северную треску и насладиться полярным сиянием
Как провести вечер в Териберке? Отправляйтесь на индивидуальную водную прогулку, чтобы поймать северную треску и пикшу. На борту вас ждёт тёплая каюта и горячий чай. В случае благоприятного прогноза, полярное
читать дальше

сияние станет украшением вашего путешествия. Узнайте больше о становлении Териберки и насладитесь видами бухты Лодейное и Орловки. По желанию, можно пригласить дайвера для добычи морских деликатесов. Не забудьте взять с собой снасти или арендовать их на месте

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🎣 Уникальная рыбалка на северную треску
  • 🌌 Возможность увидеть полярное сияние
  • 🚢 Комфортное судно с тёплой каютой
  • ☕ Горячий чай на борту
  • 🗺️ Знакомство с историей Териберки
Рыбалка под северным сиянием© Артём
Рыбалка под северным сиянием© Артём
Рыбалка под северным сиянием© Артём
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Бухта Лодейное
  • Орловка

Описание водной прогулки

Мы выйдем из старой Териберки на небольшом судне с тёплой каютой и туалетом, оборудованном всеми современными навигационными приборами и средствами безопасности.

Увидим с моря пляж со всеми арт-объектами. Посмотрим бухту Лодейное, Орловку, добежим до Края Земли

Расскажем вам о становлении Териберки: какую рыбу здесь ловили и какие промыслы процветали.

Покажем, как ловить северную треску и пикшу, чистить улов и готовить его в походных условиях прямо на борту.

При желании и расширенном бюджете можем захватить с собой дайвера, чтобы он поднял с морского дна различные деликатесы, и мы накрыли с ними стол.

Организационные детали

  • Берите снасти с собой. У нас также есть — предоставляются за доплату 1000 ₽ за чел. Горячий чай на борту присутствует
  • Можно заказать услуги драйвера — цены по запросу
  • При неблагоприятном прогнозе погоды возможна отмена или перенос рыбалки
  • Рыбалку проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — Организатор в Териберке
Провёл экскурсии для 1771 туриста
Мы — команда единомышленников, которая влюблена в Крайний Север и хочет передать свою увлечённость нашим гостям! Ведь если оказались на Севере, то сложно не выйти в море на поиск морских
читать дальше

жителей и не искупаться в Северном Ледовитом океане! Расслабление, необыкновенные ощущения невесомости, разные локации купания — всё это вас ждёт на флоатинге. А солёные брызги Баренцева моря, суровые скалы и нос катера, режущий волну — это прелести морской прогулки! В отличие от многих мы не обещаем встречи с китами, дельфинами и тюленями, но наш капитан прокатит вас по местам их возможного появления!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Лариса
14 июн 2025
Несмотря на дождь, прогулка прошла великолепно!!! Киты кишмя кишили, наловили кучу рыбы! Остались невероятно счастливы!!! Очень деликатный и профессиональный капитан! От всей души рекомендую!!!

Входит в следующие категории Териберки

Похожие экскурсии из Териберки

Териберка - «маленький северный рай»
На машине
12 часов
47 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
Начало: Площадь пять углов, парковка отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
от 3700 ₽ за человека
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
На катере
2 часа
6 отзывов
Водная прогулка
Поиск китов на скоростном катере - из Териберки
Отправляйтесь на водную прогулку из Териберки, чтобы увидеть китов и насладиться живописными видами побережья. Опытный капитан обеспечит безопасность и комфорт
Начало: На причале «Сияние Севера» (в старой Териберке)
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
5000 ₽ за человека
Морская прогулка в Териберке
2 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Морская прогулка в Териберке
Отправляйтесь в захватывающее морское путешествие, чтобы увидеть китов и исследовать живописные места Териберки. Откройте для себя уникальные природные объекты
Начало: На причале у гостиницы «Финвал»
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
4500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Териберке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Териберке