Как провести вечер в Териберке? Отправляйтесь на индивидуальную водную прогулку, чтобы поймать северную треску и пикшу. На борту вас ждёт тёплая каюта и горячий чай. В случае благоприятного прогноза, полярное

сияние станет украшением вашего путешествия. Узнайте больше о становлении Териберки и насладитесь видами бухты Лодейное и Орловки. По желанию, можно пригласить дайвера для добычи морских деликатесов. Не забудьте взять с собой снасти или арендовать их на месте

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание водной прогулки

Мы выйдем из старой Териберки на небольшом судне с тёплой каютой и туалетом, оборудованном всеми современными навигационными приборами и средствами безопасности.

Увидим с моря пляж со всеми арт-объектами. Посмотрим бухту Лодейное, Орловку, добежим до Края Земли

Расскажем вам о становлении Териберки: какую рыбу здесь ловили и какие промыслы процветали.

Покажем, как ловить северную треску и пикшу, чистить улов и готовить его в походных условиях прямо на борту.

При желании и расширенном бюджете можем захватить с собой дайвера, чтобы он поднял с морского дна различные деликатесы, и мы накрыли с ними стол.

