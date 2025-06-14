Как провести вечер в Териберке? Отправляйтесь на индивидуальную водную прогулку, чтобы поймать северную треску и пикшу. На борту вас ждёт тёплая каюта и горячий чай. В случае благоприятного прогноза, полярное
5 причин купить эту прогулку
- 🎣 Уникальная рыбалка на северную треску
- 🌌 Возможность увидеть полярное сияние
- 🚢 Комфортное судно с тёплой каютой
- ☕ Горячий чай на борту
- 🗺️ Знакомство с историей Териберки
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Бухта Лодейное
- Орловка
Описание водной прогулки
Мы выйдем из старой Териберки на небольшом судне с тёплой каютой и туалетом, оборудованном всеми современными навигационными приборами и средствами безопасности.
Увидим с моря пляж со всеми арт-объектами. Посмотрим бухту Лодейное, Орловку, добежим до Края Земли
Расскажем вам о становлении Териберки: какую рыбу здесь ловили и какие промыслы процветали.
Покажем, как ловить северную треску и пикшу, чистить улов и готовить его в походных условиях прямо на борту.
При желании и расширенном бюджете можем захватить с собой дайвера, чтобы он поднял с морского дна различные деликатесы, и мы накрыли с ними стол.
Организационные детали
- Берите снасти с собой. У нас также есть — предоставляются за доплату 1000 ₽ за чел. Горячий чай на борту присутствует
- Можно заказать услуги драйвера — цены по запросу
- При неблагоприятном прогнозе погоды возможна отмена или перенос рыбалки
- Рыбалку проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Териберке
Провёл экскурсии для 1771 туриста
Мы — команда единомышленников, которая влюблена в Крайний Север и хочет передать свою увлечённость нашим гостям! Ведь если оказались на Севере, то сложно не выйти в море на поиски морских
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Л
Лариса
14 июн 2025
Несмотря на дождь, прогулка прошла великолепно!!! Киты кишмя кишили, наловили кучу рыбы! Остались невероятно счастливы!!! Очень деликатный и профессиональный капитан! От всей души рекомендую!!!
