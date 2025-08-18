Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Начало: В сквере П.П. Ершова
20 сен в 14:00
27 сен в 15:00
1400 ₽ за человека
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Погрузитесь в атмосферу Тобольска, гуляя по его историческим местам. Аудиогид поможет вам увидеть город глазами великих людей
Начало: В районе тобольского кремля
Завтра в 06:30
18 сен в 06:30
1520 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Тобольский кремль: легенды и расследование. Экскурсия-квест без гида
Исследовать ключевые достопримечательности города и погрузиться в древние сибирские предания
Начало: У Кремля
2 окт в 07:00
3 окт в 07:00
1520 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 августа 2025Экскурсия 🔥
- ААнастасия21 июля 2025Прекрасный формат, чудесная реализация. Очень увлекающая, атмосферная, душевная экскурсия! Позволяет погрузиться и влюбиться в город. Аудиоряд великолепный, просто наслаждение! Ребята
- ЕЕлена17 июня 2025Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%. Молодой Пётр 70 минут
- ЕЕкатерина4 мая 2025Живенько! Интересно. Ребята молодцы!
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Гостиный Двор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тобольске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тобольске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Тобольску в сентябре 2025
Сейчас в Тобольске в категории "Гостиный Двор" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 1520. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тобольске на 2025 год по теме «Гостиный Двор», 6 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь