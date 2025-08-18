А Анастасия Легенды и мифы Тобольска Нам очень понравилось. Марина очень милая интересно и понятно рассказывает. Отвечает на вопросы. Ну спешит 😌

А Анастасия Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени» читать дальше работают очень милые. Могу смело рекомендовать на любую аудиторию, особенно для туристов с подростками, которым ничего не нравится))) нашему эта прогулка очень зашла))) Прекрасный формат, чудесная реализация. Очень увлекающая, атмосферная, душевная экскурсия! Позволяет погрузиться и влюбиться в город. Аудиоряд великолепный, просто наслаждение! Ребята

А Аниса Легенды и мифы Тобольска Нам очень понравилась экскурсия, мои гости влюбились в Тобольск! Марина очень милая, внимательная девушка. Реагировала дружелюбно на каждое пожелание, замечание, отвечала с энтузиазмом на все вопросы. Очень клиентоориентированный гид.

М Михаил Легенды и мифы Тобольска Спасибо Марине за экскурсию, остались под впечатлением! Будем рекомендовать к посещению!

О Ольга Легенды и мифы Тобольска Неоднозначное впечатление. Вроде интересные факты, но по сути они разрозненные и между собой почти не связаны

Е Елена Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени» читать дальше нас водил по улочкам, угощал, чаем и пряниками. Все вместе мы беседовали с духом города, и с местными ангелами, слушали стены собора, танцевали старинные танцы. Со стороны мы немножко походили на сектантов, молча поднимали руки, всей компанией стояли в круге, перешагивали через невидимые преграды. Увлекательно! #Тобольск Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%. Молодой Пётр 70 минут

С Сергей Легенды и мифы Тобольска Маршрут интересный, охватывает самые важные обьекта Тобольского Кремля, информация подаётся чётко, ясно и понятно. Немного погода и природа иногда вносит поправки. Но в целом, за небольшой промежуток времени Марина провела хорошую экскурсию.

Ю Юлия Легенды и мифы Тобольска Хочу поблагодарить экскурсовода Марину, она провела для меня индивидуальную экскурсию, я узнала много интересных фактов о музейном комплексе Кремль, о тюремном замке, о Ангелах Тобольска. . Рекомендую эту экскурсию и гида Марину всем!

В Вадим Легенды и мифы Тобольска Рассказ четкий (возможно, чересчур), интересный, но какой-то уж очень короткий. Пара легенд была, но по отзывам ожидал большего. При этом очень красивые виды и приятный город.

А Анастасия Легенды и мифы Тобольска Гид Марина хорошо знает историю города и прекрасно ее рассказывает. Интересная экскурсия с уклоном на историю, без воды.

Е Евгения Легенды и мифы Тобольска Экскурсия очень понравилась, позновательно и интересно. Экскурсовод Марина все прекрасно рассказала, провела пешую экскурсию замечательно. Благодарим. Буду рекомендовать своим друзьям.

A Anna Легенды и мифы Тобольска читать дальше городу и кое что прочитала в интернете, Марина смогла меня удивить, обратила внимание на детали, которые можно легко пропустить. И очень здорово, что у экскурсовода были ответы на все возникающие вопросы. 10 из 10🔥 Была у Марины на экскурсии. Все было очень интересно, познавательно. Не смотря на то что накануне я уже прогулялась по

М Мария Легенды и мифы Тобольска Интересная небольшая, но содержательная экскурсия. Рекомендую!

А Артем Легенды и мифы Тобольска Емкая и интересная экскурсия! Ничего лишнего. Для знакомства с городом - самое то. Рекомендую!

В Валерий Легенды и мифы Тобольска Спасибо за интересную экскурсию. Нам очень понравилось. Большое спасибо Марине!!! Умница. Всем рекомендуем.

Т Татьяна Легенды и мифы Тобольска Понравилось

О Ольга Легенды и мифы Тобольска читать дальше - идеальный. Оптимально, что можно увидеть за час, охватив и пройдя самое необходимое. А если на улице ветер или холодно - она гибко, без ущерба для экскурсии даст согреться. Марина - необыкновенная. Она рассказывает очень нестандартно, легко и с душой. И легко, и профессионально отвечает на любые вопросы. Маршрут