Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Начало: В сквере П.П. Ершова
Завтра в 15:00
28 авг в 19:00
1400 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
24 авг в 13:00
1200 ₽ за человека
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе тобольского кремля
Завтра в 06:30
24 авг в 06:30
1520 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 августа 2025Экскурсия 🔥
- ААнастасия1 августа 2025Нам очень понравилось. Марина очень милая интересно и понятно рассказывает. Отвечает на вопросы. Ну спешит 😌
- ААнастасия21 июля 2025Прекрасный формат, чудесная реализация. Очень увлекающая, атмосферная, душевная экскурсия! Позволяет погрузиться и влюбиться в город. Аудиоряд великолепный, просто наслаждение! Ребята
- ААниса19 июля 2025Нам очень понравилась экскурсия, мои гости влюбились в Тобольск! Марина очень милая, внимательная девушка. Реагировала дружелюбно на каждое пожелание, замечание, отвечала с энтузиазмом на все вопросы. Очень клиентоориентированный гид.
- ММихаил12 июля 2025Спасибо Марине за экскурсию, остались под впечатлением! Будем рекомендовать к посещению!
- ООльга5 июля 2025Неоднозначное впечатление. Вроде интересные факты, но по сути они разрозненные и между собой почти не связаны
- ЕЕлена17 июня 2025Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%. Молодой Пётр 70 минут
- ССергей26 мая 2025Маршрут интересный, охватывает самые важные обьекта Тобольского Кремля, информация подаётся чётко, ясно и понятно. Немного погода и природа иногда вносит поправки. Но в целом, за небольшой промежуток времени Марина провела хорошую экскурсию.
- ЮЮлия9 мая 2025Хочу поблагодарить экскурсовода Марину, она провела для меня индивидуальную экскурсию, я узнала много интересных фактов о музейном комплексе Кремль, о тюремном замке, о Ангелах Тобольска. . Рекомендую эту экскурсию и гида Марину всем!
- ВВадим6 мая 2025Рассказ четкий (возможно, чересчур), интересный, но какой-то уж очень короткий. Пара легенд была, но по отзывам ожидал большего. При этом очень красивые виды и приятный город.
- ЕЕкатерина4 мая 2025Живенько! Интересно. Ребята молодцы!
- ААнастасия9 апреля 2025Гид Марина хорошо знает историю города и прекрасно ее рассказывает. Интересная экскурсия с уклоном на историю, без воды.
- ЕЕвгения28 марта 2025Экскурсия очень понравилась, позновательно и интересно. Экскурсовод Марина все прекрасно рассказала, провела пешую экскурсию замечательно. Благодарим. Буду рекомендовать своим друзьям.
- AAnna22 февраля 2025Была у Марины на экскурсии. Все было очень интересно, познавательно. Не смотря на то что накануне я уже прогулялась по
- ММария20 января 2025Интересная небольшая, но содержательная экскурсия. Рекомендую!
- ААртем12 января 2025Емкая и интересная экскурсия! Ничего лишнего. Для знакомства с городом - самое то. Рекомендую!
- ВВалерий25 декабря 2024Спасибо за интересную экскурсию. Нам очень понравилось. Большое спасибо Марине!!! Умница. Всем рекомендуем.
- ТТатьяна24 ноября 2024Понравилось
- ООльга17 ноября 2024Марина - необыкновенная. Она рассказывает очень нестандартно, легко и с душой. И легко, и профессионально отвечает на любые вопросы. Маршрут
- ННаталья4 ноября 2024Экскурсия понравилась, рекомендуем, несмотря на штормовой ветер, экскурсовод справилась, рассказ последовательный, грамотный, по времени рекомендую для путешественников все таки немного
