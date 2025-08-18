Мои заказы

Тюремный замок – экскурсии в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «Тюремный замок» в Тобольске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Театрализованный аудиоспектакль в Тобольске подарит незабываемые впечатления. Узнайте тайны города и его истории, которые оживут прямо перед вами
Начало: В сквере П.П. Ершова
Завтра в 15:00
28 авг в 19:00
1400 ₽ за человека
Легенды и мифы Тобольска
Пешая
1 час
25 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легенды и мифы Тобольска: экскурсия по мистическим местам города
Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Начало: В сквере Ершова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
24 авг в 13:00
1200 ₽ за человека
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
По Тобольску - самостоятельно с аудиогидом
Изучить второй русский город Сибири в комфортном для себя темпе
Начало: В районе тобольского кремля
Завтра в 06:30
24 авг в 06:30
1520 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Экскурсия 🔥
  • А
    Анастасия
    1 августа 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Нам очень понравилось. Марина очень милая интересно и понятно рассказывает. Отвечает на вопросы. Ну спешит 😌
    Нам очень понравилось. Марина очень милая интересно и понятно рассказывает. Отвечает на вопросы. Ну спешит 😌
  • А
    Анастасия
    21 июля 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Прекрасный формат, чудесная реализация. Очень увлекающая, атмосферная, душевная экскурсия! Позволяет погрузиться и влюбиться в город. Аудиоряд великолепный, просто наслаждение! Ребята
    читать дальше

    работают очень милые. Могу смело рекомендовать на любую аудиторию, особенно для туристов с подростками, которым ничего не нравится))) нашему эта прогулка очень зашла)))

  • А
    Аниса
    19 июля 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Нам очень понравилась экскурсия, мои гости влюбились в Тобольск! Марина очень милая, внимательная девушка. Реагировала дружелюбно на каждое пожелание, замечание, отвечала с энтузиазмом на все вопросы. Очень клиентоориентированный гид.
  • М
    Михаил
    12 июля 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Спасибо Марине за экскурсию, остались под впечатлением! Будем рекомендовать к посещению!
  • О
    Ольга
    5 июля 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Неоднозначное впечатление. Вроде интересные факты, но по сути они разрозненные и между собой почти не связаны
  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Впервые попробовали иммерсивную экскурсию, переживала что мальчикам будет скучно, но нет они были вовлечены на 100%. Молодой Пётр 70 минут
    читать дальше

    нас водил по улочкам, угощал, чаем и пряниками. Все вместе мы беседовали с духом города, и с местными ангелами, слушали стены собора, танцевали старинные танцы. Со стороны мы немножко походили на сектантов, молча поднимали руки, всей компанией стояли в круге, перешагивали через невидимые преграды. Увлекательно! #Тобольск

  • С
    Сергей
    26 мая 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Маршрут интересный, охватывает самые важные обьекта Тобольского Кремля, информация подаётся чётко, ясно и понятно. Немного погода и природа иногда вносит поправки. Но в целом, за небольшой промежуток времени Марина провела хорошую экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    9 мая 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Хочу поблагодарить экскурсовода Марину, она провела для меня индивидуальную экскурсию, я узнала много интересных фактов о музейном комплексе Кремль, о тюремном замке, о Ангелах Тобольска. . Рекомендую эту экскурсию и гида Марину всем!
  • В
    Вадим
    6 мая 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Рассказ четкий (возможно, чересчур), интересный, но какой-то уж очень короткий. Пара легенд была, но по отзывам ожидал большего. При этом очень красивые виды и приятный город.
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2025
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тобольск - хранитель времени»
    Живенько! Интересно. Ребята молодцы!
  • А
    Анастасия
    9 апреля 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Гид Марина хорошо знает историю города и прекрасно ее рассказывает. Интересная экскурсия с уклоном на историю, без воды.
  • Е
    Евгения
    28 марта 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Экскурсия очень понравилась, позновательно и интересно. Экскурсовод Марина все прекрасно рассказала, провела пешую экскурсию замечательно. Благодарим. Буду рекомендовать своим друзьям.
  • A
    Anna
    22 февраля 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Была у Марины на экскурсии. Все было очень интересно, познавательно. Не смотря на то что накануне я уже прогулялась по
    читать дальше

    городу и кое что прочитала в интернете, Марина смогла меня удивить, обратила внимание на детали, которые можно легко пропустить. И очень здорово, что у экскурсовода были ответы на все возникающие вопросы. 10 из 10🔥

  • М
    Мария
    20 января 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Интересная небольшая, но содержательная экскурсия. Рекомендую!
  • А
    Артем
    12 января 2025
    Легенды и мифы Тобольска
    Емкая и интересная экскурсия! Ничего лишнего. Для знакомства с городом - самое то. Рекомендую!
  • В
    Валерий
    25 декабря 2024
    Легенды и мифы Тобольска
    Спасибо за интересную экскурсию. Нам очень понравилось. Большое спасибо Марине!!! Умница. Всем рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    24 ноября 2024
    Легенды и мифы Тобольска
    Понравилось
  • О
    Ольга
    17 ноября 2024
    Легенды и мифы Тобольска
    Марина - необыкновенная. Она рассказывает очень нестандартно, легко и с душой. И легко, и профессионально отвечает на любые вопросы. Маршрут
    читать дальше

    - идеальный. Оптимально, что можно увидеть за час, охватив и пройдя самое необходимое. А если на улице ветер или холодно - она гибко, без ущерба для экскурсии даст согреться.

  • Н
    Наталья
    4 ноября 2024
    Легенды и мифы Тобольска
    Экскурсия понравилась, рекомендуем, несмотря на штормовой ветер, экскурсовод справилась, рассказ последовательный, грамотный, по времени рекомендую для путешественников все таки немного
    читать дальше

    больше чем час подумать, допустим 1,5 часа, особенно если погодные условия будут хорошими,чтобы можно было остановиться на деталях, включить возможно какие то задания, интерактив, например, чтобы чаще диалог вести с слушателями и будет ещё лучше! В целом рекомендуем!

