Эта экскурсия идеально подходит для бизнес-туристов и тех, кто ограничен во времени.За полтора часа вы увидите главные достопримечательности Томска, такие как проспект Ленина, Белое озеро и набережную реки Томи.Также вы

узнаете о старейших вузах Сибири и подниметесь на Воскресенскую гору, где была основана Томская крепость. Вторая часть экскурсии посвящена уникальному деревянному зодчеству: вы увидите Дом с жар-птицами, Дом с шатром и Дом с драконами. Возможна организация экскурсии на транспорте заказчика и начало маршрута от гостиницы или другой удобной точки в центре города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Томску - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает, радуя обилием зелени и теплом. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года экскурсия будет менее комфортной из-за холодов и снега, но при желании можно оценить зимнюю атмосферу Томска.

Сейчас июль — это идеальное время.