Эта экскурсия идеально подходит для бизнес-туристов и тех, кто ограничен во времени.
За полтора часа вы увидите главные достопримечательности Томска, такие как проспект Ленина, Белое озеро и набережную реки Томи.
Также вы
За полтора часа вы увидите главные достопримечательности Томска, такие как проспект Ленина, Белое озеро и набережную реки Томи.
Также вы
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- 🚗 Индивидуальный формат
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- 🏛 Уникальные достопримечательности
- 📚 Исторические факты
- 🌳 Природные красоты
Лучшее время для посещения
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фев
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апр
май
июн
июл
авг
сен
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Лучшее время для экскурсии по Томску - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город оживает, радуя обилием зелени и теплом. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться поездкой, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальное время года экскурсия будет менее комфортной из-за холодов и снега, но при желании можно оценить зимнюю атмосферу Томска.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Проспект Ленина
- Белое озеро
- Набережная реки Томи
- Воскресенская гора
- Дом с жар-птицами
- Дом с шатром
- Дом с драконами
Описание экскурсииПоездка по томским улочкам • Бо́льшая часть экскурсии пройдёт в автомобиле: неспешно проедем по старым районам Томска с покосившимися деревянными домиками и величественными архитектурными шедеврами.
- Увидим главную улицу горда — проспект Ленина, которую гости Томска часто сравнивают с Невским проспектом в Петербурге.
- Побываем на Белом озере и набережной реки Томи.
- Познакомимся со старейшими вузами Сибири. Небольшая прогулка • Обязательно поднимемся на Воскресенскую гору, где 420 лет назад была основана Томская крепость.
• Вторая остановка будет посвящена уникальному деревянному зодчеству Томска: мы побываем во дворе Дома с жар-птицами, увидим Дом с шатром и Дом с драконами. Важная информация:
- Возможно проведение экскурсии на транспорте заказчика.
- По договоренности можно начать экскурсию от гостиницы или другой удобной точки в центре города.
Ежедневно с 08:30 до 17:30.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт оплачивается дополнительно: легковой автомобиль - 1000 руб. /час минивэн - 1200 - 1500 руб. /час. /nВозможно проведение экскурсии на машине заказчика
- Подъём на смотровую площадку - 50 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка за Драмтеатром (площадь Ленина,4) или от вашего вашего отеля
Завершение: По окончании экскурсии возвращаем туристов в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:30 до 17:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
28 июн 2025
Отличная экскурсия, за короткое время получили представление о городе, увидели массу красивых мест, услышали полезные подсказки, как самим провести время, какие места посетить и где пообедать. Огромное спасибо Ольге!
Р
Регина
13 июн 2025
А
Андрей
13 мая 2025
Приятно иметь дело с профессионалами.
Т
Татьяна
12 фев 2025
Все отлично!!!
Е
Евгения
5 янв 2025
Потрясающая экскурсия с выходом из машины с значиным местам. Рассказ грамотный, интересный. Спасибо.
С
Сергей
24 ноя 2024
Н
Наталья
28 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Очень понравилось путешествие по городу - за 2 часа много увидели и много узнали интересного! Отдельное спасибо нашему экскурсоводу Ольге Трубицыной, которая подробно познакомила с каждым объектом, ответила на все интересующие нас вопросы! В следующие приезды в город Томск желаем новой встречи на экскурсиях с Ольгой!
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