Томск и тайны Романовых: индивидуальная экскурсия по необычным местам города
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Что вас ожидает:
- Время экскурсии Вы увидите:
- Площадь Ново-Соборную, дом губернаторов, место возведения Троицкого собора. Узнаете о том когда и почему Томск посетил будущий император Николай II. Услышите историю трех типовых и самых величавых соборов России (Москва, Питер, Томск). Что их объединяло и почему один из них был возведен в Сибири именно в Томске?
- Университетский проспект, первые университеты в Сибири основанные Романовыми – случайность или закономерность?
- Улицу Монастырскую, Мужской Богородице-Алексеевский монастырь, в котором хранятся мощи Святого сибирской земли Праведного Феодора Томского. Кем был на самом деле старец Федор Кузьмич – бродягой-отшельником или отрекшийся от престола император Александр I? В этом же монастыре под стражей в 18 веке содержался крестник Петра I и прадед А. С. Пушкина Абрам Ганнибал.
- Площадь имени декабриста Г. С. Батенького. Услышите рассказ об исчезнувших храмах, старых домах-памятниках деревянного зодчества. *Прогуляетесь по старым улочкам Томска и увидите город глазами жителей конца 19 – начала 20 веков.
- Узнаете историю Женского Христорождественского монастыря, в котором ссылку отбывала Екатерина Долгорукова – невеста императора Петра II, сосланная после его смерти в Сибирь и постриженная в монашество. Почему Томск стал местом ссылки несостоявшейся “императрицы”?
- Место основания города – Воскресенскую гору, первую улицу Томска, вымощенную булыжником
- Старейшую Воскресенскую церковь, звоном колоколов которой на томской земле в июле 1981 году встречали будущего императора Николая II. Царь-колокол и фрески 19 века являются главными святынями храма. Узнаете кто и почему отлил Царь-колокол в честь коронации императора?
- Татарскую слободу, где сохранился аутентичный Томск, кварталы деревянной застройки. Узнаете о том как этот район города связан с судьбой главного организатора расстрела царской семьи Николая II – цареубийцы Якова Юровского?
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вокруг царской семьи Романовых всегда возникало множество разных интриг. В истории томской земли есть судьбоносные события, которые связаны с Домом Романовых. Приоткроем вместе занавес тайн и загадок затерянного в Сибири города Томска.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия проводится на автомобиле Ford Focus для 1-3х человек (взрослые), 1-4х (семья с детьми).
- В стоимость включено: услуги гида, трансфер на легковом автомобиле.
- Если группа больше 4х, потребуется аренда микроавтобуса за дополнительную плату (1000-1700 руб. /час)
- Что не входит
- Дополнительные расходы (по желанию): подъем на смотровую площадку (50 руб. /взр.
- 40 руб. /реб.)
- Сувениры
- Свечи в храмах
- Место начала и завершения?
- Площадь Новособорная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобиле Ford Focus для 1-3х человек (взрослые), 1-4 человек (взрослые+дети)
- Рекомендации: дамам иметь с собой платки для посещения храмов, одеваться тепло по погоде, т. к. планируются прогулки продолжительностью 15-20 минут
- Дополнительные расходы (по желанию): подъем на смотровую площадку (50 руб. /взр., 40 руб. /реб.), сувениры
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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