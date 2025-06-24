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открытие! Несмотря на то, что тур был “первым блином”, он оказался очень насыщенным и душевным. Гид с любовью рассказывал о городе, его истории, старинных зданиях и местных традициях — чувствовалось, что он искренне увлечён своим делом! Особенно приятно было завершение прогулки: нас пригласили в его уютное анти-кафе «Ковер», где он угостил чаем, который сам собирает и заваривает. Очень атмосферное место — как будто попали в гости к старому другу. Спасибо за гостеприимство, внимание к деталям и искреннюю любовь к Торжку. Уверены, что впереди у вас много интересных встреч и довольных гостей!