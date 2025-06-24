Индивидуальная
до 10 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
28 июн в 19:00
от 2500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
30 июн в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Познакомиться с необыкновенной историей самобытной провинции
Начало: На улице Дзержинского
28 июн в 09:00
1 июл в 09:00
от 2000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ттатьяна24 июня 2025Илья приятный собеседник и эрудированный рассказчик. Экскурсия нам с сыном очень понравилась: отличный маршрут, вся основная информация и важные факты
- ААнна24 июня 2025Отличная, увлекательная экскурсия! Экскурсовод Илья коренной новоторжец, любящий и знающий свой город. Экскурсию провел интересно, очень внимательный ко всем участникам группы, корректный, интеллигентный. Вложил частичку своей души, что особенно приятно☺️ В общем мы все остались в восторге! Рекомендую 👍
- ИИлья21 июня 2025пусть и с запозданием, мы были первыми гостями на экскурсии у Ильи, нашего гида по Торжку, и это было настоящее
- ИИраида14 июня 2025Экскурсия по Торжку с Ольгой - это захватывающий рассказ о Торжке, его истории, в которой, как в капле воды отражается
- ММихаил6 июня 2025Отличная экскурсия!
- ВВалентина6 июня 2025Были в Торжке проездом, посетили замечательную экскурсию. Экскурсовод Ольга - прекрасный рассказчик, знаток города, человек с великолепным чувством юмора, искренне любящий свой город и профессию. Спасибо ей за удовольствие от общения. Торжка «оказалось мало», обязательно вернёмся!
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Памятник Ефрему Новоторжскому»
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