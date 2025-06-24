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Памятник Ефрему Новоторжскому – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Ефрему Новоторжскому» в Торжке, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
От истории до чая: путешествие по Торжку
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
От истории до чая: путешествие по Торжку
Погружение в атмосферу Торжка через его легенды и традиции. Узнайте о ключевых местах города и завершите прогулку чаем в советском стиле
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
28 июн в 19:00
от 2500 ₽ за всё до 10 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Пешая
3 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
30 июн в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
Познакомиться с необыкновенной историей самобытной провинции
Начало: На улице Дзержинского
28 июн в 09:00
1 июл в 09:00
от 2000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • т
    татьяна
    24 июня 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Илья приятный собеседник и эрудированный рассказчик. Экскурсия нам с сыном очень понравилась: отличный маршрут, вся основная информация и важные факты
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    в голове остались. Очень интересно! Плюс приятный бонус в концептуальном месте. Хочется пожелать Илье неиссякаемого вдохновения на все его многочисленные идеи и инициативы - они классные.

    Илья приятный собеседник и эрудированный рассказчик. Экскурсия нам с сыном очень понравилась: отличный маршрут, вся основнаяИлья приятный собеседник и эрудированный рассказчик. Экскурсия нам с сыном очень понравилась: отличный маршрут, вся основнаяИлья приятный собеседник и эрудированный рассказчик. Экскурсия нам с сыном очень понравилась: отличный маршрут, вся основная
  • А
    Анна
    24 июня 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    Отличная, увлекательная экскурсия! Экскурсовод Илья коренной новоторжец, любящий и знающий свой город. Экскурсию провел интересно, очень внимательный ко всем участникам группы, корректный, интеллигентный. Вложил частичку своей души, что особенно приятно☺️ В общем мы все остались в восторге! Рекомендую 👍
  • И
    Илья
    21 июня 2025
    От истории до чая: путешествие по Торжку
    пусть и с запозданием, мы были первыми гостями на экскурсии у Ильи, нашего гида по Торжку, и это было настоящее
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    открытие! Несмотря на то, что тур был “первым блином”, он оказался очень насыщенным и душевным. Гид с любовью рассказывал о городе, его истории, старинных зданиях и местных традициях — чувствовалось, что он искренне увлечён своим делом! Особенно приятно было завершение прогулки: нас пригласили в его уютное анти-кафе «Ковер», где он угостил чаем, который сам собирает и заваривает. Очень атмосферное место — как будто попали в гости к старому другу. Спасибо за гостеприимство, внимание к деталям и искреннюю любовь к Торжку. Уверены, что впереди у вас много интересных встреч и довольных гостей!

  • И
    Ираида
    14 июня 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Экскурсия по Торжку с Ольгой - это захватывающий рассказ о Торжке, его истории, в которой, как в капле воды отражается
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    и история страны, и конечно, о людях, связанных с этим замечательным городом, об обычаях жителей и исторических зданиях, и почти четыре часа пролетели как один миг. Спасибо огромное Ольге, а Торжку хочется пожелать процветания!

  • М
    Михаил
    6 июня 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Отличная экскурсия!
  • В
    Валентина
    6 июня 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Были в Торжке проездом, посетили замечательную экскурсию. Экскурсовод Ольга - прекрасный рассказчик, знаток города, человек с великолепным чувством юмора, искренне любящий свой город и профессию. Спасибо ей за удовольствие от общения. Торжка «оказалось мало», обязательно вернёмся!

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Памятник Ефрему Новоторжскому»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
  3. Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом
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  1. Самое главное
  2. Борисоглебский мужской монастырь
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Тверецкая набережная
  5. Набережная
  6. Река Тверца
  7. Почтовая улица-лестница
  8. Путевой дворец Екатерины
  9. Борисоглебский монастырь
  10. Воскресенский девичий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2025
Сейчас в Торжке в категории "Памятник Ефрему Новоторжскому" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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