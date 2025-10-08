15 отзывов

Индивидуальная до 10 чел.

Лучший выбор Прогулка по Торжку - городу-музею под открытым небом Торжок - город, где история и современность сливаются воедино. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и узнайте секреты прошлого Начало: На улице Дзержинского