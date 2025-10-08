Индивидуальная
Торжок - город, где история и современность сливаются воедино. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и узнайте секреты прошлого
Начало: На улице Дзержинского
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:30
от 2750 ₽ за всё до 10 чел.
Неспешная прогулка по Торжку
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, исследуя его улицы и площади. Узнайте о знаменитых зодчих и местных кулинарных традициях
Начало: На Новгородской набережной
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок: красота древнего города
Увлекательное путешествие по Торжку: старинные улицы, деревянные церкви и величественные монастыри ждут вашего внимания
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок - первая встреча
Торжок - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Узнайте о новоторах, посетите Борисоглебский монастырь и насладитесь видами с берегов Тверцы
Начало: У гостиницы Пожарских
12 окт в 10:00
13 окт в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
