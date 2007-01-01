Что вас ожидает:• Вы увидите не только исторический центр, но также и главную улицу города — проспект Ленина;
Заглянете в Центральный парк 🌳 и полюбуетесь его иллюминацией;
Побываете в кузнечной слободе и насладитесь красотой Тульского музея Оружия;
И, конечно, услышите много занимательной информации об истории 📖 Тулы, а также о традиции празднования Нового года и Рождества в нашем гостеприимном городе. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную, тёплую обувь и одежду по погоде.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 ул. Менделеевская, д. 8
Место завершения
🏁 памятник С.И. Мосину
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.