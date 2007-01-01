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Автобусная экскурсия «Тула Новогодняя»

Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Хотите увидеть город 🏙️ в огнях и новогодних украшениях? Тогда вам на автобусную экскурсию ⛳ Тула Новогодняя.

Во время экскурсии 🧭 вы не только познакомитесь с новогодним городом, но и узнаете его историю 📖, а также традиции празднования Нового года и Рождества в Туле.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «Тула Новогодняя»
Автобусная экскурсия «Тула Новогодняя»

Что вы увидите

  • проспект Ленина
  • площадь Победы
  • Центральный парк Тулы
  • памятник Демидову
  • памятник Тульское чаепитие
  • памятник Тёще
  • Кремлёвский сад
  • Музейный квартал
  • Казанскую набережную
Что вас ожидает:• Вы увидите не только исторический центр, но также и главную улицу города — проспект Ленина;
  • Заглянете в Центральный парк 🌳 и полюбуетесь его иллюминацией;
  • Побываете в кузнечной слободе и насладитесь красотой Тульского музея Оружия;
  • И, конечно, услышите много занимательной информации об истории 📖 Тулы, а также о традиции празднования Нового года и Рождества в нашем гостеприимном городе. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную, тёплую обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 ул. Менделеевская, д. 8
Место завершения
🏁 памятник С.И. Мосину
Автобусная экскурсия «Тула Новогодняя»
Автобусная экскурсия «Тула Новогодняя»
Автобусная экскурсия «Тула Новогодняя»
Автобусная экскурсия «Тула Новогодняя»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
Александра Л.
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