Александра Л. – Гид из Тулы

Хотите увидеть город 🏙️ в огнях и новогодних украшениях? Тогда вам на автобусную экскурсию ⛳ Тула Новогодняя.



Во время экскурсии 🧭 вы не только познакомитесь с новогодним городом, но и узнаете его историю 📖, а также традиции празднования Нового года и Рождества в Туле.