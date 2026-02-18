Иммерсивный вечер с мастер-классом «Спиритический салон» в Туле

Проходите — вас ждёт мистический мир дореволюционной России. Сядем за стол при свечах и поговорим, как и почему дворяне и купцы увлекались спиритизмом.
Вы посмотрите в хрустальный шар, пообщаетесь с картами и соберёте травяной сбор с защитными свойствами.
Вы посмотрите в хрустальный шар, пообщаетесь с картами и соберёте травяной сбор с защитными свойствами.
Описание мастер-класса
Встретим вас в атмосферном пространстве с антикварной мебелью. Зажжём свечи, сядем за стол с бархатной скатертью и погрузимся в атмосферу дореволюционной России. И расскажем:
- о моде на спиритические салоны в конце 19 — начале 20 веков
- любви русских к гаданиям и мистификациям
- целебных и мистических свойствах трав
А потом вы:
- заглянете в хрустальный шар в поисках ответов на свои вопросы
- поговорите с картами Таро и современными МАК-картами
- соберёте собственные амулеты или травяные сборы, основанные на знаниях зельеварения
Организационные детали
С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Энгельса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 10207 туристов
Мы команда гастроэнтузиастов Тулы. Стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками. Проводим и другие тематические экскурсии и мастер-классы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличное мероприятие! Обстановка соответствует описанию, организация на высшем уровне. Спиритический сеанс прошел на высшем уровне пообщались с духами, услышали полное описание расклада карт Таро и Мак- карт, собрали свои обереги, попили чай и сбитень с пряником и пастилой! Спасибо!
Анастасия
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за отзыв! Нам радостно, что всё понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
очень понравилось мероприятия. попала в другую реальность, где пахнет свежей выпечкой и травами. красиво накрытый стол с вкусным ужином.
Медиум рассказала о картах и гаданиях.
Искушенным путешествиникам точно понравится. Рекомендую ✔️
Медиум рассказала о картах и гаданиях.
Искушенным путешествиникам точно понравится. Рекомендую ✔️
Анастасия
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за отзыв ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Посетили необычную для себя экскурсию - сеанс.
Познакомились с историей появления спиритизма.
Загадочная девушка медиум рассказала много интересного и правдивого через карты таро.
Изготовили оберег на хорошие дела.
Угощались вкусным чаем, сбитнем и сладостями, слушая рассказы о чаепитии в старинной Туле.
Рекомендую к посещению!
Познакомились с историей появления спиритизма.
Загадочная девушка медиум рассказала много интересного и правдивого через карты таро.
Изготовили оберег на хорошие дела.
Угощались вкусным чаем, сбитнем и сладостями, слушая рассказы о чаепитии в старинной Туле.
Рекомендую к посещению!
Анастасия
Ответ организатора:
Мария, спасибо Вам за отзыв. Рады, что понравилось. Пусть все загаданное обязательно сбудется!
Вам был полезен этот отзыв?
Необычный вечер в духе спиритизма, гаданий, старины и русского чаепития. Было комфортно, атмосферно (свечи, антураж, образ девушки гадалки), погадали на картах таро, на свечном воске, сделали амулет. потом душевно и
Вам был полезен этот отзыв?
Н
посетили с подругами данное мероприятие на 8 марта. очень все понравилось, атмосфера располагает. рекомендую. организаторам отдельное спасибо за теплый прием, за угощения чай и вкуснейшие пироги❤️
Анастасия
Ответ организатора:
Наталья, спасибо большое за теплые слова в наш адрес. Будем рады видеть снова на наших событиях.
Вам был полезен этот отзыв?
волшебный получился вечер! загадочный, красивый, таинственный, ароматный и вкусный!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии на «Иммерсивный вечер с мастер-классом «Спиритический салон» в Туле»
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце Тулы: следы прошлого и шёпот старинных самоваров
Узнайте, как купец Платонов спас кремль, и ощутите атмосферу старинных улиц, где самовары и пряники расскажут свои истории
Начало: На площади Ленина
29 мая в 10:00
30 мая в 10:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
Позавтракать или пополдничать как тульский купец
Начало: Ул. Фридриха Энгельса 1
Завтра в 10:00
1 июн в 10:00
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечерней Тулы
Погулять по историческому центру, посетить кремль и раскрыть тайны ушедших эпох
1 июн в 14:00
2 июн в 08:00
5200 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Тулы - в Богородицкий дворец-музей и на экоферму с заездом в Кондуки
За один день - от погружения в тайны прошлого до умиротворяющего общения с природой
Начало: От Музея Самоваров
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
2 июн в 10:00
5 июн в 10:00
7450 ₽ за человека
от 12 000 ₽ за экскурсию