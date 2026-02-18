Иммерсивный вечер с мастер-классом «Спиритический салон» в Туле

Заглянуть в дворянское прошлое и своё будущее и сделать магический оберег
Проходите — вас ждёт мистический мир дореволюционной России. Сядем за стол при свечах и поговорим, как и почему дворяне и купцы увлекались спиритизмом.

Вы посмотрите в хрустальный шар, пообщаетесь с картами и соберёте травяной сбор с защитными свойствами.
5
6 отзывов
Описание мастер-класса

Встретим вас в атмосферном пространстве с антикварной мебелью. Зажжём свечи, сядем за стол с бархатной скатертью и погрузимся в атмосферу дореволюционной России. И расскажем:

  • о моде на спиритические салоны в конце 19 — начале 20 веков
  • любви русских к гаданиям и мистификациям
  • целебных и мистических свойствах трав

А потом вы:

  • заглянете в хрустальный шар в поисках ответов на свои вопросы
  • поговорите с картами Таро и современными МАК-картами
  • соберёте собственные амулеты или травяные сборы, основанные на знаниях зельеварения

Организационные детали

С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Энгельса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 10207 туристов
Мы команда гастроэнтузиастов Тулы. Стартовали с проектом ремесленной пекарни. Нашей основной задачей было восстановление локального хлебопечения, как это делали наши предки. Сегодня проводим кулинарные мастер-классы, раскрываем секреты производства пряников и вкусно рассказываем историю на экскурсиях. С нами вы узнаете много интересного о городе, откроете новые смыслы и почувствуете себя местными ремесленниками. Проводим и другие тематические экскурсии и мастер-классы.

Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
Отличное мероприятие! Обстановка соответствует описанию, организация на высшем уровне. Спиритический сеанс прошел на высшем уровне пообщались с духами, услышали полное описание расклада карт Таро и Мак- карт, собрали свои обереги, попили чай и сбитень с пряником и пастилой! Спасибо!
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо за отзыв! Нам радостно, что всё понравилось
Екатерина
очень понравилось мероприятия. попала в другую реальность, где пахнет свежей выпечкой и травами. красиво накрытый стол с вкусным ужином.
Медиум рассказала о картах и гаданиях.
Искушенным путешествиникам точно понравится. Рекомендую ✔️
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за отзыв ❤️
Мария
Посетили необычную для себя экскурсию - сеанс.
Познакомились с историей появления спиритизма.
Загадочная девушка медиум рассказала много интересного и правдивого через карты таро.
Изготовили оберег на хорошие дела.
Угощались вкусным чаем, сбитнем и сладостями, слушая рассказы о чаепитии в старинной Туле.
Рекомендую к посещению!
Ответ организатора:
Мария, спасибо Вам за отзыв. Рады, что понравилось. Пусть все загаданное обязательно сбудется!
Татьяна
Необычный вечер в духе спиритизма, гаданий, старины и русского чаепития. Было комфортно, атмосферно (свечи, антураж, образ девушки гадалки), погадали на картах таро, на свечном воске, сделали амулет. потом душевно и
вкусно пили чай и слушали истории про русское чаепитие. Немного смущали внешние люди, движение по лестнице через стекло за пределами «старинной» комнаты, можно посоветовать закрыть получше «этот просвет»))) спасибо за вечер, с удовольствием посоветуем друзьям.

Н
посетили с подругами данное мероприятие на 8 марта. очень все понравилось, атмосфера располагает. рекомендую. организаторам отдельное спасибо за теплый прием, за угощения чай и вкуснейшие пироги❤️
Ответ организатора:
Наталья, спасибо большое за теплые слова в наш адрес. Будем рады видеть снова на наших событиях.
Ксения
волшебный получился вечер! загадочный, красивый, таинственный, ароматный и вкусный!
