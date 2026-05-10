Мы отправимся исследовать древние крепости, защищавшие Русь от набегов с юга, а также на ратное поле, которое стало важной вехой в освобождении от ордынского ига. Вы увидите удивительный «пряничный» храм. И представите, как складывалась оборонительная система Руси. А ещё побываете в месте, где родилась старица Матрона Московская.
Описание экскурсии
Дедилово — «пряничный» храм и место первой русской крепости на Дону (~1 ч)
- Вы увидите храм, построенный по велению Ивана Грозного — в память о победе над войсками крымского хана
- Рассмотрите эклектичную архитектуру с яркими росписями, мозаиками и изразцами
- Мы расскажем о Дедиловском кремле — деревянной крепости, которая была частью обороны от набегов
Епифань — казачий форпост 16 века (~30 мин)
- Вы посетите величественный собор на месте древних храмов
- Осмотрите сохранившуюся юго-западную башню и отреставрированные иконостасы
- Узнаете, как Епифань вместе с Дедиловом составляла оборонительную линию Руси
Себино — родина Матроны Московский (~30 мин)
- Вы посетите место, где родилась святая Матрона
- Наберёте воды в святом источнике, а при желании окунётесь в купели
Село Монастырщино — духовное сердце Куликова поля (~30 мин)
- Вы окажетесь на месте, где, по преданию, захоронены русские воины, павшие в битве 1380 года
- Посетите музейно-мемориальный комплекс с храмом Рождества Богородицы
- Пройдёте по Аллее Памяти с монументами от 16 городов-участников сражения
- Увидите экспозицию с артефактами от 4 века до эпохи Батыева нашествия
Музейный комплекс «Куликово поле» (~1,5 ч)
- Вы побываете в современном интерактивном музее на месте легендарной битвы
- Рассмотрите архитектуру здания в форме кургана-могильника
- Познакомитесь с экспозицией, которая раскрывает историю сражения 1380 года
А также на нашем маршруте: мемориальный комплекс «Курган Бессмертия» в селе Быковка — старейший монумент воинской славы России — храм-памятник Сергию Радонежскому — место слияния Непрядвы и Дона.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Peugeot 408
- Дополнительно оплачивается билет в музей «Куликово поле» — 400 ₽, а также обед — по желанию, по меню
- Рекомендуем вам взять с собой перекус
- По согласованию со всеми участниками мы заедем в зоопарк «Епифаново подворье», стоимость билета — 1000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Тульского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 142 туристов
Я долгое время изучаю и исследую Тульскую область, веду проект про заброшки «Региональная Заброшкофилия», поэтому могу удивить вас во время поездки неожиданными локациями и местами. Являюсь членом «Русского географического общества».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия прошла замечательно. Несмотря на то, что в "мини-группе" я был один, Сергей не отменил поездку. Замечательные виды, красивые храмы, хорошие музеи. Однозначно стоит побывать на этой экскурсии. Благодарю Сергея за насыщенный день!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии на «Куликово поле, Себино и оборонительные форпосты Руси»
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тулы - на Куликово поле
Исследовать живописное место великого сражения и узнать его секреты
Начало: Менделевская, д. 8
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
31 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Завтра в 11:00
29 мая в 11:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
Посетить первое ратное поле России и познакомиться с героями Куликовской битвы
31 мая в 08:30
2 июн в 08:30
12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
Увидеть, где стояло войско Мамая, и послушать речь Дмитрия Донского
15 июн в 08:30
16 июн в 08:30
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
8000 ₽ за человека